В Ірані констатували, що Росія не виконала своїх обіцянок в рамках угоди щодо виробництва дронів, - Forbes

росія,іран

Іран шкодує про деякі аспекти угоди, за якою він постачав Росії безпілотники вітчизняного виробництва. РФ не виконала свої обіцянки з постачання Ірану оборонних систем С-400 та винищувачів Су-35.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Forbes.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну розроблені в Ірані ударні дрони Shahed-136 неодноразово атакували міста України. У липні цього року армія РФ здійснила рекордну кількість атак на Україну за допомогою дронів Shahed - вона випустила 6129 безпілотників, що на 5337 одиниць більше, ніж у червні.

Видання зазначає, що такі масштабні атаки Росія наразі може здійснювати внаслідок локалізованого виробництва безпілотників Shahed-136 в Росії, зокрема, у спеціальній економічній зоні Алабуга, що розташована за понад 965 км на схід від Москви. Іран дав дозвіл Росії на їхнє виробництво в рамках угоди на суму в 1,75 млрд доларів, яка була укладена на початку 2023 року.

При цьому Тегеран почав розчаровуватися у Москві, оскільки майже 90% виробництва Shahed розташовано на території Росії. До того ж країна-агресор почала виготовляти більш досконалі версії з обмеженим іранським внеском. 

Також Росія продовжує розширювати свої виробничі потужності, щоб виробляти ще більшу кількість модифікованих дронів з іранською конструкцією. Цей факт, а також те, що з боку Росії не надходило суттєвої підтримки під час 12-денної війни проти Ізраїлю в червні, викликали розчарування в Ірані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ замовила в Ірану "шахеди" ще до початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський

Примітно, що Іран заперечує усі звинувачення, що продає Росії з початку повномасштабної війни в Україні свої ударні дрони. Однак, Тегеран визнав, що до 24 лютого 2022 року продавав їх Росії.

Після повідомлення, що Іран передає Росії Shahed-136 були припущення, що натомість Тегеран отримує винищувачі Su-35 Flanker, які він замовив до повномасштабної війни. Можливо, Росія надасть Ірану їх в рамках бартерної угоди.

Була інформація, що партію з двох десятків нових винищувачів Flanker, які Москва спочатку побудувала для Єгипту, має отримати Іран. Проте нещодавно Росія поставила частину з них до Алжиру, а це означає, що Іран отримає менш ніж 24 літаки.

Видання вказує, що іранський журналіст Саїд Азімі повідомив у 2023 році, що Тегеран замовив і оплатив 50 літаків Су-35 до 2021 року. Однак, він не отримав жодного з них. Натомість Росія поставила Ірану лише невелику кількість дозвукових навчально-бойових літаків Як-130.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран заперечує плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет, - ЗМІ

Зазначається, що у червні, коли Іран повинен був захищати свій повітряний простір від атак Ізраїлю, Тегеран не мав жодного нового літака Су-35 російського виробництва. Тому, повідомлення про розчарування Тегерана обмеженою віддачею від угоди з Москвою не є дивним.

"Від невиконаних обіцянок Росії поставити оборонні системи, такі як С-400 і винищувачі Су-35, до постійних затримок у військовій співпраці – все це свідчить про те, що це партнерство базується не на взаємній довірі, а на короткострокових інтересах", – цитує Forbes іранську реформістську газету.

Іран (2322) росія (67135) Шахед (1380)


+8
Перси, вивчайте історію. Мацьква ніколи не дотримувалася міжнародних домовленостей, окрім однієї - розподіл Польщі у 1939 році.
показати весь коментар
11.08.2025 10:46 Відповісти
+7
в ірані не розуміють - русня завжди і всіх кидає.
от і чялматих кинули...
показати весь коментар
11.08.2025 10:47 Відповісти
+4
так зашліть їй на підпріємства двоногих заряджених шахидів,пусчай політають
показати весь коментар
11.08.2025 10:44 Відповісти
на місці ірану нема за шо турбуватися, там Ізраїль все підрехтує
показати весь коментар
11.08.2025 10:51 Відповісти
Якийсь маячня:
Іран дав дозвіл Росії на їхнє виробництво в рамках угоди на суму в 1,75 млрд доларів

Отримали гроші які ще питання ?
показати весь коментар
11.08.2025 10:51 Відповісти
А як же заяви, що Іран не постачає росії бпла? А кацапи все одно кинули .

24 жовтня 2022р.
Хосейн Амір-Абдоллахіан під час зустріччю із журналістами вкотре заперечив, що Тегеран постачає Росії безпілотники.
показати весь коментар
11.08.2025 10:52 Відповісти
Іранці дуже швидко забули як мацква їх грабувала і влаштовувала днр руками армянських хвойд якихось 200 років тому. Добре що китайці нічого не забувають
показати весь коментар
11.08.2025 10:53 Відповісти
Ізраїль теж рашистам дав ліцензії на свої дрони
показати весь коментар
11.08.2025 10:53 Відповісти
говоріть правильно:
Продав!
показати весь коментар
11.08.2025 10:58 Відповісти
"ПРОРОК" .хіба не розумієш.що там де мова про Ізраїльтам обовязково "срібняки" ?"дав за грощі"
показати весь коментар
11.08.2025 11:02 Відповісти
Zeldaban,в курсі і сказав-'' а ето другоє'' і несщітаєтся😃
показати весь коментар
11.08.2025 11:40 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 11:00 Відповісти
...соссия тебя всегда кинет
показати весь коментар
11.08.2025 11:22 Відповісти
передайте ці слова рудому дурнику .
показати весь коментар
11.08.2025 11:32 Відповісти
бгггг
показати весь коментар
11.08.2025 11:20 Відповісти
 
 