1 248 17

Мерц призывает ЕС немедленно выделить Украине 90 млрд евро

Мерц раскритиковал блокирование санкций против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости срочно выплатить Украине уже согласованный в Евросоюзе кредит в размере 90 миллиардов евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале DW.

По словам Мерца, финансовая поддержка должна поступить без промедления, учитывая актуальные потребности Украины.

В ЕС призывают ускорить введение санкций

Канцлер также подчеркнул необходимость как можно скорее принять 20-й пакет санкций против России. Он раскритиковал блокирование решений со стороны отдельных стран Евросоюза.

"Мы не должны обращать внимания даже на одну-единственную страну Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и из-за предвыборной кампании создает эту блокаду в Европе", — заявил Мерц.

Его слова, вероятно, касаются Венгрии, где в ближайшее время должны состояться парламентские выборы.

Венгрия продолжает блокировку

Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать как 20-й пакет санкций против РФ, так и выделение кредита Украине.

По его словам, позиция Венгрии останется неизменной, пока Украина не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Пинка під гузно Орбану і гроші на бочку - Мерц
18.03.2026 19:51 Ответить
Das ist fantastisch!
18.03.2026 19:52 Ответить
Звістно шо негайно.
Бо вон концептуальний опрос від КМІС вийшов. Де тільки 10% українців проти мирниго процессу і закінчення війни з виносом всіх пункті на референдум. І в той же час захмарна підтримка зе.
Це сігнал ес-не дасте грошенят шож зробимо референдум і тоді звиняйте як ви там планували ще щоб Україна повоювале вже не вийде. От вам аргументи

От того і затряслися ручьонки у хер мерца
18.03.2026 19:58 Ответить
Тобто опиутвання намальоване, або думка наріду змінюється по велінню лідора.
18.03.2026 20:02 Ответить
Мерц ,ложив не тільки на "концептуальні опроси" роду Юди від КМІС, але й на американського "трамбона".котрий з того ж роду...
18.03.2026 20:03 Ответить
Мерц мав би не закликати духів предків, а давно по-тихому перекрити мадярській гниді фінансовий кисень, щоб орбан на колінах благав дати Україні гроші та зброю і прийняти до ЄС і НАТО.
18.03.2026 20:02 Ответить
Піди дай в лобешник Орбану, так, щоб зкопитився.
Або хоча би скажи, що мад'яри з Орбаном за рік йдуть ***** з Євросоюзу.
18.03.2026 20:04 Ответить
Все-одно у німців якісь ті їхні яйця поки що не дуже великі !
18.03.2026 20:08 Ответить
А я закликаю провести wi-fi для племен середньо екваторіальної Африки.
18.03.2026 20:09 Ответить
...і "тауроси"!
18.03.2026 20:10 Ответить
Дякуємо вам пане Мерц за позицію.
18.03.2026 20:25 Ответить
Вже який рік пішов від слова негайно? Оце так гаранти безпеки будуть з таким же поспіхом допомагати Україні коли рашисти в черговий раз порушать мир і полізуть далі
18.03.2026 20:26 Ответить
Судячи по ціні нерухомості та транспора чиновників і їх родичів, у нас грошей, як сміття.
18.03.2026 20:35 Ответить
Тільки не грошима..тільки не грошима
18.03.2026 20:37 Ответить
Пи*даболи. Коли їм зручно вони легко ігнорують Угорщину, Шмугорщину, кого завгодно. Цей мудозвон про це прекрасно знає.
18.03.2026 20:42 Ответить
А ЄС не може послати ту Угорщину нафуй і виділити гроші не від імені ЄС, а від імені окремих країн? Яка різниця Україні хто їх виділить, коли головне, аби вони були?
18.03.2026 21:11 Ответить
Механізм кредитування розрахований на те, що Україна повертатиме його з російських репарацій. Якщо репарацій не буде, то не повератиме. І цей механізм розрахований на солідарність всіх країн ЄС по цьому питанню.
18.03.2026 21:20 Ответить
 
 