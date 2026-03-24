Россия помогает Ирану данными для атак на США, - Мельник в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные, в том числе спутниковые снимки, для нанесения ударов по американским объектам в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетAssociated Press.

По словам дипломата, Москва передает Тегерану разведывательную информацию и спутниковые снимки, которые могут использоваться для атак на американские военные объекты в регионе.

Отдельно он обратил внимание на сотрудничество в сфере беспилотных технологий. Мельник заявил, что есть доказательства: Россия не только наладила производство модернизированных дронов типа Shahed, но и начала поставлять такие ударные БПЛА обратно в Иран. Это, по его словам, позволяет Тегерану усиливать интенсивность атак по объектам на Ближнем Востоке, еще больше обостряя ситуацию в регионе.

Украинский представитель призвал международное сообщество к более решительным действиям, подчеркнув необходимость предоставить Украине возможности для поражения центров производства дронов в глубине территории России. Он считает, что усиление ракетных возможностей Украины и уничтожение общей инфраструктуры агрессоров может стать важным шагом к стабилизации не только в Европе, но и на Ближнем Востоке.

Что предшествовало?

24.03.2026 07:55 Ответить
Хло міцно тримає Трампа за яйця педофільським компроматом , тому те що каже Мельник в Жовтому домі нікого не хвилює.
24.03.2026 07:57 Ответить
Росія допомагає Ірану даними для атак на США, - Мельник в ООН

Однак, Трамп не вірить, що Путін так "уміє дружити" з Трампом
24.03.2026 08:00 Ответить
Трамп сказав шо йому пох. - ми допомагаєм Україні - кацапи допомагають Ірану - ми квити
24.03.2026 08:01 Ответить
Що ви хочете від людиноподібного ТАКО з IQ-47?)))
24.03.2026 08:05 Ответить
 
 