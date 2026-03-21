Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
РФ фактически была за столом переговоров: Сийярто регулярно отчитывался перед Лавровым во время заседаний ЕС, - WP

Сийярто отчитывался перед Лавровым во время заседаний ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновника ЕС в сфере безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Регулярные звонки

Как отмечается, во время таких звонков Сийярто предоставлял Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

"Благодаря таким звонкам на каждой встрече ЕС на протяжении многих лет Москва фактически находилась за столом переговоров", - отмечает источник издания.

Читайте также: У украинцев закончатся деньги гораздо быстрее, чем у нас нефть, – Сийярто

Отмечается, что на протяжении многих лет правительство Виктора Орбана предоставляло Москве жизненно важную возможность заглянуть в деликатные дискуссии в ЕС как через своих чиновников, так и благодаря проникновению российских хакеров в компьютерные сети Министерства иностранных дел Венгрии. Об этом заявили несколько нынешних и бывших европейских чиновников, в частности - Ференц Фреш, бывший руководитель Службы киберзащиты Венгрии.

Читайте также: Венгрия не разблокирует финансирование Украины, пока "Дружба" не заработает, - Сийярто

Визиты в Москву

Так, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Сийярто совершил 16 официальных визитов в Москву, последний из которых состоялся 4 марта, когда он встретился с президентом Владимиром Путиным.

Читайте также: Сийярто снова заговорил об "украинской военной мафии" в связи с захваченными Венгрией деньгами: в МИД Украины ответили

Лавров Сергей Евросоюз Сийярто Петер
+22
Кто-то удивлен? Капец, как "неожиданно".
показать весь комментарий
21.03.2026 19:52 Ответить
+18
Угорщина як і під час Другої світової війни знову союзник фашистів. Тому 24.02.2022 року Угорська армія стояла на кордоні України.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:56 Ответить
+17
Виходить що керівництво Угорщини є шпигунами *****. Чекаємо на реакцію ЄС. Це що? Пакт *****-орбана в дії?
показать весь комментарий
21.03.2026 19:56 Ответить
Сійярто вільна людина і може дзвонити кому хоче. Може навіть Трампи подзвонити. Ну то що?
показать весь комментарий
21.03.2026 20:28 Ответить
Ты видимо тоже на кацапов работаешь да падаль?
показать весь комментарий
21.03.2026 20:37 Ответить
Вже подзвонив Лаврову, поскаржився на тебе. Він іржав у голос.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:46 Ответить
Людина вона вільна, але його дії та партію яку він представляє це заслані козачки( це щоб без матюків) А, гейжопа це хаває, та прикривається рівністюдержав.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:39 Ответить
Сумніваєшся, що трубопровід з рф був ДУЖЕ вигідний Угорщині?
показать весь комментарий
21.03.2026 20:56 Ответить
Союзник, да не простой. Самый верный и упорный(для нацистов, с фашистами дело было другое).
показать весь комментарий
21.03.2026 19:59 Ответить
Реакцію ЄС? Не смішіть.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:14 Ответить
Останній притулок українця це сміх. Залишається тільки "паржать"...
показать весь комментарий
21.03.2026 20:19 Ответить
раз козак співає, то душа його плаче...
показать весь комментарий
21.03.2026 20:27 Ответить
Пі да рок
показать весь комментарий
21.03.2026 20:01 Ответить
постає питання чи потрібне нам таке ЕС?
показать весь комментарий
21.03.2026 20:02 Ответить
- Венгрия, + Украина пойдет?).
показать весь комментарий
21.03.2026 20:03 Ответить
а Словаччина яка каже що буде все блокувати? вони зараз так само служать вбивці *****..
показать весь комментарий
21.03.2026 20:05 Ответить
-Словакия, +Молдова? Шо есть...
показать весь комментарий
21.03.2026 20:06 Ответить
Нас завтра туди приймають? о котрій годині?
показать весь комментарий
21.03.2026 20:08 Ответить
звичайно що ні, зараз така турбулентність в світі, що незнаєш що завтра чекає, чи буде ЕС цілий з такими правилами де 1 країна може все похерити, може і НАТО не буде, у нас повинен бути план а,в,с але я впевнений що нічого немає..
показать весь комментарий
21.03.2026 20:13 Ответить
План є і він не мінявся: Поставити крапку в існування російськомовного інтернаціоналу. Яким чином? яким завгодно, бо вже зрозуміло, що або ми, або вони.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:49 Ответить
Нєудобно. Тоді не буде шляху по суходолу до Румунії, Болгарії, Греції. Тому спочатку +Україна, а вже потім -Угорщина. А краще Орбана і Сіярто просто відмінусувати. За грати або під землю.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:11 Ответить
Без допомоги ЄС ти вже сосав би чечену, питання чия ти сосалка з такими заявами ждуніха?
показать весь комментарий
21.03.2026 20:20 Ответить
Без допомоги Україні весь ЄС самі сосали би чеченам, бурятам, удмуртами і навіть мобілізованим українцям.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:50 Ответить
А що, твоя костромщина чкось окремо збиралася всупати до ЄС?
показать весь комментарий
21.03.2026 21:06 Ответить
Прямо геніальне відкриття спецслужб всіх країн ЄС...
показать весь комментарий
21.03.2026 20:14 Ответить
У випадку конфлікту НАТО та РФ угорці та словаки першими побіжуть воювати, роняя шльопанці, правда невідомо за кого.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:15 Ответить
А європейці не могли це припинити і були сильно мастурбовані чи на пів шишечки??
показать весь комментарий
21.03.2026 20:18 Ответить
Абсурд якийсь..
Ці поци кожен раз демонструють що нато вже обісралося а ЄС неяка не структура з єдністю і стійкістю
показать весь комментарий
21.03.2026 20:30 Ответить
Проти нас воює велика коаліція. Режим орбана і фіци, кім-сунь-хунь та інші непотріби...
Хоча б рушникоголових знищити
показать весь комментарий
21.03.2026 20:29 Ответить
Орбан,Сіярто,Фіцо,а тепер Бабіш це кроти в Євросоюзі.Всі вони на оплаті болотного кремля.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:52 Ответить
Ну це зовсім не дивує - дивує де адекватна реакція Євросоюза? Де спецслужби країн - членів Євросоюза? Чи може там взагалі достатньо гарно, презентабельно одягатись та говорити з трибун гарні гасла, а все інше так, другорядне?
показать весь комментарий
21.03.2026 20:56 Ответить
Якось дуже схоже на хамлО в метро, коли той чіпляється, погрожує, знущається а всі скромно так посунулись так, щоб до них не дістало та й не звертають уваги (або роблять вигляд, що не помічають). В даному випадку хамлО - це }{уйло із своєю ордою та агентами впливу.
показать весь комментарий
21.03.2026 21:02 Ответить
 
 