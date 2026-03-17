РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8981 посетитель онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана Транзит нефти через Дружбу
1 089 25

Орбан в очередной раз требует восстановить нефтепровод "Дружба": Нет нефти – нет денег

виктор,орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит своей позиции в отношении финансовых решений ЕС для Украины, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Орбана

Напомним, 17 марта Украина приняла предложение ЕС о привлечении финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу".

После этого Орбан заявил, что обсудил этот вопрос с председателем Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной", — подчеркнул венгерский премьер.

Обвинения в адрес Украины

Орбан вновь обвинил Украину в том, что она "не приняла" венгерских "экспертов", которые приезжали, чтобы осмотреть и проверить состояние нефтепровода.

"Они не соглашаются и даже открыто заявляют, что не намерены передавать дешевую российскую нефть в Венгрию", - пожаловался Орбан.

Он заявил, что рассматривает эту "нефтяную блокаду" как повод для оппозиционной партии "Тиса" вмешаться в выборы в Венгрии: "Поэтому ситуация чрезвычайно проста. Если нет нефти, нет денег".

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Автор: 

Венгрия (2394) дружба (91) Орбан Виктор (727)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Нафтопровід працював а воно постійно блокувало допомогу Україні.
17.03.2026 16:53 Ответить
17.03.2026 16:53 Ответить
+6
не розумію ту істерику про дружбу.
дружбу не можливо відновити з багатьох причин.
перше, нахєр нада.
друге, кацапи поцілили в дружбу.
третє, спеціально навчені цигани, вкрали та розпилили на металобрухт декілька кілометрів тієї дружби.
коли вони це зробили, взагалі не можу збагнути!
так шо, вітьок орбан, дружба тютю.....
17.03.2026 16:54 Ответить
17.03.2026 16:54 Ответить
+4
Як вже ця жаба за_бала...
17.03.2026 16:51 Ответить
17.03.2026 16:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як цей жабій скунс за гроши піклуєтся. Свої, власні, гроши. А інши гроши то ДОТАЦІЯ ЄС для Угорщіни.
17.03.2026 16:50 Ответить
17.03.2026 16:50 Ответить
Так. Нема у жаби грошей - немає навіть теоретично шансів виграти вибори.
17.03.2026 16:55 Ответить
17.03.2026 16:55 Ответить
Нажаль, є. Бо в Угорщині змішана виборча система. Партійна + Мажоритарна. І по мажоритарці Орбан візьме більше, ніж по партійній
17.03.2026 17:03 Ответить
17.03.2026 17:03 Ответить
Якби було так то вона би поводилася як жаба яку мєдлєнно підігрівають у воді. А не як жаба яку кинули на розпечену сковорідку.
17.03.2026 17:13 Ответить
17.03.2026 17:13 Ответить
З чого б це? Я написав, що у нього якраз є шанси, а не що він "гарантовано виграє". Якби у нього шансів не було, то він би вже не про вибори думав, а про те, як втекти звідти.
17.03.2026 17:27 Ответить
17.03.2026 17:27 Ответить
вітьок, заспокойся !

треба зробити анонс в угорських змі, що червону стрічку відкриття відремонтованої Дружби урочисто переріже лише новий прем'єр Мадяр.

жабі орбану жаба 🐸 цицьки дасть
на виборах

.
17.03.2026 17:09 Ответить
17.03.2026 17:09 Ответить
Як вже ця жаба за_бала...
17.03.2026 16:51 Ответить
17.03.2026 16:51 Ответить
Нафти немає -є український хер за щокою у орбана👍
17.03.2026 16:52 Ответить
17.03.2026 16:52 Ответить
Нафтопровід працював а воно постійно блокувало допомогу Україні.
17.03.2026 16:53 Ответить
17.03.2026 16:53 Ответить
не розумію ту істерику про дружбу.
дружбу не можливо відновити з багатьох причин.
перше, нахєр нада.
друге, кацапи поцілили в дружбу.
третє, спеціально навчені цигани, вкрали та розпилили на металобрухт декілька кілометрів тієї дружби.
коли вони це зробили, взагалі не можу збагнути!
так шо, вітьок орбан, дружба тютю.....
показать весь комментарий
17.03.2026 16:54 Ответить
Гроші будуть незалежно від Орбана чи ще там когось, забагато на себе взяв підар кацапський!
17.03.2026 16:57 Ответить
17.03.2026 16:57 Ответить
через полтора месяца будешь у пуйла клянчить на карманные расходы стоя раком вместе с яныком
17.03.2026 16:59 Ответить
17.03.2026 16:59 Ответить
орбану не треба відволікатися від дупи пуцина, а то мєдвєдєв сожре гівно за нього
17.03.2026 17:01 Ответить
17.03.2026 17:01 Ответить
Орбан, іди Ормузську протоку своїм флотом разблокуй - руде ху@ло тебе кличе.
17.03.2026 17:02 Ответить
17.03.2026 17:02 Ответить
Вітьок, тобі ще місяць. Хоч всрися
17.03.2026 17:04 Ответить
17.03.2026 17:04 Ответить
***** сраний, ми вже зрозуміли для чого ти гроші Ощадбанку захопив.
17.03.2026 17:08 Ответить
17.03.2026 17:08 Ответить
золотий парашют на ростов (у кілограмових злитках)

.
17.03.2026 17:11 Ответить
17.03.2026 17:11 Ответить
Ну готується ж...
17.03.2026 17:12 Ответить
17.03.2026 17:12 Ответить
Тепер рашисти на прохання Орбана пуляти по північно- і західній частині України не будуть, щоби бува знову не пошкодити той нафтопровід "Дружба".
Гм... Чи все ж якийсь дрон ненароком таки залетить у заборонену зону?
17.03.2026 17:10 Ответить
17.03.2026 17:10 Ответить
А я вимагаю у цього недоорбана щоб він вбився об стіну.
17.03.2026 17:12 Ответить
17.03.2026 17:12 Ответить
Нема труби, паламалася!
Відрами носіть.
17.03.2026 17:14 Ответить
17.03.2026 17:14 Ответить
угри привласнили наш борщ , як кацапи і поляки
17.03.2026 17:17 Ответить
17.03.2026 17:17 Ответить
no money ,no funny
17.03.2026 17:17 Ответить
17.03.2026 17:17 Ответить
якщо б румуни перекрили дружбу сказав би привласнили мамалигу
17.03.2026 17:20 Ответить
17.03.2026 17:20 Ответить
головний бугалтер ЄС "мадяр орбан" , в черговий раз положив на весь ЄС "мадярський болт " давши зрозуміти, хто в казні ЄС ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК І УПРАВИТЕЛЬ ФІНАНСАМИ...
17.03.2026 17:28 Ответить
17.03.2026 17:28 Ответить
 
 