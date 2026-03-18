Мерц призывает ЕС немедленно выделить Украине 90 млрд евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости срочно выплатить Украине уже согласованный в Евросоюзе кредит в размере 90 миллиардов евро.

По словам Мерца, финансовая поддержка должна поступить без промедления, учитывая актуальные потребности Украины.

В ЕС призывают ускорить введение санкций

Канцлер также подчеркнул необходимость как можно скорее принять 20-й пакет санкций против России. Он раскритиковал блокирование решений со стороны отдельных стран Евросоюза.

"Мы не должны обращать внимания даже на одну-единственную страну Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и из-за предвыборной кампании создает эту блокаду в Европе", — заявил Мерц.

Его слова, вероятно, касаются Венгрии, где в ближайшее время должны состояться парламентские выборы.

Венгрия продолжает блокировку

Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать как 20-й пакет санкций против РФ, так и выделение кредита Украине.

По его словам, позиция Венгрии останется неизменной, пока Украина не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Ранее в Еврокомиссии заявили, что вопрос о кредите в размере 90 млрд евро для Украины может быть решен до 19-20 марта.

