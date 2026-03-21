В українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив думку, що Україна зрештою буде змушена поновити транзит російської нафти через трубопровід "Дружба", аргументуючи це можливими фінансовими труднощами країни.
Про це Сійярто заявив під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Прогноз Угорщини щодо відновлення транзиту нафти через "Дружбу"
Глава угорського МЗС спрогнозував, що постачання російської нафти до країни трубопроводом "Дружба" відновляться 13 квітня - на наступний день після парламентських виборів. Сійярто висловив впевненість, що керівна партія "Фідес" Віктора Орбана переможе у голосуванні, а Україна буде змушена відновити роботу нафтопроводу.
"В українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта. Тому після нашої перемоги на виборах вони будуть змушені запустити трубопровід "Дружба", і транспортування відновиться ввечері 13 квітня", - заявив він.
Позиція Орбана щодо рішень ЄС для України
Цими словами Сійярто натякнув на те, що в України вичерпується фінансування через блокування Будапештом кредиту на 90 млрд євро від ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявляв, що не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.
Крім того, під час конференції Сійярто заявив, що членство України в ЄС не може бути зафіксованим в жодній мирній угоді, оскільки б означало "поширення війни" на весь Європейський Союз.
"Ба більше, переважна більшість держав-членів Європейського Союзу також є членами НАТО, і якби ЄС прийняв країну, яка перебуває у стані війни, це означало б, що НАТО також швидко вступить у конфлікт з Росією, що означало б Третю світову війну", - заявив угорський міністр.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленськогоперепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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