Требованием времени является усиление давления на РФ со стороны США и Европы, — Мерц

Соединенные Штаты и Европа должны усилить давление на Россию с целью достижения справедливого мира в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Безопасность всего трансатлантического пространства

"Я хочу четко подчеркнуть, насколько актуально и насколько важно, чтобы Соединенные Штаты Америки и Европа совместными усилиями также способствовали достижению справедливого мира в Украине", — сказал он.

Мерц подчеркнул, что это вопрос безопасности, свободы и мира всего трансатлантического пространства, а не только территориальной целостности "большой европейской страны".

"Это — вопрос гуманности и справедливости. И это также вопрос самоутверждения того, что мы в той части мира, где живем, с определенной гордостью называем свободным миром", — добавил немецкий канцлер.

Украина готова к мирным переговорам

Кроме того, Мерц подчеркнул, что Украина давно готова к мирным переговорам, тогда как Россия "систематически подрывает все мирные усилия", продолжая атаки против гражданского населения и энергетической инфраструктуры.

Давление на РФ

"Поэтому требованием времени является усиление давления на Москву – и именно совместно, со стороны США и европейских партнеров", – отметил канцлер.

На этом фоне он указал на "достоверные данные" о значительных потерях российской экономики вследствие войны и санкций, что, по его словам, должно оставаться ключевым рычагом влияния.

Переговоры о мире

Также глава немецкого правительства подчеркнул, что Европа должна быть полноценным участником переговоров о будущем мирном урегулировании в Украине и "участвовать в определении того, какими могут быть гарантии безопасности для Украины".

"Не может быть так, чтобы переговоры между Россией и США проходили без Украины и без европейцев. С нашей точки зрения это неприемлемо", — заявил Мерц.

