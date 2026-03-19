Нефтепровод "Дружба" был серьезно поврежден, - СМИ

Спутниковые снимки подтверждают высокую вероятность серьезного повреждения нефтепровода "Дружба" в результате российского удара.

Об этом говорится в материале Texty.org, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Транзит нефти был приостановлен в конце января 2026 года в результате российской атаки. Венгрия и Словакия не верят этим заявлениям и обвиняют Украину в искусственном прекращении поставок.

Журналисты проанализировали спутниковые фотографии и оценили вероятность повреждений.

Читайте: Мерц призывает ЕС немедленно выделить Украине 90 млрд евро

Так, NASA FRIMS зафиксировало пожар, произошедший на следующий день после удара РФ 27 января 2026 года.

Издание также оценило возможные разрушения объекта, использовав алгоритм на основе Sentinel-1. Он подтверждает масштабные разрушения объекта по состоянию на 27 января.

Важно

Спутниковый снимок ниже — это обычная карта-подложка, похожая на ту, что вы видите в Google Maps, и не соответствует указанной дате. Зоны поражения обозначены фиолетовым цветом поверх карты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина надеется, что ЕС найдет способ обойти вето Орбана, — МИД

"Из-за ограничений возможностей алгоритма мы не можем посмотреть повреждения за конкретный день или неделю. Однако для сравнения проверили январь 2025 года. На прошлогоднем снимке повреждений практически нет. Учитывая, что серьезных пожаров на объекте в течение года не было, логично предположить, что большая часть разрушений приходится именно на день атаки 27 января 2026 года", — отметили авторы.

Журналисты заметили, что определенные изменения на объекте фиксировались еще в течение 2025 года — без сопутствующих пожаров по данным NASA.

"Объяснить их причину мы не можем. Стоит напомнить: алгоритм отслеживает не разрушения как таковые, а существенные изменения в состоянии конструкций. Большинство таких изменений действительно вызвано разрушениями, но, например, установка защитных сооружений на объекте также может их вызвать", — подытожили в материале.

Читайте: Техническая команда ЕС уже в Украине и ожидает доступа к "Дружбе", — СМИ

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский ранее пообещал европейским партнерам возобновить транзит примерно через полтора месяца.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиция Будапешта относительно финансовой поддержки Украины не изменится, пока поставки нефти через "Дружбу" не будут возобновлены.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Читайте: Фицо назвал "плохой шуткой" то, что представителей Венгрии и Словакии не включили в состав делегации для проверки "Дружбы"