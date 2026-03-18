Вимогою часу є посилення тиску на РФ з боку США та Європи, - Мерц

Сполучені Штати та Європа мають посилити тиск на Росію з метою досягнення справедливого миру в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу в Бундестазі.

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Безпека всього трансатлантичного простору

"Я хочу чітко підкреслити, наскільки нагальним і наскільки суттєвим є те, щоб Сполучені Штати Америки та Європа об’єднаними зусиллями також сприяли досягненню справедливого миру в Україні", - сказав він.

Мерц наголосив, що це питання безпеки, свободи та миру всього трансатлантичного простору, а не лише територіальної цілісності "великої європейської країни".

"Це – питання гуманності та справедливості. І це також питання самоствердження того, що ми в тій частині світу, де живемо, з певною гордістю називаємо вільним світом", - додав німецький канцлер.

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Україна готова до мирних переговорів

Крім того, Мерц наголосив, що Україна давно готова до мирних переговорів, тоді як Росія "систематично підриває всі мирні зусилля", продовжуючи атаки проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури.

Тиск на РФ

"Тому вимогою часу є посилення тиску на Москву – і саме спільно, з боку США та європейських партнерів", - зауважив канцлер.

На цьому тлі він вказав на "достовірні дані" про значні втрати російської економіки внаслідок війни та санкцій, що, за його словами, має залишатися ключовим важелем впливу.

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Переговори про мир

Також глава німецького уряду наголосив, що Європа має бути повноцінним учасником переговорів щодо майбутнього мирного врегулювання в Україні та "брати участь у визначенні того, якими можуть бути гарантії безпеки для України".

"Не може бути так, щоб переговори між Росією та США відбувалися без України і без європейців. З нашої точки зору це є неприйнятним", - заявив Мерц.

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