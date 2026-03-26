УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10472 відвідувача онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
3 884 20

Ізраїль ліквідував командувача ВМС Ірану: він відповідальний за закриття Ормузької протоки, - ЗМІ

Ізраїль ліквідував командувача ВМС Ірану Тангсірі

Ізраїль ліквідував командувача ВМС Корпусу вартових Ісламської революції Аліреза Тангсірі.

Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Один із чиновників Ізраїлю повідомив, що Тангсірі було ліквідовано внаслідок удару по Бандар-Аббасі.

За його словами, той був відповідальним за закриття Ормузької протоки.

Поки що жодних коментарів від Ірану чи ізраїльських військових щодо удару не було.

Читайте: США можуть провести переговори з Іраном цього тижня

Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.
  • Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.
  • Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш заявив, що війна на Близькому Сході вийшла з-під контролю

Автор: 

Ізраїль (1998) Іран (3570) Ормузька протока (240)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
закрив і помер і хто тепер відкриє
показати весь коментар
26.03.2026 11:03 Відповісти
+6
Отак би і ***** десь на вАлдаЄ в бункері привалило б найух...
показати весь коментар
26.03.2026 11:14 Відповісти
+4
Чекаємо заяв трампа про його особисту прекраСну перемогу.
показати весь коментар
26.03.2026 11:15 Відповісти

Завантаження...

 
 