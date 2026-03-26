Страны НАТО ничего не сделали, чтобы помочь США с Ираном. Нам ничего от Альянса не нужно, - Трамп
Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны-члены НАТО, поскольку они, по его словам, ничего не сделали, чтобы помочь США в вопросе с Ираном.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Страны НАТО абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь с безумным государством - Ираном, который теперь военно разгромлен. США ничего не нуждаются от НАТО, но "никогда не забывайте" этот очень важный момент", - отметил лидер США.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша такжене планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
- В то же время генеральный секретарь НАТО Рютте призвал Европу поддержать кампанию США против Ирана.
Топ комментарии
Serhiy Taratynnik
26.03.2026 12:35
untrollable
26.03.2026 12:37
Pavlo Avdejuk
26.03.2026 12:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
штат, в котрому виборець Трамп, проживаючи там, завжди червона Флорида вибрала... ..... ДЕМОКРАТКУ до ПАЛАТИ - про це Ігор Айзенберг
воду возятьбалкони падають
Коли? На яку саме чи на яки саме кераїни НАТО напав Іран?
а як припи@дяний мудак і самозакоханий нарцис !!
Атакуй;
Міняй місцями кривдника-агресора-злодія і жертву - тактика Трампа
«Игры, в которые играют люди»/ Games People Play)- книга психолога https://www.google.com/search?q=%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgBEAAYCBgeMgYIABBFGDkyCAgBEAAYCBgeMggIAhAAGAgYHjIKCAMQABiABBiiBNIBCTIyMDY5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjjnvzbvb2TAxXhUFUIHSnzJBoQgK4QegQIARAC Эрика Берна
В ней описывается теория трансакционного анализа, согласно которой взрослые люди часто неосознанно вступают в манипулятивные психологические игры, следуя скрытым сценариям ради эмоциональной выгоды.
https://www.youtube.com/watch?v=HMJ7FD7u9Hg
Це - як ото Зеленський: парламент України, мовляв, не хоче працювати; "забуваючи" при тому, що це - йому підлеглі депутати складають монобільшість.
Я не виключаю, що в разі обрання торбана, угоців чека доля піхоти в боях в Ірані.
"Альянс стоїть на захисті країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система колективної безпеки, тобто спільних організованих дій усіх її членів у відповідь на напад ззовні."
Іранська загроза є сміхотворною для європейських країн НАТО, за рівнем значно меншою для ЄС, ніж загроза путлерівської РФ, на яку головний союзник по НАТО - США, разом з Ізраїлем, не звертають жодної уваги. Більше того, адміністрація Трампа має дружні стосунки з військовим злочинцем, який узурпував владу, знищив опозицію в РФ, перетворивши РФ у смертельно небезпечну загрозу для України та європейських країн НАТО.
Європейськім країнам НАТО необхідно терміново і ретельно готуватися до захисту від нападу значно більш небезпечного ворога, ніж далекий Іран, який загрожував Ізраїлю, але нічим не загрожував НАТО.
НАТО - оборонний блок, а не атакувальний (2)
Це війна Трампа, а не наша війна (3)
Перед тим, як хотіти чиєїсь допомоги у драці, треба спочатку порадитися, а не спочатку влазити в драку, а потім звинувачувати, що не допомогли (4)
Нічого було всіх ... обкладати цілий рік, і від всіх за все гроші хотіти, а потім дивуватися, що ніхто тобі не хоче допомагати (5)
Треба бути вдячним за допомогу, а не як Україна поставила дрони-перехоплювачі, а ти того ж дня публічно сказав, що Україна не допомагала взагалі, а ще одразу після цього приватно знову попросити дрони-перехоплювачі (6)
Взагалі дивно - такого брехливого, хамовитого, неадекватно бариги в першому кріслі світу ніколи не було. Яка оса американців вкусила, що таке обрали ? Ладно Україна Януковича колись обрала, то ми - дикі люди. Але американці, з усіма їхніми інститутами і deep state - як пропустили в президенти такого шахрая-балабола ?