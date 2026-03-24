Росія допомагає Ірану даними для атак на США, - Мельник в ООН

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія надає Ірану розвідувальні дані, включно із супутниковими знімками, для атак на американські об’єкти в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

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За словами дипломата, Москва передає Тегерану розвідувальну інформацію та супутникові знімки, які можуть використовуватися для атак на американські військові об’єкти в регіоні.

Окремо він звернув увагу на співпрацю в сфері безпілотних технологій. Мельник заявив, що є докази: Росія не тільки налагодила виробництво модернізованих дронів типу Shahed, але й почала постачати такі ударні БпЛА назад до Ірану. Це, за його словами, дає Тегерану змогу посилювати інтенсивність атак по об’єктах на Близькому Сході, ще більше загострюючи ситуацію в регіоні.

Український представник закликав міжнародну спільноту до більш рішучих дій, наголосивши на потребі надати Україні можливості для ураження центрів виробництва дронів у глибині території Росії. Він вважає, що посилення ракетних спроможностей України та знищення спільної інфраструктури агресорів може стати важливим кроком до стабілізації не лише в Європі, а й на Близькому Сході.

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Що передувало?

Стало відомо, що Росія розширює обмін розвідданими та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.