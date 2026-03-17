РФ розширює співпрацю з Іраном: надає супутникові знімки та вдосконалені технології дронів, - WSJ

Росія розширює обмін розвідданими та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Допомога Росії

За словами співрозмовників видання, підтримка Росії включає надання компонентів модифікованих безпілотників "Шахед", призначених для поліпшення зв’язку, навігації та наведення.

Крім того, Москва консультує Тегеран щодо тактики використання безпілотників, з огляду на досвід застосування дронів у війні проти України. Росія також надає тактичні рекомендації щодо того, скільки безпілотників слід задіяти в операціях і з якої висоти треба завдавати ударів. Вважається, що за сприяння Москви Іран здійснював удари по американських радіолокаційних системах у Перській затоці.

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Вигоди для Москви

Один з посадовців сказав, що дані, які надає Ірану Росія, надходять від супутникової мережі, якою керують російські ВКС.

Натомість Росія отримує вигоду від тривалого конфлікту на Близькому Сході, включаючи зростання цін на нафту та зменшення уваги Заходу до України.

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Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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