В НАТО не удивлены сообщениями об утечке информации из Венгрии в Россию, - Euractiv

Сообщение о том, что Венгрия передавала Кремлю конфиденциальную информацию о переговорах на закрытых заседаниях Совета ЕС, вызывает опасения, что делегация Венгрии в НАТО может представлять угрозу для секретных военных планов Альянса.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Я не думаю, что это было чем-то особенно неожиданным", - сказал один из собеседников в НАТО.

Однако второй дипломатический источник преуменьшил риск, отметив, что Венгрия относится к НАТО иначе, чем к ЕС.

"Венгрия всегда была гораздо более ответственной в контексте НАТО по сравнению с ЕС", - уточнил собеседник.

Один из дипломатов Альянса заявил, что определенные оперативные планы в отношении Украины не обсуждаются с венгерскими чиновниками, поскольку они связаны с аспектами военной поддержки и обучения, в которых Будапешт не принимает участия.

"Венгрия неоднократно давала понять, что не будет делать ничего, что могло бы навредить ее месту в системе коллективной обороны НАТО", - пояснил он, добавив, что Венгрия пытается "отделить" свою политику в отношении Альянса от конфликтов Орбана с Брюсселем.

Издание напомнило, что Венгрия не участвует в инициативах НАТО по поддержке Украины, таких как PURL.

Что предшествовало?

Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.

Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

