Мерц на мапі пояснював Трампу, чому лінія фронту в Україні не має рухатися в бік Заходу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі із Дональдом Трампом показав лідеру США на мапі, чому лінія фронту в Україні не має рухатися на захід.

Про це він розповів в інтерв'ю ARD, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Канцлер заявив, що розглядав мапу України з Трампом.

"І я думаю, що це було важливо. Я ще раз чітко пояснив йому: лінія фронту, яку зараз утримує Україна, має залишитися і не може бути відсунута далі на захід на користь Росії, на шкоду Україні", - наголосив Мерц.

Він зауважив, що на лінії створено міцні оборонні рубежі.

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Канцлер наголосив, що якщо ця лінія фронту впаде, "шосе на Київ буде відкрите", що було б неприйнятним не тільки для України, але й для європейців.

Також він наголосив на важливості збереження доступу України до Чорного моря, звернувши увагу на важливість Одеси як воріт України до Чорного моря.

"Це та частина, яка і в майбутньому відкриватиме Україні доступ до Чорного моря. І це також має залишатися", - додав канцлер.

Загалом німецький канцлер заявив, що атмосфера на зустрічі із президентом США була хорошою.

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Візит Мерца до США

Як відомо, Трамп і Мерц обговорили військову операцію проти Ірану.

Також канцлер ФРН закликав Трампа посилити тиск на Росію для завершення війни.

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