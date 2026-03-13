РФ является стратегическим союзником Ирана: государства, противостоящие Тегерану, должны понимать, где производились иранские дроны, — Макрон

Все государства, противостоящие Ирану, должны понимать, в сотрудничестве с какой страной были разработаны иранские дроны, которые сейчас на них нападают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже.

Сотрудничество Ирана и РФ в производстве беспилотников

Так, Макрон отметил, что Россия нигде не отстаивает мир. Он подчеркнул, что Россия является историческим и стратегическим союзником режима в Тегеране, с которым она подписала в январе 2025 года соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, детали которого никогда не были обнародованы. Это соглашение предусматривает производство на территории РФ беспилотников иранского происхождения.

Он отметил, что государства, ведущие войну против Ирана, должны понимать, где эти дроны производятся.

Читайте также: В Иране констатировали, что Россия не выполнила своих обещаний в рамках соглашения о производстве дронов, — Forbes

"Сегодня все дроны, которые падают на страны Персидского залива и некоторых наших союзников, — все знают, где они были произведены", — сказал Макрон.

Украинское небо стало полигоном для испытания иранских дронов

"Никто не может отрицать, что украинское небо, к сожалению, стало полигоном для испытаний иранских дронов, которые сегодня падают в Персидском заливе и на территории некоторых наших союзников", — добавил Макрон.

Читайте также: Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Також ці дрони вироблено на гроші європки, за енергоносії.
13.03.2026 20:25 Ответить
І не треба забувати про педофіла трумпа і піськограя нєлоха які є посіпаками росії
13.03.2026 20:27 Ответить
маню, головіще, капець!
чи, то йому зе!гніда нашіптав на обнімашках?
треба терміново подзвонити комусь......
13.03.2026 20:28 Ответить
Тут є проблема. Бо ці ж держави мали розуміти:
1. Що коли ти бомбиш Іран, то він почне пуляти у відповідь
2. Іран може перекрити протоку й ціни на нафту виростуть
3. Збивати дрони в 2026 році рекетами від петріотів це дорого й нераціонально
4. Не вийде "Тегеран за три дня, что там того Тегерана, подовив огневі точки тай усе"
13.03.2026 20:31 Ответить
Ну і що? Всі розуміють чиї ракети впали на Брянськ, і від цього нікому ні тепло, ні холодно. Крім жителів цього міста звичайно.
13.03.2026 20:43 Ответить
Нічо трамп всіх переміг і вже допомога України не потрібна вже морьськіх котіків та піхоту посилає чоловік 2500 на початок а там посмотрім у старого підофіла все на мазі і навіть з х*йлуши зняв санкції
13.03.2026 20:51 Ответить
Наступна заява трампа- "шахеди" виробляє Україна...
13.03.2026 20:52 Ответить
Хай маніторять Каспій,раніше судна ходили в одну сторону,тепер в іншу.
13.03.2026 20:53 Ответить
 
 