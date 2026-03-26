США готовятся нанести "последний удар" по Ирану, возможна наземная операция, - Axios

Пентагон разрабатывает военные варианты "последнего удара" по Ирану, которые могут включать использование наземных войск и масштабные авиаудары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

"Эскалация усилится, если не будет достигнут прогресс в дипломатических переговорах и, в частности, если Ормузский пролив останется закрытым. Некоторые американские чиновники считают, что сокрушительная демонстрация силы для завершения боевых действий создаст больше рычагов влияния в мирных переговорах или просто даст Трампу что-то, на что можно указать и объявить о победе", - говорится в материале.

Что могут сделать США?

Чиновники и источники, знакомые с внутренними дискуссиями, описывают четыре основных варианта "последнего удара":

вторжение или блокирование острова Харг - главного центра экспорта нефти Ирана;

вторжение на остров Ларак, который помогает Ирану контролировать Ормузский пролив. Там расположены иранские бункеры, ударные корабли, способные подрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижения в проливе;

захват стратегически важного острова Абу-Муса и двух меньших островов, расположенных вблизи западного входа в пролив и контролируемых Ираном, но на которые также претендуют ОАЭ;

блокировка или захват судов, экспортирующих иранскую нефть, на восточной стороне Ормузского пролива.

Ядерные объекты

Американские военные также подготовили планы наземных операций глубоко внутри Ирана для обеспечения безопасности высокообогащенного урана, находящегося на ядерных объектах.

Также вместо проведения такой сложной и рискованной операции США рассматривают вариант массированных авиаударов по этим объектам, чтобы отрезать Иран от доступа к материалам.

Трамп еще не решил

Трамп еще не принял решение о реализации ни одного из этих сценариев, а представители Белого дома называют любые потенциальные наземные операции "гипотетическими", пишет издание.

"Источники говорят, что он (Трамп) готов к эскалации, если переговоры с Ираном в ближайшее время не дадут ощутимых результатов", - говорится в материале.

Первым шагом могут стать удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана. Тегеран в ответ угрожал масштабными действиями по всему Персидскому заливу.

