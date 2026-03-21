РФ фактически была за столом переговоров: Сийярто регулярно отчитывался перед Лавровым во время заседаний ЕС, - WP

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновника ЕС в сфере безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Регулярные звонки

Как отмечается, во время таких звонков Сийярто предоставлял Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

"Благодаря таким звонкам на каждой встрече ЕС на протяжении многих лет Москва фактически находилась за столом переговоров", - отмечает источник издания.

Отмечается, что на протяжении многих лет правительство Виктора Орбана предоставляло Москве жизненно важную возможность заглянуть в деликатные дискуссии в ЕС как через своих чиновников, так и благодаря проникновению российских хакеров в компьютерные сети Министерства иностранных дел Венгрии. Об этом заявили несколько нынешних и бывших европейских чиновников, в частности - Ференц Фреш, бывший руководитель Службы киберзащиты Венгрии.

Визиты в Москву

Так, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Сийярто совершил 16 официальных визитов в Москву, последний из которых состоялся 4 марта, когда он встретился с президентом Владимиром Путиным.

