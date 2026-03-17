Орбан вкотре вимагає відновити нафтопровід "Дружба": Немає нафти – немає грошей
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо фінансових рішень ЄС для України, доки не буде відновлено постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".
Про це він сказав у відео, яке опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Заява Орбана
Нагадаємо, 17 березня Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини й Словаччини через "Дружбу".
Після цього Орбан заявив, що обговорив це питання з головою Європейської Ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
"Якщо немає нафти, немає грошей. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною", - наголосив угорський прем’єр.
Звинувачення України
Орбан знову звинуватив Україну в тому, що вона "не прийняла" угорських "експертів", які приїжджали, аби оглянути та перевірити стан нафтопроводу.
"Вони не погоджуються і навіть відкрито заявляють, що не мають наміру передавати дешеву російську нафту до Угорщини", - поскаржився Орбан.
Він заявив, що розглядає цю "нафтову блокаду" як привід для опозиційної партії "Тиса" втрутитися у вибори в Угорщині: "Тому ситуація надзвичайно проста. Якщо немає нафти, немає грошей".
Атака РФ на нафтопровід "Дружба"
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
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11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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дружбу не можливо відновити з багатьох причин.
перше, нахєр нада.
друге, кацапи поцілили в дружбу.
третє, спеціально навчені цигани, вкрали та розпилили на металобрухт декілька кілометрів тієї дружби.
коли вони це зробили, взагалі не можу збагнути!
так шо, вітьок орбан, дружба тютю.....