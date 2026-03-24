Россия помогает Ирану данными для атак на США, - Мельник в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные, в том числе спутниковые снимки, для нанесения ударов по американским объектам в регионе.

Как сообщает Associated Press.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам дипломата, Москва передает Тегерану разведывательную информацию и спутниковые снимки, которые могут использоваться для атак на американские военные объекты в регионе.

Отдельно он обратил внимание на сотрудничество в сфере беспилотных технологий. Мельник заявил, что есть доказательства: Россия не только наладила производство модернизированных дронов типа Shahed, но и начала поставлять такие ударные БПЛА обратно в Иран. Это, по его словам, позволяет Тегерану усиливать интенсивность атак по объектам на Ближнем Востоке, еще больше обостряя ситуацию в регионе.

Украинский представитель призвал международное сообщество к более решительным действиям, подчеркнув необходимость предоставить Украине возможности для поражения центров производства дронов в глубине территории России. Он считает, что усиление ракетных возможностей Украины и уничтожение общей инфраструктуры агрессоров может стать важным шагом к стабилизации не только в Европе, но и на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ является стратегическим союзником Ирана: государства, противостоящие Тегерану, должны понимать, где производились иранские дроны, - Макрон

Что предшествовало?

Стало известно, что Россия расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.