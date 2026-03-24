В НАТО не удивлены сообщениями об утечке информации из Венгрии в Россию, - Euractiv
Сообщение о том, что Венгрия передавала Кремлю конфиденциальную информацию о переговорах на закрытых заседаниях Совета ЕС, вызывает опасения, что делегация Венгрии в НАТО может представлять угрозу для секретных военных планов Альянса.
Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Я не думаю, что это было чем-то особенно неожиданным", - сказал один из собеседников в НАТО.
Однако второй дипломатический источник преуменьшил риск, отметив, что Венгрия относится к НАТО иначе, чем к ЕС.
"Венгрия всегда была гораздо более ответственной в контексте НАТО по сравнению с ЕС", - уточнил собеседник.
Один из дипломатов Альянса заявил, что определенные оперативные планы в отношении Украины не обсуждаются с венгерскими чиновниками, поскольку они связаны с аспектами военной поддержки и обучения, в которых Будапешт не принимает участия.
"Венгрия неоднократно давала понять, что не будет делать ничего, что могло бы навредить ее месту в системе коллективной обороны НАТО", - пояснил он, добавив, что Венгрия пытается "отделить" свою политику в отношении Альянса от конфликтов Орбана с Брюсселем.
Издание напомнило, что Венгрия не участвует в инициативах НАТО по поддержке Украины, таких как PURL.
Что предшествовало?
- Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
- Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.
- Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.
Прямо як "мальчиш-плохіш" за банку варення.
От суки!
"Угорщина завжди була набагато відповідальнішою в контексті НАТО порівняно з ЄС", - уточнив співрозмовник.
Рожеві поні в зефірних хмаринках, а не дипломатичні джерела та НАТО
нинішня Угорщина просякнута орбановськими ********
То же самое относится и к информации о том, что Орбан и Сийярто звонят с саммитов ЕС прямо Лаврову для оперативного информирования. Это всё давно не секрет и не сенсация, но поднято это именно сегодня в рамках информационного оружия против Орбана перед выборами.
