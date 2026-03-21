РФ фактично була за столом переговорів: Сійярто регулярно звітував Лаврову під час засідань ЄС, - WP

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

Про це повідомляє The Washingron Post із посилання на посадовця ЄС у сфері безпеки, передає Цензор.НЕТ.

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Регулярні дзвінки

Як зазначається, під час таких дзвінків Сійярто надавав Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" та можливі рішення.

"Завдяки таким дзвінкам на кожній зустрічі ЄС протягом багатьох років Москва фактично перебувала за столом переговорів", – зазначає джерело видання.

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Зазначається, що протягом багатьох років уряд Віктора Орбана надавав Москві життєво важливу можливість зазирнути в делікатні дискусії в ЄС як через своїх посадовців, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп'ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини. Про це заявили кілька нинішніх та колишніх європейських посадовців, зокрема Ференц Фреш, колишній керівник Служби кіберзахисту Угорщини.

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Візити до Москви

Так, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Сійярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви, останній з яких відбувся 4 березня, коли він зустрівся з президентом Володимиром Путіним.

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