В українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив думку, що Україна зрештою буде змушена поновити транзит російської нафти через трубопровід "Дружба", аргументуючи це можливими фінансовими труднощами країни.

Про це Сійярто заявив під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Прогноз Угорщини щодо відновлення транзиту нафти через "Дружбу"

Глава угорського МЗС спрогнозував, що постачання російської нафти до країни трубопроводом "Дружба" відновляться 13 квітня - на наступний день після парламентських виборів. Сійярто висловив впевненість, що керівна партія "Фідес" Віктора Орбана переможе у голосуванні, а Україна буде змушена відновити роботу нафтопроводу.

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"В українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта. Тому після нашої перемоги на виборах вони будуть змушені запустити трубопровід "Дружба", і транспортування відновиться ввечері 13 квітня", - заявив він.

Позиція Орбана щодо рішень ЄС для України

Цими словами Сійярто натякнув на те, що в України вичерпується фінансування через блокування Будапештом кредиту на 90 млрд євро від ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявляв, що не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Крім того, під час конференції Сійярто заявив, що членство України в ЄС не може бути зафіксованим в жодній мирній угоді, оскільки б означало "поширення війни" на весь Європейський Союз.

"Ба більше, переважна більшість держав-членів Європейського Союзу також є членами НАТО, і якби ЄС прийняв країну, яка перебуває у стані війни, це означало б, що НАТО також швидко вступить у конфлікт з Росією, що означало б Третю світову війну", - заявив угорський міністр.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.