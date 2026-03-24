Новости Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
1 486 13

В НАТО не удивлены сообщениями об утечке информации из Венгрии в Россию, - Euractiv

Венгрия сливает данные России: в НАТО не удивлены

Сообщение о том, что Венгрия передавала Кремлю конфиденциальную информацию о переговорах на закрытых заседаниях Совета ЕС, вызывает опасения, что делегация Венгрии в НАТО может представлять угрозу для секретных военных планов Альянса.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Я не думаю, что это было чем-то особенно неожиданным", - сказал один из собеседников в НАТО.

Однако второй дипломатический источник преуменьшил риск, отметив, что Венгрия относится к НАТО иначе, чем к ЕС.

"Венгрия всегда была гораздо более ответственной в контексте НАТО по сравнению с ЕС", - уточнил собеседник.

Один из дипломатов Альянса заявил, что определенные оперативные планы в отношении Украины не обсуждаются с венгерскими чиновниками, поскольку они связаны с аспектами военной поддержки и обучения, в которых Будапешт не принимает участия.

"Венгрия неоднократно давала понять, что не будет делать ничего, что могло бы навредить ее месту в системе коллективной обороны НАТО", - пояснил он, добавив, что Венгрия пытается "отделить" свою политику в отношении Альянса от конфликтов Орбана с Брюсселем.

Издание напомнило, что Венгрия не участвует в инициативах НАТО по поддержке Украины, таких как PURL.

Что предшествовало?

  • Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
  • Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.
  • Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

Я не здивуюсь якщо ця вугорська жаба вже передала рашистам і китайцям всі секретні розробки натівської зброї яка є в Вугорщині
показать весь комментарий
24.03.2026 10:42 Ответить
Ми вже, прямо зараз, повірили цій "жабі" в те що плани НАТО вони "зберігають" від раші!
Прямо як "мальчиш-плохіш" за банку варення.
От суки!
показать весь комментарий
24.03.2026 10:43 Ответить
В Австрії міністр МЗС, теж як могла, працювала на ***** і його агентів, цим підробляла собі на хліб насущний… Мабуть, і сіярту теж голодує, поки орбан майном обростає з родичами!?!
показать весь комментарий
24.03.2026 10:43 Ответить
Проснулися! В мадярської жаби давно на лобі написано "холуй кремля".
показать весь комментарий
24.03.2026 10:48 Ответить
голубки- підари

показать весь комментарий
24.03.2026 10:58 Ответить
Ви нє панімаєтє - Угорщина єто что-то одно, а орбан - другоє....

нинішня Угорщина просякнута орбановськими ********

.
показать весь комментарий
24.03.2026 11:20 Ответить
По этому даже подметать угорца не поставят в штабе, как помню там с 10х годов у них доступа нету даже сколько сортирной бумаги макдак рядом закупает
показать весь комментарий
24.03.2026 11:22 Ответить
А що, раніше цього не знали? Дибіли безпечні...
показать весь комментарий
24.03.2026 11:01 Ответить
Дебіл тут той хто не розуміє, що вони може і знали але тримали це як козир в рукаві для певних випадків.
показать весь комментарий
24.03.2026 11:19 Ответить
НАТО вже 30 р не здивовані - і шо?
показать весь комментарий
24.03.2026 11:05 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hds-pobezhdaet-v-rejnland-pfalce/ Чем ближе к выборам в Венгрии, тем больше компромата будет появляться в западных СМИ, хотя то, что уже опубликовано - всё это давно не секрет. Но выйти это всё должно вовремя, потому и придерживалось.

То же самое относится и к информации о том, что Орбан и Сийярто звонят с саммитов ЕС прямо Лаврову для оперативного информирования. Это всё давно не секрет и не сенсация, но поднято это именно сегодня в рамках информационного оружия против Орбана перед выборами.
показать весь комментарий
24.03.2026 11:16 Ответить
Урсула гарно б'є орбана !

.
показать весь комментарий
24.03.2026 11:21 Ответить
 
 