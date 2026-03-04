УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11436 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Мерца і Трампа
8 932 48

Мерц на мапі пояснював Трампу, чому лінія фронту в Україні не має рухатися в бік Заходу

Мерц і Трамп роздивлялися мапу України під час зустрічі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі із Дональдом Трампом показав лідеру США на мапі, чому лінія фронту в Україні не має рухатися на захід.

Про це він розповів в інтерв'ю ARD, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Канцлер заявив, що розглядав мапу України з Трампом.

"І я думаю, що це було важливо. Я ще раз чітко пояснив йому: лінія фронту, яку зараз утримує Україна, має залишитися і не може бути відсунута далі на захід на користь Росії, на шкоду Україні", - наголосив Мерц.

Він зауважив, що на лінії створено міцні оборонні рубежі.

Також читайте: Мелоні пов’язала ситуацію в Ірані та війну в Україні: Було неминуче, що це призведе до хаосу

Канцлер наголосив, що якщо ця лінія фронту впаде, "шосе на Київ буде відкрите", що було б неприйнятним не тільки для України, але й для європейців.

Також він наголосив на важливості збереження доступу України до Чорного моря, звернувши увагу на важливість Одеси як воріт України до Чорного моря.

"Це та частина, яка і в майбутньому відкриватиме Україні доступ до Чорного моря. І це також має залишатися", - додав канцлер.

Загалом німецький канцлер заявив, що атмосфера на зустрічі із президентом США була хорошою.

Читайте: США можуть розпочати військовий супровід суден через Ормузьку протоку, - Трамп

Візит Мерца до США

Читайте також: Методи Росії нагадують нацизм, - Мерц

Автор: 

бойові дії (5944) Трамп Дональд (8918) війна в Україні (8494) Мерц Фрідріх (451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
БЛ ЦЕ ЩЕ І ПОЯСНЮВАТИ ТРЕБА!!!!

- поясність йому також що красти це не добре
- вбивати теж
- секс з 10 літніми теж не гут

і решту що батьки не навчили а то мужику всього лише 80 років
показати весь коментар
04.03.2026 12:22 Відповісти
+27
Перед цією зустріччю з Трампом провели короткий курс географії щоб він зрозумів розташування сторін світу та їхні назви. Наступним уроком буде огляд годинника і календаря та відмінність між відрізками часу. Щоб не путався в два-три тижні, дні, місяці, години.
показати весь коментар
04.03.2026 12:30 Відповісти
+21
Коли Білла того шо Клінтон запитали шо він робив на острові Енштейна він відповів: "Я не пам"ятаю, мені 79 років"
показати весь коментар
04.03.2026 12:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БЛ ЦЕ ЩЕ І ПОЯСНЮВАТИ ТРЕБА!!!!

- поясність йому також що красти це не добре
- вбивати теж
- секс з 10 літніми теж не гут

і решту що батьки не навчили а то мужику всього лише 80 років
показати весь коментар
04.03.2026 12:22 Відповісти
Коли Білла того шо Клінтон запитали шо він робив на острові Енштейна він відповів: "Я не пам"ятаю, мені 79 років"
показати весь коментар
04.03.2026 12:24 Відповісти
Угу...Але якщо там ще будуть вечірки,то чекаю запрошення.
показати весь коментар
04.03.2026 12:28 Відповісти
колись давненько при нагоді запитав одного великого китайського керівника за те, скіко студентів загинуло на площі тянь-ан-мінь у 89-ому
він відповів: "темно було, дощ йшов, площа велика, тому просто не змогли порахувати. та й нашо то тобі?!".
показати весь коментар
04.03.2026 12:29 Відповісти
Вообще-то там немного не так. Клинтоны официально требуют открытых, а не закрыл, слушаний в конгрессе. Под присягой и с обязательным допуском прессы. Только респы сейчас на это не пойдут.
показати весь коментар
04.03.2026 12:31 Відповісти
Знов ти зі своєю кацапською експертизою...
показати весь коментар
08.03.2026 22:21 Відповісти
На@ер - это туда 🖕 рыговский дебил. И ожидай там сообщения когда мне может понадобиться твое никчемное мнение. Счастливого пути, имбецил.
показати весь коментар
08.03.2026 23:00 Відповісти
Як тобі від української підгорає. І не среться, і не преться?
показати весь коментар
10.03.2026 00:12 Відповісти
Давав на клик трампу
показати весь коментар
04.03.2026 12:35 Відповісти
геру Мерцу треба було пояснювати типорилій скотиняці на трьох пальцях - так може дійшло б, а потім ще й побити головою об стіну та перепитати:

"Du bist verstein, russische Schwein ?"

.
показати весь коментар
04.03.2026 12:58 Відповісти
Но-но-но какая 10тилетняя. Ей 13 было это все меняет😆
показати весь коментар
04.03.2026 14:44 Відповісти
Половина коментаторів на цензорі вважають, що у вимогах кацапів не звучить прямо "відкрити шосе на Київ", тому Україна повинна ці вимоги виконати "раді міра".
показати весь коментар
04.03.2026 15:51 Відповісти
Которого не будет
показати весь коментар
04.03.2026 21:07 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2026 12:22 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2026 12:47 Відповісти
Мерц би ще шимпанзе дав гранату.
https://youtu.be/Qel5cxMgteo?is=e-ysngb0PkTLh0AB Або АК-47
показати весь коментар
04.03.2026 12:48 Відповісти
рудому пох, йому головне нобелівка, за будь-яку ціну
а де там яка лінія фронта - до дупи, ***** ж друг
поки що...
показати весь коментар
04.03.2026 12:22 Відповісти
С компасом приходил? Трамп в курсе где Восток _- Запад?
показати весь коментар
04.03.2026 12:23 Відповісти
з компасом і глобусом. Переконував трампа що Земля кругла.
показати весь коментар
04.03.2026 12:30 Відповісти
Трамп замислився і сказав що подумає над цим феноменом
показати весь коментар
04.03.2026 13:32 Відповісти
точніше - видасть указ про розсекречення цієї інформації, яку Обама тримав у таємниці.
показати весь коментар
04.03.2026 13:43 Відповісти
Перейменує плану землю в Американський залив Глобус.
показати весь коментар
04.03.2026 16:55 Відповісти
Пізніше він спростував це твердження, бо інакше м'ячі для гольфу котилися б вічно🤣
показати весь коментар
04.03.2026 22:56 Відповісти
Трамп потом скажет, шо думал то карта Ирана была.
показати весь коментар
04.03.2026 12:26 Відповісти
Раніше вважалося що скіфи то іраномовні племена )))
От він і заплутався )))
Козаки, скіфи, сармати курва крилата.. важко це все..
показати весь коментар
04.03.2026 16:54 Відповісти
С таким же успехом он мог это объяснять табуретке Эффект одинаков
показати весь коментар
04.03.2026 12:28 Відповісти
Непрафда - табуретка бы поняла значительно быстрее.
показати весь коментар
04.03.2026 22:57 Відповісти
Перед цією зустріччю з Трампом провели короткий курс географії щоб він зрозумів розташування сторін світу та їхні назви. Наступним уроком буде огляд годинника і календаря та відмінність між відрізками часу. Щоб не путався в два-три тижні, дні, місяці, години.
показати весь коментар
04.03.2026 12:30 Відповісти
Та він не знає різниці між містом Вашингтон та штатом Вашингтон...
показати весь коментар
04.03.2026 15:55 Відповісти
тобто про Крим вже й мова не йде. Потужні союзнички. Треба в Ірану ядерку собі забирати.
показати весь коментар
04.03.2026 12:34 Відповісти
бери півлітру, заходь, разом ще й мацкву штурманьом, по дорозі в Крим, в Ялту, на опохмілку кофем на набережній ім. Буданги

.
показати весь коментар
04.03.2026 13:04 Відповісти
Справа не в тому, буде хтось його брати, чи ні. А в площині, що нібито всі вже й змирились і забули про нього на міжнародній арені.
показати весь коментар
05.03.2026 15:53 Відповісти
Німечина наш найбільший в економічному плані спонсер ,на відміну від США де економічна допомога зменшилась при Трампі на 99%, зате Зеля без перестанку дякує Трампу навіть за план відкофа ,дмітрієва. Дякуємо Мерцу і німецькому народу.
показати весь коментар
04.03.2026 12:35 Відповісти
Трампу похєр, де та лінія має пролягти.
показати весь коментар
04.03.2026 12:44 Відповісти
Это правильно, карты это то в чём Трамп шарит, только не географические и морские а игральные... почти как в Приключениях капитана Врунгеля.
показати весь коментар
04.03.2026 12:45 Відповісти
Місія Мерца така ж героїчна, як і безнадійна.
показати весь коментар
04.03.2026 12:53 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
04.03.2026 13:07 Відповісти
Мерц то пояснював. А от чи зрозумів щось Трамп -- ось питання!
показати весь коментар
04.03.2026 13:06 Відповісти
Можна короче: мерц показав Трампу Україну на карті.
показати весь коментар
04.03.2026 14:20 Відповісти
Треба було пасьянс розкласти. Бо Трамп так і не зрозумів де карти?
показати весь коментар
04.03.2026 16:17 Відповісти
ДРОНИ АТАКУВАЛИ ХІМЗАВОД У КІРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Відстань від кордону України до міста Кірово-Чепецьк приблизно 1300 км.

У Кіровській області безпілотники вдарили по західній частині філії «КЧХК» компанії «УРАЛХІМ» у місті Кірово-Чепецьк. Влада області підтвердила, що безпілотники проникли в район, але не уточнила, який об'єкт пошкоджено, https://t.me/astrapress/106263 інформує російське опозиційне видання ASTRA у своєму Telegram-каналі.
показати весь коментар
04.03.2026 14:31 Відповісти
Заходу треба часно сказати самім собі: буде і не прийнятно і не приятно !! Бо нові сотні тисяч біженців будуть прориватись назовні із Країни Мрій, і ще кілька мільонів будуть на чемоданах, з уважністью слідкуючи за новинами Фронту...
показати весь коментар
04.03.2026 16:50 Відповісти
лінія фронту, яку зараз утримує Україна, має залишитися на кордонах 2013ГО року і не може бути відсунута далі на захід на користь Росії, на шкоду Україні і Світові..
показати весь коментар
04.03.2026 19:18 Відповісти
США та Ізраїль воюють з Іраном, Україна - з Росією. Це одна лінія війни з тоталитарними режимами.
показати весь коментар
04.03.2026 20:15 Відповісти
Коли розмовляєш з Трампом, дуже важливо встромляти тому в одне вухо кляп, бо в трампівській голові нічого не затримується. Там страшенні протяги. Він знов пішов на коло: сонний Байден подарував Україні чи не всю зброю, потім буде - я закінчив вісім війн, потім - Україна винна США 350 мільярдів, потім - путін класний парняга, хочу з ним товаришувати.
показати весь коментар
04.03.2026 22:17 Відповісти
Цьому імбіцилу хіба можна щось там пояснити..
показати весь коментар
05.03.2026 09:17 Відповісти
Хоча українські рідкоземи хапнув і не посміхнувсь. За гарантії для зе-вилупня.
показати весь коментар
05.03.2026 09:20 Відповісти
 
 