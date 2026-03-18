Мерц призывает ЕС немедленно выделить Украине 90 млрд евро
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости срочно выплатить Украине уже согласованный в Евросоюзе кредит в размере 90 миллиардов евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале DW.
По словам Мерца, финансовая поддержка должна поступить без промедления, учитывая актуальные потребности Украины.
В ЕС призывают ускорить введение санкций
Канцлер также подчеркнул необходимость как можно скорее принять 20-й пакет санкций против России. Он раскритиковал блокирование решений со стороны отдельных стран Евросоюза.
"Мы не должны обращать внимания даже на одну-единственную страну Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и из-за предвыборной кампании создает эту блокаду в Европе", — заявил Мерц.
Его слова, вероятно, касаются Венгрии, где в ближайшее время должны состояться парламентские выборы.
Венгрия продолжает блокировку
Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать как 20-й пакет санкций против РФ, так и выделение кредита Украине.
По его словам, позиция Венгрии останется неизменной, пока Украина не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".
- Ранее в Еврокомиссии заявили, что вопрос о кредите в размере 90 млрд евро для Украины может быть решен до 19-20 марта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо вон концептуальний опрос від КМІС вийшов. Де тільки 10% українців проти мирниго процессу і закінчення війни з виносом всіх пункті на референдум. І в той же час захмарна підтримка зе.
Це сігнал ес-не дасте грошенят шож зробимо референдум і тоді звиняйте як ви там планували ще щоб Україна повоювале вже не вийде. От вам аргументи
От того і затряслися ручьонки у хер мерца
Або хоча би скажи, що мад'яри з Орбаном за рік йдуть ***** з Євросоюзу.