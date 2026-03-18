Фіцо назвав "поганим жартом" те, що представників Угорщини та Словаччини не включили до складу делегації для перевірки "Дружби"
Прем’єр-міністр Словаччини обурився, що представників Угорщини та Словаччини не включили до складу делегації для перевірки стану нафтопроводу "Дружба". Він назвав це "поганим жартом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Dennikn.
Фіцо не голосуватиме за висновки щодо України
Фіцо знову поставив під сумнів пошкодження нафтопроводу "Дружба".
Він також заявив, що не голосуватиме за частину висновків щодо України на саміті ЄС у 19 березня. Причиною свого рішення Фіцо назвав зупинку поставок нафти через "Дружбу".
За словами Фіцо, немає нічого, що вказувало б на те, що ситуація навколо трубопроводу буде частиною висновків переговорів.
"Все це пов’язано з кредитом для України, який наразі блокує угорський уряд. Ми вважаємо, що велика частка відповідальності за те, що відбувається в цьому регіоні, лежить, перш за все, на президенті України Зеленському, який приймав ті рішення, які приймав", - заявив очільник уряду Словаччини.
Що передувало
ЗМІ повідомляли, що 18 березня, представники Європейського Союзу прибудуть в Україну для оцінки пошкоджень нафтопроводу "Дружба".
- Президент Володимир Зеленський раніше пообіцяв європейським партнерам відновити транзит приблизно за півтора місяця.
- Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позиція Будапешта щодо фінансової підтримки України не зміниться, доки постачання нафти через "Дружбу" не буде відновлено.
Атака РФ на нафтопровід "Дружба"
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
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11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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