Методи Росії нагадують нацизм, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дії російського режиму проти України нагадують методи нацистів, та закликав Європу відповісти Москві силою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це канцлер Німеччини заявив під час партійного з’їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Штутгарті.

За словами німецького лідера, агресія РФ супроводжується "нестерпною нацистською пропагандою" проти українців – народу, який історично постраждав від тиранії обох режимів. Мерц наголосив, що Німеччина категорично не приймає таку політику і продовжуватиме беззастережно підтримувати Україну.

Канцлер також застеріг від спроб задобрити агресора, підкресливши, що політика умиротворення не здатна принести реальний мир. Він зазначив, що історія доводить: поступки лише заохочують загарбника до нових атак. Мерц закликав Європу відмовитися від "наївного пацифізму" та навчитися розмовляти з Росією "мовою сили", щоб не допустити масштабніших конфліктів у майбутньому.

Що передувало?

Генеральна Асамблея ООН ухвалила 15 грудня 2025 року резолюцію щодо боротьби з прославлянням нацизму, підготовлену Росією, водночас внесла поправку, що вказує на використання РФ цієї теми для виправдання агресії проти України.

