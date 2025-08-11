В Иране констатировали, что Россия не выполнила своих обещаний в рамках соглашения о производстве дронов, - Forbes

Иран сожалеет о некоторых аспектах сделки, по которой он поставлял России беспилотники отечественного производства. РФ не выполнила свои обещания по поставке Ирану оборонных систем С-400 и истребителей Су-35.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину разработанные в Иране ударные дроны Shahed-136 неоднократно атаковали города Украины. В июле этого года армия РФ осуществила рекордное количество атак на Украину с помощью дронов Shahed - она выпустила 6129 беспилотников, что на 5337 единиц больше, чем в июне.

Издание отмечает, что такие масштабные атаки Россия сейчас может осуществлять в результате локализованного производства беспилотников Shahed-136 в России, в частности, в специальной экономической зоне Алабуга, расположенной более чем в 965 км к востоку от Москвы. Иран дал разрешение России на их производство в рамках сделки на сумму в 1,75 млрд долларов, которая была заключена в начале 2023 года.

При этом Тегеран начал разочаровываться в Москве, поскольку почти 90% производства Shahed расположено на территории России. К тому же страна-агрессор начала изготавливать более совершенные версии с ограниченным иранским вкладом.

Также Россия продолжает расширять свои производственные мощности, чтобы производить еще большее количество модифицированных дронов с иранской конструкцией. Этот факт, а также то, что со стороны России не поступало существенной поддержки во время 12-дневной войны против Израиля в июне, вызвали разочарование в Иране.

Примечательно, что Иран отрицает все обвинения, что продает России с начала полномасштабной войны в Украине свои ударные дроны. Однако, Тегеран признал, что до 24 февраля 2022 года продавал их России.

После сообщения, что Иран передает России Shahed-136 были предположения, что взамен Тегеран получает истребители Su-35 Flanker, которые он заказал до полномасштабной войны. Возможно, Россия предоставит Ирану их в рамках бартерной сделки.

Была информация, что партию из двух десятков новых истребителей Flanker, которые Москва сначала построила для Египта, должен получить Иран. Однако недавно Россия поставила часть из них в Алжир, а это означает, что Иран получит менее 24 самолетов.

Издание указывает, что иранский журналист Саид Азими сообщил в 2023 году, что Тегеран заказал и оплатил 50 самолетов Су-35 до 2021 года. Однако, он не получил ни одного из них. Зато Россия поставила Ирану лишь небольшое количество дозвуковых учебно-боевых самолетов Як-130.

Отмечается, что в июне, когда Иран должен был защищать свое воздушное пространство от атак Израиля, Тегеран не имел ни одного нового самолета Су-35 российского производства. Поэтому, сообщение о разочаровании Тегерана ограниченной отдачей от сделки с Москвой не удивительно.

"От невыполненных обещаний России поставить оборонные системы, такие как С-400 и истребители Су-35, до постоянных задержек в военном сотрудничестве - все это свидетельствует о том, что это партнерство базируется не на взаимном доверии, а на краткосрочных интересах", - цитирует Forbes иранскую реформистскую газету.