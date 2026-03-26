Израиль ликвидировал командующего ВМС Ирана: он ответственен за закрытие Ормузского пролива, - СМИ

Израиль ликвидировал командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции Алиреза Тангсири.

Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Один из чиновников Израиля сообщил, что Тангсири был ликвидирован в результате удара по Бандар-Аббасу.

По его словам, тот был ответственным за закрытие Ормузского пролива.

Пока никаких комментариев от Ирана или израильских военных по поводу удара не поступало.

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.

Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.

В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

