Мерц на мапі пояснював Трампу, чому лінія фронту в Україні не має рухатися в бік Заходу
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі із Дональдом Трампом показав лідеру США на мапі, чому лінія фронту в Україні не має рухатися на захід.
Про це він розповів в інтерв'ю ARD, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Канцлер заявив, що розглядав мапу України з Трампом.
"І я думаю, що це було важливо. Я ще раз чітко пояснив йому: лінія фронту, яку зараз утримує Україна, має залишитися і не може бути відсунута далі на захід на користь Росії, на шкоду Україні", - наголосив Мерц.
Він зауважив, що на лінії створено міцні оборонні рубежі.
Канцлер наголосив, що якщо ця лінія фронту впаде, "шосе на Київ буде відкрите", що було б неприйнятним не тільки для України, але й для європейців.
Також він наголосив на важливості збереження доступу України до Чорного моря, звернувши увагу на важливість Одеси як воріт України до Чорного моря.
"Це та частина, яка і в майбутньому відкриватиме Україні доступ до Чорного моря. І це також має залишатися", - додав канцлер.
Загалом німецький канцлер заявив, що атмосфера на зустрічі із президентом США була хорошою.
Візит Мерца до США
- Як відомо, Трамп і Мерц обговорили військову операцію проти Ірану.
- Також канцлер ФРН закликав Трампа посилити тиск на Росію для завершення війни.
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- поясність йому також що красти це не добре
- вбивати теж
- секс з 10 літніми теж не гут
і решту що батьки не навчили а то мужику всього лише 80 років
він відповів: "темно було, дощ йшов, площа велика, тому просто не змогли порахувати. та й нашо то тобі?!".
"Du bist verstein, russische Schwein ?"
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https://youtu.be/Qel5cxMgteo?is=e-ysngb0PkTLh0AB Або АК-47
а де там яка лінія фронта - до дупи, ***** ж друг
поки що...
заливГлобус.
От він і заплутався )))
Козаки, скіфи, сармати
курва крилата..важко це все..
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Відстань від кордону України до міста Кірово-Чепецьк приблизно 1300 км.
У Кіровській області безпілотники вдарили по західній частині філії «КЧХК» компанії «УРАЛХІМ» у місті Кірово-Чепецьк. Влада області підтвердила, що безпілотники проникли в район, але не уточнила, який об'єкт пошкоджено, https://t.me/astrapress/106263 інформує російське опозиційне видання ASTRA у своєму Telegram-каналі.