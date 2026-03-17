Орбан в очередной раз требует восстановить нефтепровод "Дружба": Нет нефти – нет денег

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит своей позиции в отношении финансовых решений ЕС для Украины, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Facebook.

Заявление Орбана

Напомним, 17 марта Украина приняла предложение ЕС о привлечении финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу".

После этого Орбан заявил, что обсудил этот вопрос с председателем Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной", — подчеркнул венгерский премьер.

Обвинения в адрес Украины

Орбан вновь обвинил Украину в том, что она "не приняла" венгерских "экспертов", которые приезжали, чтобы осмотреть и проверить состояние нефтепровода.

"Они не соглашаются и даже открыто заявляют, что не намерены передавать дешевую российскую нефть в Венгрию", - пожаловался Орбан.

Он заявил, что рассматривает эту "нефтяную блокаду" как повод для оппозиционной партии "Тиса" вмешаться в выборы в Венгрии: "Поэтому ситуация чрезвычайно проста. Если нет нефти, нет денег".

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

