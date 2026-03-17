Орбан вкотре вимагає відновити нафтопровід "Дружба": Немає нафти – немає грошей

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо фінансових рішень ЄС для України, доки не буде відновлено постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це він сказав у відео, яке опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Орбана

Нагадаємо, 17 березня Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини й Словаччини через "Дружбу".

Після цього Орбан заявив, що обговорив це питання з головою Європейської Ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Якщо немає нафти, немає грошей. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною", - наголосив угорський прем’єр.

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Звинувачення України

Орбан знову звинуватив Україну в тому, що вона "не прийняла" угорських "експертів", які приїжджали, аби оглянути та перевірити стан нафтопроводу.

"Вони не погоджуються і навіть відкрито заявляють, що не мають наміру передавати дешеву російську нафту до Угорщини", - поскаржився Орбан.

Він заявив, що розглядає цю "нафтову блокаду" як привід для опозиційної партії "Тиса" втрутитися у вибори в Угорщині: "Тому ситуація надзвичайно проста. Якщо немає нафти, немає грошей".

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Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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