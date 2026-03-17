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Новини Антиукраїнські заяви в Угорщині Транзит нафти через Дружбу
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Угорщина незадоволена домовленістю ЄС та України щодо "Дружби": "Це політична гра"

сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив обурення пропозицією Євросоюзу надати Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу "Дружба".

Про це Сійярто написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Будапешту

Сійярто заявив про запізнілість рішень щодо припинення "нафтової блокади" Угорщини з боку України.

"Після майже 50 днів Європейська комісія помітила, що дві держави-члени перебувають під нафтовою блокадою з боку України, і тепер обіцяє вирішити ситуацію. Не обманюйте себе. Це політична гра. Кожен крок був узгоджений між Києвом та Брюсселем", - написав угорський міністр.

Глава угорського МЗС звернувся до президента України Володимира Зеленського та глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з вимогою "припинити цей політичний театр": "Нафтову блокаду проти Угорщини необхідно негайно зняти!"

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  • Нагадаємо, 17 березня Європейський Союз запропонував Україні фінансування та підтримку для прискорення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" на тлі блокади кредиту та санкцій з боку Угорщини.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина та Словаччина домовилися про будівництво нового нафтопроводу

Автор: 

Угорщина (3034) дружба (167) Євросоюз (15286) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+16
Не кожен крок був узгоджений між Києвом і Брюселем.

Деякі кроки були узгоджені між Москвою та Будапештом.
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17.03.2026 16:29 Відповісти
+14
То можно вийти з ЄС і не спілкуватись з Брюселем
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17.03.2026 16:31 Відповісти
+8
Якби не були б ворогами України, та самі би запропонували кошти на ремонт труби (звісно,з передоплатою) - то цирку не було б.
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17.03.2026 16:37 Відповісти

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