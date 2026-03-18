Фицо назвал "плохой шуткой" то, что представителей Венгрии и Словакии не включили в состав делегации для проверки "Дружбы"

Премьер-министр Словакии выразил возмущение тем, что представители Венгрии и Словакии не были включены в состав делегации для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Он назвал это "плохой шуткой".

Фицо не будет голосовать за выводы по Украине 

Фицо вновь поставил под сомнение повреждение нефтепровода "Дружба".

Он также заявил, что не будет голосовать за часть выводов по Украине на саммите ЕС 19 марта. Причиной своего решения Фицо назвал остановку поставок нефти по "Дружбе". 

По словам Фицо, нет ничего, что указывало бы на то, что ситуация вокруг трубопровода станет частью итогов переговоров.

"Все это связано с кредитом для Украины, который в настоящее время блокирует венгерское правительство. Мы считаем, что большая доля ответственности за то, что происходит в этом регионе, лежит, прежде всего, на президенте Украины Зеленском, который принимал те решения, которые принимал", — заявил глава правительства Словакии.

Читайте также: Фицо написал письмо Зеленскому о возобновлении "Дружбы": просит поддержки у политических партий

Что предшествовало

СМИ сообщали, что 18 марта представители Европейского Союза прибудут в Украину для оценки повреждений нефтепровода "Дружба".

  • Президент Владимир Зеленский ранее пообещал европейским партнерам восстановить транзит примерно через полтора месяца.
  • В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиция Будапешта относительно финансовой поддержки Украины не изменится, пока поставки нефти через "Дружбу" не будут возобновлены.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Читайте также: ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии или Венгрии, - Фицо

по-моему вполне нормальный жарт
18.03.2026 22:04 Ответить
Ну всі в ЄС знають,які з словаків чи мадяр спеціалісти по трубопроводах))Максимум кого бачу тут ,то трубопроводи в сантехніці,й то ,це виїхали неледачі і недурні,а спеціаліст типу фіцо та йорбана там і залишилися)))
18.03.2026 22:05 Ответить
Це ще нічого
18.03.2026 22:05 Ответить
Ні ...
Справжні жарти будуть через місяць , коли Орбана викинуть з його крісла , а Фіца залишиться насамоті смоктати в кацапів !
18.03.2026 22:08 Ответить
их вообще нельзя в страну пускать
"У нас тоже был такой случай, одна старушка постучалась в десятую квартиру и попросила ей воды вынести попить, потом хватились, а пианино то и нет!" (с)
18.03.2026 22:10 Ответить
Просто вирішили створити суто гетеросексуальну групу...
18.03.2026 22:12 Ответить
А підАрів прокацаплених нікуди не беруть. Не знав?
18.03.2026 22:18 Ответить
Так ви ж мали підійти трубою?
18.03.2026 22:25 Ответить
 
 