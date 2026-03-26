Израиль ликвидировал командующего ВМС Ирана: он ответственен за закрытие Ормузского пролива, - СМИ
Израиль ликвидировал командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции Алиреза Тангсири.
Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Один из чиновников Израиля сообщил, что Тангсири был ликвидирован в результате удара по Бандар-Аббасу.
По его словам, тот был ответственным за закрытие Ормузского пролива.
Пока никаких комментариев от Ирана или израильских военных по поводу удара не поступало.
Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
- Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
- В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.
Топ комментарии
+6 Fox Fox #573921
показать весь комментарий26.03.2026 11:03 Ответить Ссылка
+4 Грицько Добрий
показать весь комментарий26.03.2026 11:14 Ответить Ссылка
+4 AbOriginal_UA
показать весь комментарий26.03.2026 11:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Могли провести перемовини, віддати ту протоку Ізраїлю, США гарантувала б тоді безпеку Ірану !?
Он які грандіозні плани були в Трампа з Нетаньягу. Ліквідують духовного лідера, і іранська влада розбіжиться. І попереджали ж, що це не спрацює!