Ізраїль ліквідував командувача ВМС Ірану: він відповідальний за закриття Ормузької протоки, - ЗМІ
Ізраїль ліквідував командувача ВМС Корпусу вартових Ісламської революції Аліреза Тангсірі.
Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Один із чиновників Ізраїлю повідомив, що Тангсірі було ліквідовано внаслідок удару по Бандар-Аббасі.
За його словами, той був відповідальним за закриття Ормузької протоки.
Поки що жодних коментарів від Ірану чи ізраїльських військових щодо удару не було.
Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.
- Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.
- Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.
Топ коментарі
+11 Fox Fox #573921
показати весь коментар26.03.2026 11:03 Відповісти Посилання
+6 Грицько Добрий
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+4 Чайка Київ
показати весь коментар26.03.2026 11:15 Відповісти Посилання
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