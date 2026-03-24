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Росія допомагає Ірану даними для атак на США, - Мельник в ООН

Росія передає Ірану розвіддані для ударів по США

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія надає Ірану розвідувальні дані, включно із супутниковими знімками, для атак на американські об’єкти в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

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За словами дипломата, Москва передає Тегерану розвідувальну інформацію та супутникові знімки, які можуть використовуватися для атак на американські військові об’єкти в регіоні.

Окремо він звернув увагу на співпрацю в сфері безпілотних технологій. Мельник заявив, що є докази: Росія не тільки налагодила виробництво модернізованих дронів типу Shahed, але й почала постачати такі ударні БпЛА назад до Ірану. Це, за його словами, дає Тегерану змогу посилювати інтенсивність атак по об’єктах на Близькому Сході, ще більше загострюючи ситуацію в регіоні.

Український представник закликав міжнародну спільноту до більш рішучих дій, наголосивши на потребі надати Україні можливості для ураження центрів виробництва дронів у глибині території Росії. Він вважає, що посилення ракетних спроможностей України та знищення спільної інфраструктури агресорів може стати важливим кроком до стабілізації не лише в Європі, а й на Близькому Сході.

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Що передувало?

Стало відомо, що Росія розширює обмін розвідданими та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.

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