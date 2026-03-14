Орбан відповів Ющенку: Ми все ще хочемо залишатися друзями, але не братимемо участі у вашій війні

Угорський прем’єр Віктор Орбан відповів на відкритий лист колишнього президента України Віктора Ющенка, закликавши переконати чинного президента "не шантажувати Угорщину та не погрожувати її лідерам".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у його листі, оприлюдненому в соцмережі Х.

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"Дайте своєму президенту зрозуміти, що державний тероризм, за допомогою якого він підірвав німецький газопровід "Північний потік", не спрацює проти Угорщини", – написав Орбан.



Орбан також нагадав, що коли почалася війна, Угорщина вітала українських біженців, надавши їм притулок. Він стверджує, що наказав відкрити україномовні школи, у чому, за його словами, Україна відмовляє угорцям на Закарпатті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина "не стане колонією України", - Орбан

Угорський прем’єр заявив, що "країна, з якою ви зараз воюєте, не є ворогом Угорщини чи угорського народу, і ми не маємо наміру це змінювати".



"Ми все ще хочемо залишатися вашими друзями, але ми не братимемо участі у вашій війні. Тому я прошу вас прийняти те, що ми не надсилатимемо ні грошей, ні зброї, ні солдатів на вашу війну", – зазначив він.

Напередодні третій президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, закликавши його підтримати Україну.

Конфлікт України та Угорщини через нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - один із найбільших у світі трубопроводів, який транспортує російську нафту до країн Європи. Через Україну нафта йде до Угорщини та Словаччини. Для Угорщини цей маршрут дуже важливий, бо значна частина її нафти надходить саме цим шляхом.

У 2025–2026 роках транзит російської нафти через "Дружбу" кілька разів зупинявся.

У січні 2026 року частина нафтопроводу на території України була пошкоджена.

Конфлікт між Україною та Угорщиною загострився у 2026 році після припинення транзиту.

Угорський уряд вимагає від України відновити транзит або допустити угорських інспекторів до трубопроводу і навіть дав на це кілька днів. Орбан звинуватив Україну в блокуванні постачання та навіть висував звинувачення у диверсіях. Україна заявляє, що пошкодження сталося через війну, і відкидає політичні звинувачення.

Київ назвав позицію Угорщини шантажем, оскільки Будапешт використовує тему нафти для тиску в політичних питаннях ЄС.

Угорщина та Словаччина погрожували юридичними кроками і блокуванням рішень ЄС, пов’язаних із підтримкою України.

Україна пропонувала альтернативу — транспортувати нафту через Нафтопровід "Одеса-Броди".