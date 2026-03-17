Орбан в очередной раз требует восстановить нефтепровод "Дружба": Нет нефти – нет денег
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит своей позиции в отношении финансовых решений ЕС для Украины, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Орбана
Напомним, 17 марта Украина приняла предложение ЕС о привлечении финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу".
После этого Орбан заявил, что обсудил этот вопрос с председателем Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
"Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной", — подчеркнул венгерский премьер.
Обвинения в адрес Украины
Орбан вновь обвинил Украину в том, что она "не приняла" венгерских "экспертов", которые приезжали, чтобы осмотреть и проверить состояние нефтепровода.
"Они не соглашаются и даже открыто заявляют, что не намерены передавать дешевую российскую нефть в Венгрию", - пожаловался Орбан.
Он заявил, что рассматривает эту "нефтяную блокаду" как повод для оппозиционной партии "Тиса" вмешаться в выборы в Венгрии: "Поэтому ситуация чрезвычайно проста. Если нет нефти, нет денег".
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
треба зробити анонс в угорських змі, що червону стрічку відкриття відремонтованої Дружби урочисто переріже лише новий прем'єр Мадяр.
жабі орбану жаба 🐸 цицьки дасть
на виборах
дружбу не можливо відновити з багатьох причин.
перше, нахєр нада.
друге, кацапи поцілили в дружбу.
третє, спеціально навчені цигани, вкрали та розпилили на металобрухт декілька кілометрів тієї дружби.
коли вони це зробили, взагалі не можу збагнути!
так шо, вітьок орбан, дружба тютю.....
Гм... Чи все ж якийсь дрон ненароком таки залетить у заборонену зону?
Відрами носіть.