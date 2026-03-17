Група експертів з ЄС відвідає нафтопровід "Дружба" 18 березня, - ЗМІ

У середу, 18 березня, представники Європейського Союзу прибудуть в Україну для оцінки пошкоджень нафтопроводу "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації "Європейської правди". Журналісти посилаються на анонімне європейське джерело.

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Йдеться про групу інженерів, які мають оглянути місце руйнування та визначити обсяг робіт, необхідних для відновлення транспортування нафти. Делегація вже перебуває у Києві, а організаційні питання координує представництво ЄС в Україні.

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Експерти оцінять пошкодження та терміни відновлення

За словами джерел, спеціалісти відвідають місце ураження нафтопроводу, пошкодженого внаслідок ракетного удару. Основна мета — визначити технічний стан об’єкта та оцінити строки відновлення.

"Делегація, яка складається з кількох інженерів, вже знаходиться в Києві", — повідомив співрозмовник.

Також уточнюється, що до складу групи не входять представники Угорщини чи Словаччини, попри їхню зацікавленість у відновленні постачання нафти.

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Відновлення транзиту та позиції сторін

Україна погодилася на пропозицію ЄС щодо залучення фінансування та експертної допомоги для відновлення роботи трубопроводу.

Президент Володимир Зеленський раніше пообіцяв європейським партнерам відновити транзит приблизно за півтора місяця.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позиція Будапешта щодо фінансової підтримки України не зміниться, доки постачання нафти через "Дружбу" не буде відновлено.

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