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Новини Транзит нафти через Дружбу
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Група експертів з ЄС відвідає нафтопровід "Дружба" 18 березня, - ЗМІ

дружба,нафтопровід

У середу, 18 березня, представники Європейського Союзу прибудуть в Україну для оцінки пошкоджень нафтопроводу "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації "Європейської правди". Журналісти посилаються на анонімне європейське джерело. 

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Йдеться про групу інженерів, які мають оглянути місце руйнування та визначити обсяг робіт, необхідних для відновлення транспортування нафти. Делегація вже перебуває у Києві, а організаційні питання координує представництво ЄС в Україні.

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Експерти оцінять пошкодження та терміни відновлення

За словами джерел, спеціалісти відвідають місце ураження нафтопроводу, пошкодженого внаслідок ракетного удару. Основна мета — визначити технічний стан об’єкта та оцінити строки відновлення.

"Делегація, яка складається з кількох інженерів, вже знаходиться в Києві", — повідомив співрозмовник.

Також уточнюється, що до складу групи не входять представники Угорщини чи Словаччини, попри їхню зацікавленість у відновленні постачання нафти.

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Відновлення транзиту та позиції сторін

Україна погодилася на пропозицію ЄС щодо залучення фінансування та експертної допомоги для відновлення роботи трубопроводу.

  • Президент Володимир Зеленський раніше пообіцяв європейським партнерам відновити транзит приблизно за півтора місяця.
  • Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позиція Будапешта щодо фінансової підтримки України не зміниться, доки постачання нафти через "Дружбу" не буде відновлено.

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Угорщина (3034) дружба (167) ремонт (2450) нафтопровід (454) Євросоюз (15286)
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Топ коментарі
+6
Відвезить під Констаху, хай там шукають свою нафту.
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17.03.2026 20:48 Відповісти
+3
Йдеться про групу інженерів, які мають оглянути місце руйнування та визначити обсяг робіт, необхідних для відновлення транспортування нафти. Джерело: https://censor.net/ua/n3605780
- а як же санкції ...?
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17.03.2026 20:41 Відповісти
+3
тобто?
європейські пєдокуколди настирливо наполягають на кацапській нафті?
що ще, підарське ми качаємо через свою територію?
аміак в одесу?
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17.03.2026 20:46 Відповісти

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