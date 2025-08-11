РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9859 посетителей онлайн
Новости Отношения России с Ираном
6 984 21

В Иране констатировали, что Россия не выполнила своих обещаний в рамках соглашения о производстве дронов, - Forbes

росія,іран

Иран сожалеет о некоторых аспектах сделки, по которой он поставлял России беспилотники отечественного производства. РФ не выполнила свои обещания по поставке Ирану оборонных систем С-400 и истребителей Су-35.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину разработанные в Иране ударные дроны Shahed-136 неоднократно атаковали города Украины. В июле этого года армия РФ осуществила рекордное количество атак на Украину с помощью дронов Shahed - она выпустила 6129 беспилотников, что на 5337 единиц больше, чем в июне.

Издание отмечает, что такие масштабные атаки Россия сейчас может осуществлять в результате локализованного производства беспилотников Shahed-136 в России, в частности, в специальной экономической зоне Алабуга, расположенной более чем в 965 км к востоку от Москвы. Иран дал разрешение России на их производство в рамках сделки на сумму в 1,75 млрд долларов, которая была заключена в начале 2023 года.

При этом Тегеран начал разочаровываться в Москве, поскольку почти 90% производства Shahed расположено на территории России. К тому же страна-агрессор начала изготавливать более совершенные версии с ограниченным иранским вкладом.

Также Россия продолжает расширять свои производственные мощности, чтобы производить еще большее количество модифицированных дронов с иранской конструкцией. Этот факт, а также то, что со стороны России не поступало существенной поддержки во время 12-дневной войны против Израиля в июне, вызвали разочарование в Иране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ заказала у Ирана "шахеды" еще до начала полномасштабного вторжения, - Зеленский

Примечательно, что Иран отрицает все обвинения, что продает России с начала полномасштабной войны в Украине свои ударные дроны. Однако, Тегеран признал, что до 24 февраля 2022 года продавал их России.

После сообщения, что Иран передает России Shahed-136 были предположения, что взамен Тегеран получает истребители Su-35 Flanker, которые он заказал до полномасштабной войны. Возможно, Россия предоставит Ирану их в рамках бартерной сделки.

Была информация, что партию из двух десятков новых истребителей Flanker, которые Москва сначала построила для Египта, должен получить Иран. Однако недавно Россия поставила часть из них в Алжир, а это означает, что Иран получит менее 24 самолетов.

Издание указывает, что иранский журналист Саид Азими сообщил в 2023 году, что Тегеран заказал и оплатил 50 самолетов Су-35 до 2021 года. Однако, он не получил ни одного из них. Зато Россия поставила Ирану лишь небольшое количество дозвуковых учебно-боевых самолетов Як-130.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран отрицает планы передать России пусковые установки для баллистических ракет, - СМИ

Отмечается, что в июне, когда Иран должен был защищать свое воздушное пространство от атак Израиля, Тегеран не имел ни одного нового самолета Су-35 российского производства. Поэтому, сообщение о разочаровании Тегерана ограниченной отдачей от сделки с Москвой не удивительно.

"От невыполненных обещаний России поставить оборонные системы, такие как С-400 и истребители Су-35, до постоянных задержек в военном сотрудничестве - все это свидетельствует о том, что это партнерство базируется не на взаимном доверии, а на краткосрочных интересах", - цитирует Forbes иранскую реформистскую газету.

Автор: 

Иран (2067) россия (96858) Шахед (1376)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Перси, вивчайте історію. Мацьква ніколи не дотримувалася міжнародних домовленостей, окрім однієї - розподіл Польщі у 1939 році.
показать весь комментарий
11.08.2025 10:46 Ответить
+12
в ірані не розуміють - русня завжди і всіх кидає.
от і чялматих кинули...
показать весь комментарий
11.08.2025 10:47 Ответить
+5
так зашліть їй на підпріємства двоногих заряджених шахидів,пусчай політають
показать весь комментарий
11.08.2025 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так зашліть їй на підпріємства двоногих заряджених шахидів,пусчай політають
показать весь комментарий
11.08.2025 10:44 Ответить
Перси, вивчайте історію. Мацьква ніколи не дотримувалася міжнародних домовленостей, окрім однієї - розподіл Польщі у 1939 році.
показать весь комментарий
11.08.2025 10:46 Ответить
в ірані не розуміють - русня завжди і всіх кидає.
от і чялматих кинули...
показать весь комментарий
11.08.2025 10:47 Ответить
на місці ірану нема за шо турбуватися, там Ізраїль все підрехтує
показать весь комментарий
11.08.2025 10:51 Ответить
Якийсь маячня:
Іран дав дозвіл Росії на їхнє виробництво в рамках угоди на суму в 1,75 млрд доларів

Отримали гроші які ще питання ?
показать весь комментарий
11.08.2025 10:51 Ответить
А у тому, шо в цю суму вхрдять с400 та су35: дрони москалі узяли, виробництво теж. А розплачуватися не поспішають
показать весь комментарий
11.08.2025 11:58 Ответить
А як же заяви, що Іран не постачає росії бпла? А кацапи все одно кинули .

24 жовтня 2022р.
Хосейн Амір-Абдоллахіан під час зустріччю із журналістами вкотре заперечив, що Тегеран постачає Росії безпілотники.
показать весь комментарий
11.08.2025 10:52 Ответить
Іранці дуже швидко забули як мацква їх грабувала і влаштовувала днр руками армянських хвойд якихось 200 років тому. Добре що китайці нічого не забувають
показать весь комментарий
11.08.2025 10:53 Ответить
Ізраїль теж рашистам дав ліцензії на свої дрони
показать весь комментарий
11.08.2025 10:53 Ответить
говоріть правильно:
Продав!
показать весь комментарий
11.08.2025 10:58 Ответить
"ПРОРОК" .хіба не розумієш.що там де мова про Ізраїльтам обовязково "срібняки" ?"дав за грощі"
показать весь комментарий
11.08.2025 11:02 Ответить
Zeldaban,в курсі і сказав-'' а ето другоє'' і несщітаєтся😃
показать весь комментарий
11.08.2025 11:40 Ответить
Сказав москаль, переклавши безпалівно у гугл транслейті
показать весь комментарий
11.08.2025 11:56 Ответить
1. не дав, а продав. 2. в якому році це було? в 2010му. так4 тоді вся Європа у рашистів газ із нафтою купувала, а США уран і зараз купує..
показать весь комментарий
11.08.2025 12:28 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 11:00 Ответить
...соссия тебя всегда кинет
показать весь комментарий
11.08.2025 11:22 Ответить
передайте ці слова рудому дурнику .
показать весь комментарий
11.08.2025 11:32 Ответить
бгггг
показать весь комментарий
11.08.2025 11:20 Ответить
Росія намахала. Ніколи такого не було і ось знову. Як воно, бути лохом?
показать весь комментарий
11.08.2025 11:55 Ответить
А нахера кацапам щось відплачувати, якщо вони вже з допомогою Ірану наладили в себе масовий випуск Шахедів?
показать весь комментарий
11.08.2025 11:57 Ответить
Та ладна))
показать весь комментарий
11.08.2025 12:09 Ответить
 
 