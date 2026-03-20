Путін пропонував припинити обмін розвідданими з Іраном, якщо США не постачатимуть їх Україні, - Politico

Росія запропонувала США угоду, за якою Кремль припинить обмін розвідданими з Іраном, зокрема точними координатами американських військових об’єктів на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвідувальну інформацію.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Пропозиція Росії

Двоє осіб, обізнаних з перемовинами між США та Росією, повідомили виданню, що таку пропозицію російський посланець Кирило Дмитрієв висунув посланцям адміністрації Дональда Трампа Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру під час їхньої зустрічі минулого тижня в Маямі. Ці джерела додали, що США відхилили пропозицію.

Проте сам факт існування такої пропозиції викликав занепокоєння серед європейських дипломатів, які побоюються, що Москва намагається вбити клин між Європою та США у критичний момент для трансатлантичних відносин.

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Президент США Дональд Трамп висловив обурення з приводу відмови союзників надіслати військові кораблі до Ормузької протоки. У п’ятницю він різко розкритикував своїх союзників по НАТО, назвавши їх "боягузами", і сказав: "Ми це запам’ятаємо!"

Білий дім відмовився від коментарів. Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Один з дипломатів ЄС назвав російську пропозицію "обурливою". Запропонована угода, ймовірно, посилить зростаючі підозри в Європі, що зустрічі Віткоффа і Дмитрієва не приносять конкретного прогресу в напрямку мирної угоди в Україні, а навпаки, розглядаються Москвою як шанс втягнути Вашингтон в угоду між двома державами, яка залишає Європу осторонь.

США відхилила інші пропозиції Москви

Зазначається, що Росія висунула США різні пропозиції щодо Ірану, але США відхилили їх усі, повідомило інше джерело, обізнане з перемовинами. Ця особа зазначила, що США також відхилили пропозицію про перевезення збагаченого урану Ірану до Росії, про що першим повідомило видання Axios.

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Росія розширила обмін розвідданими та військову співпрацю з Іраном з початку війни. The Wall Street Journal першим повідомив про це і написав, що Москва надає супутникові знімки та технологію дронів, щоб допомогти Тегерану націлитись на американські війська в регіоні. Кремль назвав цю інформацію "фейковими новинами".

США продовжують обмінюватися розвідданими з Україною, навіть попри скорочення іншої підтримки. Вашингтон на короткий час призупинив обмін минулого року після зустрічі в Овальному кабінеті між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Обмін розвідданими залишається останньою важливою опорою американської підтримки України після того, як адміністрація Трампа минулого року припинила більшу частину фінансової та військової допомоги Києву, додає видання.

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