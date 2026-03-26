США готовятся нанести "последний удар" по Ирану, возможна наземная операция, - Axios

США готовят последний удар по Ирану: подробности планов Трампа

Пентагон разрабатывает военные варианты "последнего удара" по Ирану, которые могут включать использование наземных войск и масштабные авиаудары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

Подробности

"Эскалация усилится, если не будет достигнут прогресс в дипломатических переговорах и, в частности, если Ормузский пролив останется закрытым. Некоторые американские чиновники считают, что сокрушительная демонстрация силы для завершения боевых действий создаст больше рычагов влияния в мирных переговорах или просто даст Трампу что-то, на что можно указать и объявить о победе", - говорится в материале.

Читайте: Белый дом об Иране: Трамп не блефует и готов "разжечь ад"

Что могут сделать США?

Чиновники и источники, знакомые с внутренними дискуссиями, описывают четыре основных варианта "последнего удара":

  • вторжение или блокирование острова Харг - главного центра экспорта нефти Ирана;
  • вторжение на остров Ларак, который помогает Ирану контролировать Ормузский пролив. Там расположены иранские бункеры, ударные корабли, способные подрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижения в проливе;
  • захват стратегически важного острова Абу-Муса и двух меньших островов, расположенных вблизи западного входа в пролив и контролируемых Ираном, но на которые также претендуют ОАЭ;
  • блокировка или захват судов, экспортирующих иранскую нефть, на восточной стороне Ормузского пролива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обвинил демократов в хаосе и проблемах с финансированием миграционной службы

Ядерные объекты

Американские военные также подготовили планы наземных операций глубоко внутри Ирана для обеспечения безопасности высокообогащенного урана, находящегося на ядерных объектах.

Также вместо проведения такой сложной и рискованной операции США рассматривают вариант массированных авиаударов по этим объектам, чтобы отрезать Иран от доступа к материалам.

Читайте также: Израиль ликвидировал командующего ВМС Ирана: он ответственен за закрытие Ормузского пролива, - СМИ

Трамп еще не решил

Трамп еще не принял решение о реализации ни одного из этих сценариев, а представители Белого дома называют любые потенциальные наземные операции "гипотетическими", пишет издание.

"Источники говорят, что он (Трамп) готов к эскалации, если переговоры с Ираном в ближайшее время не дадут ощутимых результатов", - говорится в материале.

Первым шагом могут стать удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана. Тегеран в ответ угрожал масштабными действиями по всему Персидскому заливу.

Читайте также: Страны НАТО ничего не сделали, чтобы помочь США с Ираном. Нам ничего от Альянса не нужно, - Трамп

Топ комментарии
Якщо наземна операція буде і провалиться, трамп скаже:

- "кляті європейці не допомогли нам в ірані, хоча це потрібно тільки їм. Кров американців на руках Європи"

- "час Європи самим розблокувати Ормузьку протоку".

- "ми перемогли іран. Кляті демократи брешуть, що є жертви серед солдатів".

І все це буде - в сусідніх реченнях.
Кацапи вже туди під виглядом гуманітарної допомоги, фпв дрони передають. Подарунок найкращому другу доні від найкращого друга *****.
Будь-яких цілей в Ірані неможливо досягнути без наземної операції. А підтримки населення вже немає. Зовсім. Ті хто вийшли на протести сподіваючись на підтримку були зраджені та 30 000 вже загинули. Без підтримки місцевих втрати американців будуть великі. Збагачений уран заховано в різних місцях і так глибоко і таємно що шансів здобути його в американців майже немає. Зміна режиму? Тоді треба знайти "зрадників" і призначити їх на посади, але їх та їх родини вб'ють відразу щойно американці заберуться... Якщо починати довготривалу окупацію то це "кігтик зав'яз - цілій кішці пропасти". ЄС не хоче бути окупантом в Ірані на користь Ізраїлю. 585 мільйонів європейців зовсім не горять бажанням брати участь в тому, що одноосібно почав Трамп і поставив світ перед фактом. А якщо Іран вдарить по опріснювачах? А це в ОАЕ понад 90% води то навіть найближчі союзники відвернуться від Трампа і створять антиамериканську змову... Отак буває коли дурень стає політиком. Вже нікого не цікавлять його "благородні наміри" - всі переймаються наслідками його дурості, які доведеться розгрібати. Але саме паскудне в тому, що ніхто в Америці не зміг і не захотів його вчасно спинити...
26.03.2026 13:26 Ответить
Кацапи вже туди під виглядом гуманітарної допомоги, фпв дрони передають. Подарунок найкращому другу доні від найкращого друга *****.
Які ще ударні кораблі? Трам знищив весь іранський флот!!!
Іран готовий перекрити https://patrioty.org.ua/politic/viina-nabere-obertiv-iran-hotovyi-perekryty-shche-odnu-vazhlyvu-protoku-i-zaiavyv-pro-siurpryz-dlia-ssha-590613.html Баб-ель-Мандебську протоку.
два-три тижня...!
Якщо наземна операція буде і провалиться, трамп скаже:

- "кляті європейці не допомогли нам в ірані, хоча це потрібно тільки їм. Кров американців на руках Європи"

- "час Європи самим розблокувати Ормузьку протоку".

- "ми перемогли іран. Кляті демократи брешуть, що є жертви серед солдатів".

І все це буде - в сусідніх реченнях.
Трамп думу думає
Аж скака у нього палає та болитью А шо, чим він думає то у нього і палає та болить.
Трамп виправдав війну в Ірані тим, що у США не було іншого вибору
Друган надоумил.
Огненные понты.
Сухопутна операція? Силами корпусу морпехів та 82-й? А втрати США вже порахували?
Будь-яких цілей в Ірані неможливо досягнути без наземної операції. А підтримки населення вже немає. Зовсім. Ті хто вийшли на протести сподіваючись на підтримку були зраджені та 30 000 вже загинули. Без підтримки місцевих втрати американців будуть великі. Збагачений уран заховано в різних місцях і так глибоко і таємно що шансів здобути його в американців майже немає. Зміна режиму? Тоді треба знайти "зрадників" і призначити їх на посади, але їх та їх родини вб'ють відразу щойно американці заберуться... Якщо починати довготривалу окупацію то це "кігтик зав'яз - цілій кішці пропасти". ЄС не хоче бути окупантом в Ірані на користь Ізраїлю. 585 мільйонів європейців зовсім не горять бажанням брати участь в тому, що одноосібно почав Трамп і поставив світ перед фактом. А якщо Іран вдарить по опріснювачах? А це в ОАЕ понад 90% води то навіть найближчі союзники відвернуться від Трампа і створять антиамериканську змову... Отак буває коли дурень стає політиком. Вже нікого не цікавлять його "благородні наміри" - всі переймаються наслідками його дурості, які доведеться розгрібати. Але саме паскудне в тому, що ніхто в Америці не зміг і не захотів його вчасно спинити...
Как вдарю!!!! Тримайте мене...семеро!!
Це буде останній удар не тільки по Трампу, а і по репутації Штатів. Провал гарантований. Але Трамп попередження військових чинів звично не бере до уваги.
А у краснова есть выход?
Останній удар для кого?
Ти ж, вже переміг декілька раз.
декілька сотень вбитих американьких солдатів в Ірані викличуть протести американців проти "трампанутого у,,,обка"
Уявляю потужну наземну операцію США в Ірані: 8000 амерських морпехів і десантури проти майже мільйонної іранської армії . До речі, населення Ірану - під 100 млн. Оце треш буде для першої армії світу в рейтингу ганьби
Тегеран за три дні не вийшов.
Трамп капітально сів в калюжу.
Країни Близького Сходу отримали удари по своїй території та по економіці від Ірану.
Трамп намагається втягнути в цю авантюру країни НАТО.
Паралельно, цей старий пердун, пробує перекинути відповідальність за все на "інтелектуала" Гегсета.
Якби не зачіска, то викапаний Зеленський!🤭
Легше в лотерею виграти, ніж вгадати дії повністю неадекватного старця!
Іран - початок кінця пихатого довбня
