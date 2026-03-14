РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8391 посетитель онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана Отношения Украины и Венгрии
2 429 33

Орбан ответил Ющенко: Мы все еще хотим оставаться друзьями, но не будем участвовать в вашей войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгерский премьер Виктор Орбан ответил на открытое письмо бывшего президента Украины Виктора Ющенко, призвав убедить действующего президента "не шантажировать Венгрию и не угрожать её лидерам".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в его письме, опубликованном в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Дайте своему президенту понять, что государственный терроризм, с помощью которого он взорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии", — написал Орбан.

Орбан также напомнил, что когда началась война, Венгрия приняла украинских беженцев, предоставив им убежище. Он утверждает, что приказал открыть украиноязычные школы, в чем, по его словам, Украина отказывает венграм на Закарпатье.

Венгерский премьер заявил, что "страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять".

"Мы по-прежнему хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне. Поэтому я прошу вас принять то, что мы не будем посылать ни денег, ни оружия, ни солдат на вашу войну", – отметил он.

Накануне третий президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвав его поддержать Украину.

Конфликт Украины и Венгрии из-за нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – один из крупнейших в мире трубопроводов, транспортирующих российскую нефть в страны Европы. Через Украину нефть поступает в Венгрию и Словакию. Для Венгрии этот маршрут очень важен, поскольку значительная часть ее нефти поступает именно этим путем.

  • В 2025–2026 годах транзит российской нефти через "Дружбу" несколько раз останавливался.
  • В январе 2026 года часть нефтепровода на территории Украины была повреждена.

Конфликт между Украиной и Венгрией обострился в 2026 году после прекращения транзита.

Венгерское правительство требует от Украины возобновить транзит или допустить венгерских инспекторов к трубопроводу и даже дало на это несколько дней. Орбан обвинил Украину в блокировании поставок и даже выдвигал обвинения в диверсиях. Украина заявляет, что повреждение произошло из-за войны, и отвергает политические обвинения.

Киев назвал позицию Венгрии шантажом, поскольку Будапешт использует тему нефти для давления в политических вопросах ЕС.

Венгрия и Словакия угрожали юридическими шагами и блокированием решений ЕС, связанных с поддержкой Украины.

Украина предлагала альтернативу — транспортировать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".

Автор: 

Ющенко Виктор Орбан Виктор
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ти вже жаба бородавчата береш участь у війні на боці московських фашистів
показать весь комментарий
14.03.2026
+6
Коли ж ця жаба орбан здохне!!!
показать весь комментарий
14.03.2026
+6
У тому що надряпав Орбан жодної відповіді на те що написав Ющенко.
Жалюгідні спроби викрутитися та балаканина ні про що.
Чудово видно що крити товстодупому нема чим.
показать весь комментарий
14.03.2026
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли йому ху....ло накаже.
показать весь комментарий
14.03.2026 18:03 Ответить
твої друзі під Тамбовим коняку догризают
показать весь комментарий
14.03.2026 17:47 Ответить
Здохнуть,можливо не здохне,але живіт росте а хвостик сохне.Швидше лопне.
Жабагадюка постійно наїзджає на Україну, за 4 роки кривавої широкомасштабки ні разу не звернувся до *****,щоб той "зав'язав" з війною.Орбанутий отримує кеш в московському кремлі,відробляє по повній разом з обісряйто
показать весь комментарий
14.03.2026 17:53 Ответить
Ну от і добре, бо обидві попередні війни воювали проти нас. Може цього разу будуть розумнішими.
показать весь комментарий
14.03.2026 17:54 Ответить
Ющенко, да не трогай эту конченную собаку. Ещё унижаться перед кремлёвской тварью((... Посылай его к чёрту лучше!
показать весь комментарий
14.03.2026 17:55 Ответить
Погуліть скільки важкого озброєння при Ющі було продано та демілітаризовано. ПС. Міністр оборони тоді була креатура преза.
показать весь комментарий
14.03.2026 17:59 Ответить
За Януковича у 2010 голосував?
показать весь комментарий
14.03.2026 18:18 Ответить
І скільки? От просто, взяти ту табличку і тут всм показати, щоб не звіздіти. Хто, коли, скільки. Коли найбільше...
показать весь комментарий
14.03.2026 18:19 Ответить
І як ця жабу можуть терпіти у ЄС, адже у разі нападу на ЄС він теж саме скаже і їм. Для нього існує тільки ху...лостан, ху...ло і гроші дає, причому йому особисто, а якщо нападуть на ЄС то він може навіть підтримати.
14.03.2026 18:00
показать весь комментарий
14.03.2026 18:00 Ответить
Соси пісос, орбан.
показать весь комментарий
14.03.2026 18:02 Ответить
І який сенс був цьому листуванні? Хіба що Ющенко нагадав про себе...
показать весь комментарий
14.03.2026 18:03 Ответить
"Орбан також нагадав, що коли почалася війна, Угорщина вітала українських біженців, надавши їм притулок" - так ось для чого були мобілізовані і спрямовані до кордону угорські війська, - зустрічати біженців! Прояснилося
14.03.2026 18:03
показать весь комментарий
14.03.2026 18:03 Ответить
Думав орбан,Київ за три дні,а тут і ми Закарпаття за п'ять. Вчасно опам'ятався.
Тепер в інший спосіб кров п'є.
показать весь комментарий
14.03.2026 18:21 Ответить
Треба трохи почекати, до 12 квітня, коли у цієі жаби спливе термін панування. Але не можна виключати, що він зробить в краіні воєний стан через «агресію Украіни», вибори відтермінують але передбачаю в Будапешті Майдан. Дай-то Бог ! Будь що, але кінцева пристань Орбана - це Росія. Всі шляхи таких виродків ведуть туди
14.03.2026 18:03
показать весь комментарий
14.03.2026 18:03 Ответить
Пишуть, що на ***** справило величезне враження те, як вороги вистежили Хаменеї. Ну, тобто як ізраїльтяни залізли в інтернет, у телефони, у відеокамери... і знали кожен його рух.
Як результат - запас чумайданів в кремлі від цих новин різко вичерпався... і довелося блокувати інтернет у мааскві.
показать весь комментарий
14.03.2026 18:06 Ответить
Горбатого могила випрямить
показать весь комментарий
14.03.2026 18:06 Ответить
Украинцы слишком болезненно относятся к проявлению враждебности. Кацапов всегда все ненавидели, они как-то живут, не парятся.
показать весь комментарий
14.03.2026 18:07 Ответить
Дивіть як він дипломатично промовчав про "Дружбу", бо не можна вякати на хазяїв, тому приплів сюди північні потоки, до яких Угорщина не має жодного відношення
14.03.2026 18:09
показать весь комментарий
14.03.2026 18:09 Ответить
може, хтось чув/знає, контора у всратий циганський о-ті-пі банк вже прийшла? чи чекають "жарта" грязного цигана про шнобель одного коміка?
показать весь комментарий
14.03.2026 18:11 Ответить
От при3,14зженне. Ви давно воюєте з Україною на боці расєі
показать весь комментарий
14.03.2026 18:12 Ответить
орбан Продажна мадярська ****
показать весь комментарий
14.03.2026 18:14 Ответить
Отп банк арештуйте
показать весь комментарий
14.03.2026 18:15 Ответить
Так хто тебе чмо запрошує брати участь проти інтервенції мордору і геноциду українського народу.Чмо гамняне-просто не заважай.Хоча ти на стороні мясника із кремля.
показать весь комментарий
14.03.2026 18:18 Ответить
Корюківська трагедія - це масове вбивство близько 6700 мешканців селища Корюківка (Чернігівська обл.) 1-2 березня 1943 року, здійснене угорськими (мадярськими) військовими підрозділами. Це одна з найбільших каральних операцій Другої світової війни, що відбулася як помста за дії радянських партизанів.
14.03.2026 18:22
показать весь комментарий
14.03.2026 18:22 Ответить
Це була лебедина пісня із кацапським заглотом від обісцятого півня, що пролітає на виборах.
показать весь комментарий
14.03.2026 18:22 Ответить
Ми будемо й далі смоктати кацапський ***. Орбан.
показать весь комментарий
14.03.2026 18:23 Ответить
Коротше, врубав павліка
показать весь комментарий
14.03.2026 18:24 Ответить
рєдкосная скотиняка
показать весь комментарий
14.03.2026 18:28 Ответить
Теперішня (влада) нікчемні корумповані мерзоти. Він нічим не відрізняється від орбана. Два КЛОУНА .Яка ж у нас сьогодні мерзено кончана влада так хочеться аби ті сукі здохли разом із дерьмаком і чмотатаровим. Аби ці сукі продажні висіли на гілляці.
показать весь комментарий
14.03.2026 18:33 Ответить
 
 