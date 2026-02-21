Методи Росії нагадують нацизм, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дії російського режиму проти України нагадують методи нацистів, та закликав Європу відповісти Москві силою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це канцлер Німеччини заявив під час партійного з’їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Штутгарті.
За словами німецького лідера, агресія РФ супроводжується "нестерпною нацистською пропагандою" проти українців – народу, який історично постраждав від тиранії обох режимів. Мерц наголосив, що Німеччина категорично не приймає таку політику і продовжуватиме беззастережно підтримувати Україну.
Канцлер також застеріг від спроб задобрити агресора, підкресливши, що політика умиротворення не здатна принести реальний мир. Він зазначив, що історія доводить: поступки лише заохочують загарбника до нових атак. Мерц закликав Європу відмовитися від "наївного пацифізму" та навчитися розмовляти з Росією "мовою сили", щоб не допустити масштабніших конфліктів у майбутньому.
Що передувало?
Генеральна Асамблея ООН ухвалила 15 грудня 2025 року резолюцію щодо боротьби з прославлянням нацизму, підготовлену Росією, водночас внесла поправку, що вказує на використання РФ цієї теми для виправдання агресії проти України.
Що нам ще винні німці?
В 19-му році голобородько зупинив всі ракетні програми, і тепер побираємося по світу...
Бундесканцлер Мерц робить максимумум можливого, разом з премьєром Стармером і презом Макроном. Глибока їм подяка і ріспект!
12% нації вбито
вся країна в руїнах
більше 800 000 повішено і вбито УЖЕ ПІСЛЯ капітуляції
репарації ВЕЛИЧЕЗНІ
і тді тді тд
німці понесли найбільше покарання в історії
А якщо точніше - російський шовізінізм. Ось його тези
- у них є право визначати майбутнє народів - хто піде в ЕС, хто ні, а кому вони НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ мати АЕС для Вірменії
- ВСІ КОГО ВОНИ САМІ НАЗНАЧАТЬ "рузкіе" - наприклад українці, білоруси чи литовці - вони не визнають існування українського етносу взагалі
- те саме з мовою - ЦЕ ПЕРШЕ що вони знищують. Це те на що націлені пропросійські партії всі роки - українська мова для них ціль номер 1
- депортації
- розстріли
- викрадення дітей
Якщо подивитись на їх злочини то виявиться що злодіяння їх більші чим нацистів
Рашизм, нацизм, расизм - це окремі різновидності фашизму.
натомість світ все ще толерує іх
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час з'їзду правлячої Християнсько-демократичної партії у Штутгарті заявив про рішучу підтримку України.
У своєму виступі він наголосив: «Ми стоїмо поруч з українським народом - беззастережно і безумовно. Злочинний російський режим чинить звірства проти мирних людей. Поступки і наївний пацифізм ведуть не до миру, а до нової війни».
Також Мерц привітав делегацію «Європейської Солідарності», присутню на з'їзді (партія-посестра ХДС у сімʼї Європейської народної партії), висловив підтримку нашій боротьбі і передав особисті слова підтримки лідеру партії Петру Порошенку. Канцлер побажав йому якнайшвидшого одужання та висловив жаль, що він не зміг особисто прибути до Штутгарта.
«Ми - разом з українським народом. Беззастережно і безумовно. Злочинний російський режим чинить звірства проти мирного населення. Вдається до нацистської пропаганди і брехні про український народ. Ми (Німеччина, Європа) - не у війні, але і не в мирі. Кібератаки, тероризм, убивства, фейкова пропаганда - росія вже робить це. Ми відповідальні за те, що ми робимо. Ми маємо бути в безпеці, сильними і вільними. Разом з іншими демократичними країнами. Поступливість і наївний пацифізм - шлях не до миру, а до війни в майбутньому. Ми хочемо бути здатними захищати себе, щоб нам не довелося захищатися. Має бути реалізм, заснований на цінностях. Підтримуючи технології, прогрес, долаючи популізм. Маємо визначити майбутнє…» - говорив федеральний канцлер Фрідріх Мерц, виступаючи на 38 партійному зʼїзді ХДС у Штутгарті.
Німеччина, Європа приймають нову реальність - «світ сили» - і готуються протидіяти її загрозам.
Щоб посісти і втримати лідируючі позиції в цьому світі, маємо забути про підхід «5-6 менеджерів» і обʼєднати усі можливості. Популізм убиває шанс. Потрібен реалізм, заснований на цінностях. Технології і розвиток. Правда, прозорість і спільна робота - дають цей шанс.
Це буде найкраще посилення тиску.Це змінить ситуацію, путін бздливий щур.
А як Макрон сміявся з 🇺🇦 , називав актрисою... ?
А як Джонсон казав що росіяни не наступають, а лише штовхають граніцу?
А як Клінтом гроші пустив на асфальт а не на оборону?!!
Що ?!!! А хто ж то робив ??? Невже холобородько Сєньор холодомор ?!!!! Та невже !! 🙄
"німецький робітничий націонал-соціалізм"?
- Коли Мерц це додасть? Але поки дякую і за те, що вже є.
Німеччини Карл!
На рашці тепер ще більше будуть "пишатися" собою!