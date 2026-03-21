Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что Украина, в конечном итоге, будет вынуждена возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", мотивируя это возможными финансовыми трудностями страны.

Об этом Сийярто заявил во время Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Прогноз Венгрии относительно возобновления транзита нефти через "Дружбу"

Глава венгерского МИД прогнозирует, что поставки российской нефти в страну по трубопроводу "Дружба" возобновятся 13 апреля - на следующий день после парламентских выборов. Сийярто выразил уверенность, что правящая партия "Фидес" Виктора Орбана победит на выборах, а Украина будет вынуждена возобновить работу нефтепровода.

"У украинцев закончатся деньги гораздо быстрее, чем у нас нефть. Поэтому после нашей победы на выборах они будут вынуждены запустить трубопровод "Дружба", и транспортировка возобновится вечером 13 апреля", - заявил он.

Позиция Орбана относительно решений ЕС для Украины

Этими словами Сийярто намекнул на то, что у Украины иссякает финансирование из-за блокирования Будапештом кредита на 90 млрд евро от ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Кроме того, во время конференции Сийярто заявил, что членство Украины в ЕС не может быть зафиксировано ни в одном мирном соглашении, поскольку это означало бы "распространение войны" на весь Европейский Союз.

"Более того, подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза также являются членами НАТО, и если бы ЕС принял страну, находящуюся в состоянии войны, это означало бы, что НАТО также быстро вступит в конфликт с Россией, что означало бы Третью мировую войну", - заявил венгерский министр.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.