Орбан ответил Ющенко: Мы все еще хотим оставаться друзьями, но не будем участвовать в вашей войне

Венгерский премьер Виктор Орбан ответил на открытое письмо бывшего президента Украины Виктора Ющенко, призвав убедить действующего президента "не шантажировать Венгрию и не угрожать её лидерам".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в его письме, опубликованном в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Дайте своему президенту понять, что государственный терроризм, с помощью которого он взорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии", — написал Орбан.



Орбан также напомнил, что когда началась война, Венгрия приняла украинских беженцев, предоставив им убежище. Он утверждает, что приказал открыть украиноязычные школы, в чем, по его словам, Украина отказывает венграм на Закарпатье.

Венгерский премьер заявил, что "страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять".



"Мы по-прежнему хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне. Поэтому я прошу вас принять то, что мы не будем посылать ни денег, ни оружия, ни солдат на вашу войну", – отметил он.

Накануне третий президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвав его поддержать Украину.

Конфликт Украины и Венгрии из-за нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – один из крупнейших в мире трубопроводов, транспортирующих российскую нефть в страны Европы. Через Украину нефть поступает в Венгрию и Словакию. Для Венгрии этот маршрут очень важен, поскольку значительная часть ее нефти поступает именно этим путем.

В 2025–2026 годах транзит российской нефти через "Дружбу" несколько раз останавливался.

В январе 2026 года часть нефтепровода на территории Украины была повреждена.

Конфликт между Украиной и Венгрией обострился в 2026 году после прекращения транзита.

Венгерское правительство требует от Украины возобновить транзит или допустить венгерских инспекторов к трубопроводу и даже дало на это несколько дней. Орбан обвинил Украину в блокировании поставок и даже выдвигал обвинения в диверсиях. Украина заявляет, что повреждение произошло из-за войны, и отвергает политические обвинения.

Киев назвал позицию Венгрии шантажом, поскольку Будапешт использует тему нефти для давления в политических вопросах ЕС.

Венгрия и Словакия угрожали юридическими шагами и блокированием решений ЕС, связанных с поддержкой Украины.

Украина предлагала альтернативу — транспортировать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".