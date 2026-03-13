РФ является стратегическим союзником Ирана: государства, противостоящие Тегерану, должны понимать, где производились иранские дроны, — Макрон

Все государства, противостоящие Ирану, должны понимать, в сотрудничестве с какой страной были разработаны иранские дроны, которые сейчас на них нападают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже.

Сотрудничество Ирана и РФ в производстве беспилотников

Так, Макрон отметил, что Россия нигде не отстаивает мир. Он подчеркнул, что Россия является историческим и стратегическим союзником режима в Тегеране, с которым она подписала в январе 2025 года соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, детали которого никогда не были обнародованы. Это соглашение предусматривает производство на территории РФ беспилотников иранского происхождения.

Он отметил, что государства, ведущие войну против Ирана, должны понимать, где эти дроны производятся.

"Сегодня все дроны, которые падают на страны Персидского залива и некоторых наших союзников, — все знают, где они были произведены", — сказал Макрон.

Украинское небо стало полигоном для испытания иранских дронов

"Никто не может отрицать, что украинское небо, к сожалению, стало полигоном для испытаний иранских дронов, которые сегодня падают в Персидском заливе и на территории некоторых наших союзников", — добавил Макрон.

