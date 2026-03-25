Росія намагалася шантажувати США розвідданими для Ірану та допомогою Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія намагалася шантажувати Сполучені Штати, пропонуючи припинити обмін військовою розвідінформацією з Іраном, якщо натомість Вашингтон позбавить Україну доступу до своїх розвідданих.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога Росії Ірану

Зеленський стверджує, що військова розвідка України має "незаперечні" докази того, що Росія продовжує надавати розвіддані Ірану. Однак він не надав жодних додаткових подробиць.

Він заявив, що деякі іранські дрони, які використовувалися для атак на військові об'єкти США та їхніх союзників під час війни на Близькому Сході, містили російські компоненти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія допомагає Ірану даними для атак на США, - Мельник в ООН

"У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які показують, що Росія робить це і каже: "Я не передаватиму розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні". Хіба це не шантаж? Безумовно", - сказав Зеленський.

Він не сказав, до кого, згідно з повідомленнями, Росія зверталася з цими коментарями. Водночас Москва заперечує надання допомоги Ірану.

Україна потребує ППО

Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе укласти довгострокові угоди з деякими країнами Перської затоки, які дозволять зібрати кошти на виробництво українських перехоплювачів дронів або на придбання вкрай необхідних ракет протиповітряної оборони.

Зеленський подякував Дональду Трампу за продовження постачання систем ППО Patriot, попри зростання попиту через конфлікт на Близькому Сході, проте зазначив, що їх недостатньо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонував припинити обмін розвідданими з Іраном, якщо США не постачатимуть їх Україні, - Politico

"Нам не зупинили поставки, і ⁠я дуже вдячний президенту Трампу і його команді за це. Але кількість ракет Patriot не така велика, як нам потрібно", - каже він.

Президент також зазначив, що Україна нарощує власне виробництво далекобійних ракет і дронів, що дозволяє завдавати ударів у глибину території Росії у відповідь на обстріли українських міст.