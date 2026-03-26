2 579 18

Израиль ликвидировал командующего ВМС Ирана: он ответственен за закрытие Ормузского пролива, - СМИ

Израиль ликвидировал командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции Алиреза Тангсири.

Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Один из чиновников Израиля сообщил, что Тангсири был ликвидирован в результате удара по Бандар-Аббасу.

По его словам, тот был ответственным за закрытие Ормузского пролива.

Пока никаких комментариев от Ирана или израильских военных по поводу удара не поступало.

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
  • Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
  • В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

Топ комментарии
закрив і помер і хто тепер відкриє
26.03.2026 11:03
26.03.2026 11:03 Ответить
Отак би і ***** десь на вАлдаЄ в бункері привалило б найух...
26.03.2026 11:14
26.03.2026 11:14 Ответить
Трамп засмутиться, що обидві сторони так ненавидять один одного!
Могли провести перемовини, віддати ту протоку Ізраїлю, США гарантувала б тоді безпеку Ірану !?
26.03.2026 11:32
26.03.2026 11:32 Ответить
будуть перебирати претендентів. Але це дурне діло, там керованість близька до нульової.
мабуть надійніше було операторів дронів і ракетних пускових грохнути, бо живі заступники комадувача навряд ту протоку відкриють 🤔
обнулили,розізлили....протоку відкрили??? тоді в чому сенс події та новини??показати що можете??так іранці трохи пізніше покажуть теж саме,і жертв може бути в рази більше.Може треба домовлятися а не ставити вимоги як ви с рудим робите по світові???ніяка війна не краща перемовин....бо плани у вас інші
Переговори про припинення війни йдуть дуже добре.
Ізраїль вміє вести перемовини...без всяких коаліцій рішучих, рамштайнів і іншого бла бла бла...
Ізраїль веде перемовини з допомогою США і якби не США , то незрозуміло щоб було з ізраїлем
ну а я про що...треба вміти так вести перемовини...коли всі воюють за інтереси Ізраїлю)))
Шоб неповадно було протоки закривати
Чекаємо заяв трампа про його особисту прекраСну перемогу.
Оце і є ******* війна: піхота не сидить в окопах,повітряні і морські удари по військових об'єктах противника,але насамперед,знищення його командного складу,вимога противнику до капітуляції,або до проведення вигідних для себе угод .
Найкраща санкція за незаконне закриття протоки.
Це мабуть добре. Так, а що протока, зараз відкриється?
Ну ліквідували. І що?
Он які грандіозні плани були в Трампа з Нетаньягу. Ліквідують духовного лідера, і іранська влада розбіжиться. І попереджали ж, що це не спрацює!
26.03.2026 12:08 Ответить
 
 