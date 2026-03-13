РФ є стратегічним союзником Ірану: держави, які протистоять Тегерану, мають розуміти, де вироблялися іранські дрони, - Макрон

Усі держави, які протистоять Ірану, повинні розуміти, у співпраці з якою країною вироблено іранські дрони, які зараз їх атакують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі.

Співпраця Ірану та РФ у виробництві безпілотників

Так, Макрон зазначив, що Росія ніде не відстоює мир. Він наголосив, що Росія є історичним і стратегічним союзником режиму в Тегерані, з яким вона підписала у січні 2025 року угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, деталі якої ніколи не були оприлюднені. Ця угода передбачає виробництво на території РФ безпілотників іранського походження.

Він зауважив, що держави, які ведуть війну проти Ірану, повинні розуміти, де ці дрони вироблені.

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"Сьогодні, всі дрони, які падають на країни Перської затоки та деяких наших союзників, - всі знають, де вони вироблялись", - сказав Макрон.

Українське небо стало полігоном для випробування іранських дронів

"Ніхто не може заперечувати, що українське небо, на жаль, стало полігоном для випробування іранських дронів, які сьогодні падають у Перській затоці та на території деяких наших союзників", - додав Макрон.

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