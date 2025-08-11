В Ірані констатували, що Росія не виконала своїх обіцянок в рамках угоди щодо виробництва дронів, - Forbes
Іран шкодує про деякі аспекти угоди, за якою він постачав Росії безпілотники вітчизняного виробництва. РФ не виконала свої обіцянки з постачання Ірану оборонних систем С-400 та винищувачів Су-35.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну розроблені в Ірані ударні дрони Shahed-136 неодноразово атакували міста України. У липні цього року армія РФ здійснила рекордну кількість атак на Україну за допомогою дронів Shahed - вона випустила 6129 безпілотників, що на 5337 одиниць більше, ніж у червні.
Видання зазначає, що такі масштабні атаки Росія наразі може здійснювати внаслідок локалізованого виробництва безпілотників Shahed-136 в Росії, зокрема, у спеціальній економічній зоні Алабуга, що розташована за понад 965 км на схід від Москви. Іран дав дозвіл Росії на їхнє виробництво в рамках угоди на суму в 1,75 млрд доларів, яка була укладена на початку 2023 року.
При цьому Тегеран почав розчаровуватися у Москві, оскільки майже 90% виробництва Shahed розташовано на території Росії. До того ж країна-агресор почала виготовляти більш досконалі версії з обмеженим іранським внеском.
Також Росія продовжує розширювати свої виробничі потужності, щоб виробляти ще більшу кількість модифікованих дронів з іранською конструкцією. Цей факт, а також те, що з боку Росії не надходило суттєвої підтримки під час 12-денної війни проти Ізраїлю в червні, викликали розчарування в Ірані.
Примітно, що Іран заперечує усі звинувачення, що продає Росії з початку повномасштабної війни в Україні свої ударні дрони. Однак, Тегеран визнав, що до 24 лютого 2022 року продавав їх Росії.
Після повідомлення, що Іран передає Росії Shahed-136 були припущення, що натомість Тегеран отримує винищувачі Su-35 Flanker, які він замовив до повномасштабної війни. Можливо, Росія надасть Ірану їх в рамках бартерної угоди.
Була інформація, що партію з двох десятків нових винищувачів Flanker, які Москва спочатку побудувала для Єгипту, має отримати Іран. Проте нещодавно Росія поставила частину з них до Алжиру, а це означає, що Іран отримає менш ніж 24 літаки.
Видання вказує, що іранський журналіст Саїд Азімі повідомив у 2023 році, що Тегеран замовив і оплатив 50 літаків Су-35 до 2021 року. Однак, він не отримав жодного з них. Натомість Росія поставила Ірану лише невелику кількість дозвукових навчально-бойових літаків Як-130.
Зазначається, що у червні, коли Іран повинен був захищати свій повітряний простір від атак Ізраїлю, Тегеран не мав жодного нового літака Су-35 російського виробництва. Тому, повідомлення про розчарування Тегерана обмеженою віддачею від угоди з Москвою не є дивним.
"Від невиконаних обіцянок Росії поставити оборонні системи, такі як С-400 і винищувачі Су-35, до постійних затримок у військовій співпраці – все це свідчить про те, що це партнерство базується не на взаємній довірі, а на короткострокових інтересах", – цитує Forbes іранську реформістську газету.
