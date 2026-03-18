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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Транзит нафти через Дружбу
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Фіцо назвав "поганим жартом" те, що представників Угорщини та Словаччини не включили до складу делегації для перевірки "Дружби"

Зеленський та Фіцо в Ужгороді 5 вересня

Прем’єр-міністр Словаччини обурився, що представників Угорщини та Словаччини не включили до складу делегації для перевірки стану нафтопроводу "Дружба". Він назвав це "поганим жартом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Dennikn.

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Фіцо не голосуватиме за висновки щодо України 

Фіцо знову поставив під сумнів пошкодження нафтопроводу "Дружба".

Він також заявив, що не голосуватиме за частину висновків щодо України на саміті ЄС у 19 березня. Причиною свого рішення Фіцо назвав зупинку поставок нафти через "Дружбу". 

За словами Фіцо, немає нічого, що вказувало б на те, що ситуація навколо трубопроводу буде частиною висновків переговорів.

"Все це пов’язано з кредитом для України, який наразі блокує угорський уряд. Ми вважаємо, що велика частка відповідальності за те, що відбувається в цьому регіоні, лежить, перш за все, на президенті України Зеленському, який приймав ті рішення, які приймав", - заявив очільник уряду Словаччини.

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Що передувало

ЗМІ повідомляли, що 18 березня, представники Європейського Союзу прибудуть в Україну для оцінки пошкоджень нафтопроводу "Дружба".

  • Президент Володимир Зеленський раніше пообіцяв європейським партнерам відновити транзит приблизно за півтора місяця.
  • Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позиція Будапешта щодо фінансової підтримки України не зміниться, доки постачання нафти через "Дружбу" не буде відновлено.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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Автор: 

Словаччина (1334) нафтопровід (454) Фіцо Роберт (369)
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Топ коментарі
+7
их вообще нельзя в страну пускать
"У нас тоже был такой случай, одна старушка постучалась в десятую квартиру и попросила ей воды вынести попить, потом хватились, а пианино то и нет!" (с)
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18.03.2026 22:10 Відповісти
+4
по-моему вполне нормальный жарт
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18.03.2026 22:04 Відповісти
+4
Ну всі в ЄС знають,які з словаків чи мадяр спеціалісти по трубопроводах))Максимум кого бачу тут ,то трубопроводи в сантехніці,й то ,це виїхали неледачі і недурні,а спеціаліст типу фіцо та йорбана там і залишилися)))
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18.03.2026 22:05 Відповісти

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