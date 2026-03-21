У украинцев закончатся деньги гораздо быстрее, чем у нас - нефть, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что Украина, в конечном итоге, будет вынуждена возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", мотивируя это возможными финансовыми трудностями страны.
Об этом Сийярто заявил во время Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Прогноз Венгрии относительно возобновления транзита нефти через "Дружбу"
Глава венгерского МИД прогнозирует, что поставки российской нефти в страну по трубопроводу "Дружба" возобновятся 13 апреля - на следующий день после парламентских выборов. Сийярто выразил уверенность, что правящая партия "Фидес" Виктора Орбана победит на выборах, а Украина будет вынуждена возобновить работу нефтепровода.
"У украинцев закончатся деньги гораздо быстрее, чем у нас нефть. Поэтому после нашей победы на выборах они будут вынуждены запустить трубопровод "Дружба", и транспортировка возобновится вечером 13 апреля", - заявил он.
Позиция Орбана относительно решений ЕС для Украины
Этими словами Сийярто намекнул на то, что у Украины иссякает финансирование из-за блокирования Будапештом кредита на 90 млрд евро от ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.
Кроме того, во время конференции Сийярто заявил, что членство Украины в ЕС не может быть зафиксировано ни в одном мирном соглашении, поскольку это означало бы "распространение войны" на весь Европейский Союз.
"Более того, подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза также являются членами НАТО, и если бы ЕС принял страну, находящуюся в состоянии войны, это означало бы, что НАТО также быстро вступит в конфликт с Россией, что означало бы Третью мировую войну", - заявил венгерский министр.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извинитьсяза свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
-
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
-
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
-
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
у сіярту ціла цистерна нафти, десь на дачі прихована?
я так розумію, після 12 квітня почнеться вой, що у орбана вкрали перемогу.....
100%
страусамизєбрами.
Не довго залишилося чекати на результат цієї багатоходівочки.
Щоб дати час Європі підготується? Нах нам такі проєвропейські уряди?