У украинцев закончатся деньги гораздо быстрее, чем у нас - нефть, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что Украина, в конечном итоге, будет вынуждена возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", мотивируя это возможными финансовыми трудностями страны.

Об этом Сийярто заявил во время Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Прогноз Венгрии относительно возобновления транзита нефти через "Дружбу"

Глава венгерского МИД прогнозирует, что поставки российской нефти в страну по трубопроводу "Дружба" возобновятся 13 апреля - на следующий день после парламентских выборов. Сийярто выразил уверенность, что правящая партия "Фидес" Виктора Орбана победит на выборах, а Украина будет вынуждена возобновить работу нефтепровода.

"У украинцев закончатся деньги гораздо быстрее, чем у нас нефть. Поэтому после нашей победы на выборах они будут вынуждены запустить трубопровод "Дружба", и транспортировка возобновится вечером 13 апреля", - заявил он.

Позиция Орбана относительно решений ЕС для Украины

Этими словами Сийярто намекнул на то, что у Украины иссякает финансирование из-за блокирования Будапештом кредита на 90 млрд евро от ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Кроме того, во время конференции Сийярто заявил, что членство Украины в ЕС не может быть зафиксировано ни в одном мирном соглашении, поскольку это означало бы "распространение войны" на весь Европейский Союз.

"Более того, подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза также являются членами НАТО, и если бы ЕС принял страну, находящуюся в состоянии войны, это означало бы, что НАТО также быстро вступит в конфликт с Россией, что означало бы Третью мировую войну", - заявил венгерский министр.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

+11
×уєсмок кремлівський прикинувся безсмертним і вийопується на камеру
21.03.2026 16:14 Ответить
Есть вариант, шо раньше закончатся Орбан с Сийярто. Скоро узнаем.
21.03.2026 16:15 Ответить
Це сказалО голожопий ***** який сидить на дотаціях ЄС і патяка про якісь гроші в кого раніше вони закінчаться
21.03.2026 16:17 Ответить
ну, то відсмокчи
21.03.2026 16:14 Ответить
Ну так и отвалите со своим нефтепроводом "Дружба".
21.03.2026 16:52 Ответить
21.03.2026 16:14 Ответить
21.03.2026 16:15 Ответить
Щоб ти нею залився... .
21.03.2026 16:15 Ответить
Без ваших ублюдочно-кремлёских денег переживём. А вот вы что без бенза/ДТ делать будете? На телегах ездить?
21.03.2026 16:16 Ответить
ніфігасє!
у сіярту ціла цистерна нафти, десь на дачі прихована?

я так розумію, після 12 квітня почнеться вой, що у орбана вкрали перемогу.....
21.03.2026 16:17 Ответить
21.03.2026 16:17 Ответить
Не кажи гоп…
21.03.2026 16:18 Ответить
Шкода що цих ханто-мансів не положили в угорському урочищі. Як не забуду, піду там обосцу все
21.03.2026 16:18 Ответить
Так он прав.
21.03.2026 16:19 Ответить
Глава угорського МЗС спрогнозував, що постачання російської нафти до країни трубопроводом "Дружба" відновляться 13 квітня - на наступний день після парламентських виборів. Джерело: https://censor.net/ua/n3606432

100%
21.03.2026 16:35 Ответить
Работать не пробовал, дениска? Или на дотациях сидеть приятнее?!
21.03.2026 16:44 Ответить
А яке вони відношення мають до тих 90 млрд? Там жодного їх цента немає
21.03.2026 16:21 Ответить
Вони сподівалися отримати частину цих грошей. А тепер їм дістанеться менше, от і ниють.
21.03.2026 16:48 Ответить
Ну то іди нах.й дибілоїд
21.03.2026 16:23 Ответить
Шоб ти з"їв і не ******
21.03.2026 16:23 Ответить
Цей дятел стрижений забагато п*здить
21.03.2026 16:26 Ответить
ПШОВ НАХ!!!
21.03.2026 16:28 Ответить
Можемо на металолом нафтопровід "Дружба" здати, грошей вистачить до кінця Сійярто.
21.03.2026 16:30 Ответить
Ну так здай, що досі заважало?
21.03.2026 16:38 Ответить
Так вроде же, уже ЕС нашла обход Венгрии. К чему этот спич?
21.03.2026 16:30 Ответить
Та пішліть його на три букви і розмова закінчена.
21.03.2026 16:35 Ответить
ой, фу, сійяртом засмерділо...
21.03.2026 16:35 Ответить
Цікаво, як цей очкастий вилупок бачить своє майбутнє?
21.03.2026 16:40 Ответить
Перейдем на бартер.
21.03.2026 16:41 Ответить
Он, як за вказівкою прутіна, насмоктує сіярту з орбаном, родичам його і дітям, буде соромно за нього!!!! Мабуть, він уже прикупив у Ханти-Мансійську на родіну, якусь хатинку після геологів, щоб потім туди утікти і переховуватися ???
21.03.2026 16:41 Ответить
Одягнути на Сіярто бетонні ласти і пустити плавати в Дунай буде ще швидше.
21.03.2026 16:42 Ответить
сіярті буде легше вислизнути, бо у нього нема маєтку із страусамизєбрами.
21.03.2026 16:45 Ответить
Отжеж вiвк пiзорний!
21.03.2026 16:47 Ответить
Ти здохнеш та будеш обісцяна ,дірява сійярта.
21.03.2026 16:47 Ответить
Україна має таких відстрілювати як мосад квірівців. Існує лише право сильного
21.03.2026 16:54 Ответить
Перекрили нафтопровід щоб нагадати Орбану під час виборів.
Не довго залишилося чекати на результат цієї багатоходівочки.
21.03.2026 16:55 Ответить
Він був знищений кацапами, бо вони знають справжній рейтинг орбана. Там буде про-європейський уряд.
21.03.2026 17:00 Ответить
Проєвропейський уряд - це війна до останнього українця?
Щоб дати час Європі підготується? Нах нам такі проєвропейські уряди?
21.03.2026 17:05 Ответить
До останнього кацапа та москворотого 🤣🤣🤣
21.03.2026 17:09 Ответить
А новини за ціну на нафту є, чи це все московські фейки?
21.03.2026 17:07 Ответить
Нафтопровід не працює - моцква гроші не отримує, мадяри скавчать. Краса 😁
21.03.2026 17:10 Ответить
Взагалі все в жопе, один ти в шоколаді. Як і належить ухилянту
21.03.2026 17:12 Ответить
у вас?? це у чМОрбана і в тебе??? ги-ги.... вибори на носі..а ви такі впевнені, що ікра червона у вас вічна у ваших холодильниках... Янек кличе страусів випасати
21.03.2026 17:06 Ответить
Боюся, шо ти Сітро, закончищся швидше, чим ми зрозуміємо, шо сталося: вибори вже за місяць. І перспективи у тебе Лімонад, так-собі
21.03.2026 17:10 Ответить
 
 