Ізраїль ліквідував командувача ВМС Ірану: він відповідальний за закриття Ормузької протоки, - ЗМІ

Ізраїль ліквідував командувача ВМС Корпусу вартових Ісламської революції Аліреза Тангсірі.

Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Один із чиновників Ізраїлю повідомив, що Тангсірі було ліквідовано внаслідок удару по Бандар-Аббасі.

За його словами, той був відповідальним за закриття Ормузької протоки.

Поки що жодних коментарів від Ірану чи ізраїльських військових щодо удару не було.

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Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.

Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.

Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.

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