Підтримка Європою України заважає завершенню війни, - Орбан

Прем’єр Угорщина Віктор Орбан звинуватив європейських партнерів у тому, що їхня допомога Україна нібито заважає завершенню війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в черговому відеозверненні Орбана, яке він оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

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Зокрема він зазначив, що заваді миру стоять перешкоди, серед них - те, що "українці хочуть продовжувати війну".

"Вони мають на це право. Хоча цим вони наражають на небезпеку всю Європу, але все ж це їхня країна, їхня боротьба за свободу", – заявив Орбан.

При цьому він додав, що "більшою проблемою є те, що європейці їх у цьому підтримують".

"Якби європейці не стояли за українцями, ті не змогли б продовжувати війну. Давно б уже були переговори, перемир'я і мир. Насправді Європа розпалює вогонь війни навіть проти американців. Якби вони схаменулися, настав би мир", – заявив Орбан.

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Заяви Орбана про Україну

Орбан регулярно робить резонансні заяви щодо війни Росії проти України та політики Європейського Союзу.

Він виступає проти масштабної фінансової допомоги Києву:

заявляє, що фінансування війни України може "зруйнувати Європу";

погрожує блокувати рішення ЄС щодо допомоги Україні або спільних заяв підтримки.

Орбан активно виступає проти євроінтеграції України.

Він заявляє, що вступ України до ЄС означатиме, що Європа "ввійде у війну".

Також він стверджує, що разом з Україною до Євросоюзу "прийдуть і ризики війни".

Під час політичної кампанії Орбан також використовує тему війни:

він попереджає, що опозиція нібито втягне Угорщину у війну в Україні.

називає вибір для країни "вибором між війною і миром".

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