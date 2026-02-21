Методи Росії нагадують нацизм, - Мерц

Мерц: Російський режим діє за нацистськими принципами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дії російського режиму проти України нагадують методи нацистів, та закликав Європу відповісти Москві силою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це канцлер Німеччини заявив під час партійного з’їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Штутгарті.

За словами німецького лідера, агресія РФ супроводжується "нестерпною нацистською пропагандою" проти українців – народу, який історично постраждав від тиранії обох режимів. Мерц наголосив, що Німеччина категорично не приймає таку політику і продовжуватиме беззастережно підтримувати Україну.

Канцлер також застеріг від спроб задобрити агресора, підкресливши, що політика умиротворення не здатна принести реальний мир. Він зазначив, що історія доводить: поступки лише заохочують загарбника до нових атак. Мерц закликав Європу відмовитися від "наївного пацифізму" та навчитися розмовляти з Росією "мовою сили", щоб не допустити масштабніших конфліктів у майбутньому.

Що передувало?

Генеральна Асамблея ООН ухвалила 15 грудня 2025 року резолюцію щодо боротьби з прославлянням нацизму, підготовлену Росією, водночас внесла поправку, що вказує на використання РФ цієї теми для виправдання агресії проти України.

нацизм росія Україна Мерц Фрідріх
+26
Не нагадують а це і є нацизм. гітлер робив все по лекалах кацапів. НКВД, табори смерті і т.д.
21.02.2026 08:07 Відповісти
+18
Це рашизм ,це нацизм ,фашизм ,печерний шовінізм і дика азійська орда разом узяті ,хіба хтось думав що в Європі в 21 столітті таке можливо ,але це кацапи варвари.
21.02.2026 08:08 Відповісти
+17
Це є рашизм, а нацизм це жалюгідна його подібність
21.02.2026 08:26 Відповісти
А Мерцу шо мішає відповісти силою? - це локомотив Європи - тільки один одного закликають - не лідери а кликуші
21.02.2026 07:59 Відповісти
Епоха балаболів. Весь світ плаче крокодилячими сльозами. Чмерц, де Туаруси?
21.02.2026 08:01 Відповісти
Може, нехай краще Тауруси прямо деркачу на москву вишлють, там цікавляться такими технологіями
21.02.2026 08:47 Відповісти
Тауруси модна вже почати передавати Україні!О це буде діло , а не балаканина!А так ...
21.02.2026 08:02 Відповісти
Нагадують?!
21.02.2026 08:05 Відповісти
Власне, що нагадують. У кацапів немає нації, тому їх методи розправи з неугожними не можуть спиратися на ідейний нацизм. Це банда і те, чтм ця банда займаєтьмя, у світі класифіеуєтьмя, як тероризм, терорищм державних масштабів. Кацапи не нацисти, а терористи. Нацисти знищують інші нацвї заради величі своєї. Терорости знищують всіх, використоауючи навіть власних жвнок і дітей, як живу зброю, обв'язуючи їх вибухівкою і скеровуючи на таких же жінок і дітей.
21.02.2026 11:21 Відповісти
Давай Тауруси клоун.
21.02.2026 08:05 Відповісти
Всі кілька сотень? А що далі будемо просити?
21.02.2026 09:37 Відповісти
Нехай виготовляють для українців, німці при їх можливості можуть їх роботи сотнями в місяць
21.02.2026 17:12 Відповісти
То може нехай вони й воюють з кацапами замість українців?
Що нам ще винні німці?
21.02.2026 18:04 Відповісти
Можуть і пару бригад прислати для здобуття бойового досвіду, а що не так що заважає німцям робити для нас зброю ?
26.02.2026 09:01 Відповісти
Та можуть, я ж не заперечую. Тут питання в іншому - де наше?
В 19-му році голобородько зупинив всі ракетні програми, і тепер побираємося по світу...
27.02.2026 15:15 Відповісти
про Тауруси рішення приймає Бундестаг... а там коаліція с sdp соціалістами і є ще опозиція afd...
Бундесканцлер Мерц робить максимумум можливого, разом з премьєром Стармером і презом Макроном. Глибока їм подяка і ріспект!
04.03.2026 22:12 Відповісти
21.02.2026 08:07 Відповісти
21.02.2026 08:26 Відповісти
Може навпаки. Нацисти були дисципліновані,розумні,мали дуже сильну харизму,вони не були ссцикунами і нападали на країни набагато сильніше за них. В десь я читав,і по моєму це вірно ,рашизм це ссикливий нацизм.
21.02.2026 09:14 Відповісти
Лесь Подеревянський вважається автором терміну «сцикливого нацизму».
21.02.2026 13:08 Відповісти
21.02.2026 08:08 Відповісти
Була покарана вся Європа. Володарі світу перетворилися на другосортні країни-шістки. Це був найбільший перелом в історії.
21.02.2026 08:18 Відповісти
Це тобі трампонутий сказав, бо наскільки я пам'ятаю таким як Браун, та іншим дали притулок у США
21.02.2026 08:28 Відповісти
НІМЦІ НЕ БУЛИ ПОКАРАНІ???????????? РЕАЛЬНО????

12% нації вбито
вся країна в руїнах
більше 800 000 повішено і вбито УЖЕ ПІСЛЯ капітуляції
репарації ВЕЛИЧЕЗНІ
і тді тді тд

німці понесли найбільше покарання в історії
21.02.2026 08:37 Відповісти
Вони там всі в змові - роблять велики гроші, а лохам лапшу різну в патріотичний упаковці на вуха вішають.
21.02.2026 08:19 Відповісти
А чому б ФРН не показати приклад: нарешті почати постачання Україні 'таурусів', депортувати на історичну батьківщину всіх, хто, живучі в Німеччині, зберіг російське громадянство, або засвітився в якості прихильника 'русского міра', заборонити німецькому бізнесу будь-яку економічну співпрацю з РФ та її резидентами, запровадити щодо Росії щось на кшталт ізраїльського механізму, за яким в країну не пускають громадян третіх країн, якщо в їхніх закордонних паспортах побачать відмітки про відвідання певних мусульманських держав?
21.02.2026 08:25 Відповісти
ТАК ЦЕ ВОНО І Є.

А якщо точніше - російський шовізінізм. Ось його тези

- у них є право визначати майбутнє народів - хто піде в ЕС, хто ні, а кому вони НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ мати АЕС для Вірменії
- ВСІ КОГО ВОНИ САМІ НАЗНАЧАТЬ "рузкіе" - наприклад українці, білоруси чи литовці - вони не визнають існування українського етносу взагалі
- те саме з мовою - ЦЕ ПЕРШЕ що вони знищують. Це те на що націлені пропросійські партії всі роки - українська мова для них ціль номер 1
- депортації
- розстріли
- викрадення дітей

Якщо подивитись на їх злочини то виявиться що злодіяння їх більші чим нацистів
21.02.2026 08:35 Відповісти
Ращизм!
Рашизм, нацизм, расизм - це окремі різновидності фашизму.
21.02.2026 08:40 Відповісти
Уничтожение фашистской Раиссии это на сегодняшний день должно быть приоритетом для цивилизованных стран.
21.02.2026 08:50 Відповісти
московія повинна бути зруйнована під нуль ...
натомість світ все ще толерує іх
21.02.2026 08:51 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/18662 Ростислав Павленко, нардеп, фракція https://t.me/officialeurosolidarity/18661 "Європейська Солідарність":
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час з'їзду правлячої Християнсько-демократичної партії у Штутгарті заявив про рішучу підтримку України.
У своєму виступі він наголосив: «Ми стоїмо поруч з українським народом - беззастережно і безумовно. Злочинний російський режим чинить звірства проти мирних людей. Поступки і наївний пацифізм ведуть не до миру, а до нової війни».
Також Мерц привітав делегацію «Європейської Солідарності», присутню на з'їзді (партія-посестра ХДС у сімʼї Європейської народної партії), висловив підтримку нашій боротьбі і передав особисті слова підтримки лідеру партії Петру Порошенку. Канцлер побажав йому якнайшвидшого одужання та висловив жаль, що він не зміг особисто прибути до Штутгарта.
«Ми - разом з українським народом. Беззастережно і безумовно. Злочинний російський режим чинить звірства проти мирного населення. Вдається до нацистської пропаганди і брехні про український народ. Ми (Німеччина, Європа) - не у війні, але і не в мирі. Кібератаки, тероризм, убивства, фейкова пропаганда - росія вже робить це. Ми відповідальні за те, що ми робимо. Ми маємо бути в безпеці, сильними і вільними. Разом з іншими демократичними країнами. Поступливість і наївний пацифізм - шлях не до миру, а до війни в майбутньому. Ми хочемо бути здатними захищати себе, щоб нам не довелося захищатися. Має бути реалізм, заснований на цінностях. Підтримуючи технології, прогрес, долаючи популізм. Маємо визначити майбутнє…» - говорив федеральний канцлер Фрідріх Мерц, виступаючи на 38 партійному зʼїзді ХДС у Штутгарті.
Німеччина, Європа приймають нову реальність - «світ сили» - і готуються протидіяти її загрозам.
Щоб посісти і втримати лідируючі позиції в цьому світі, маємо забути про підхід «5-6 менеджерів» і обʼєднати усі можливості. Популізм убиває шанс. Потрібен реалізм, заснований на цінностях. Технології і розвиток. Правда, прозорість і спільна робота - дають цей шанс.
21.02.2026 08:52 Відповісти
а як же велич зеленого клована?
21.02.2026 16:26 Відповісти
Вмісто слів Тауруси краще давай!
21.02.2026 08:57 Відповісти
Не закликай європейців посилити тиск,зроби що обіцяв - надай "Taurus."
Це буде найкраще посилення тиску.Це змінить ситуацію, путін бздливий щур.
21.02.2026 09:02 Відповісти
Та що ті Тауруси,в нас Фламінго є!!!!
21.02.2026 09:29 Відповісти
Це все правильні слова, які без рішучих дій нічого не варті. А рішучі дії - це далекобійні ракети для знищення вонної промисловості нацистів.
21.02.2026 09:18 Відповісти
Європейці як заклинателі змій. Дують в дудку. Видають приємні звуки. Більше нічого. Зате в українських вухах оргазм.
21.02.2026 09:19 Відповісти
Вони не нагадують- вони ідентичні, др дрібниць
21.02.2026 09:56 Відповісти
І називаються вони РАШИЗМ.
21.02.2026 09:58 Відповісти
А пам'ятаєте як Мерц казав " я вам нічєго нє должен"
А як Макрон сміявся з 🇺🇦 , називав актрисою... ?
А як Джонсон казав що росіяни не наступають, а лише штовхають граніцу?
А як Клінтом гроші пустив на асфальт а не на оборону?!!

Що ?!!! А хто ж то робив ??? Невже холобородько Сєньор холодомор ?!!!! Та невже !! 🙄
21.02.2026 10:32 Відповісти
РАШИЗМ- ЦЕ Є ПРАВНУК НАЦИЗМУ, ЯКИЙ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД ГІТЛЕРОМ ПЕРЕБРАВСЯ В СОВКОВИЙ СОЮЗ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД РАШИЗМОМ .СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ТЕ Ж САМЕ.ЩО РОБИЛИ СОЮЗНИКИ , В ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ З НАЦИСТАМИ...
21.02.2026 10:58 Відповісти
Пан натякає на "план Маршалла"?
21.02.2026 13:45 Відповісти
Чому всі встидаються називати "нацизм" його повним ім'ям:
"німецький робітничий націонал-соціалізм"?
21.02.2026 11:00 Відповісти
Тому, що це вже сталий термін - нацизм. І він більш інформативний для **********, ніж націонал-соціалізм.
21.02.2026 11:44 Відповісти
Навпаки, він замилює той факт, що т.зв. "нацизм" є різновидом соціалізму - першої, нижчої фази комунізму.
21.02.2026 13:39 Відповісти
Приятно слышать такое от лидера Европы, и особенно от немца!
21.02.2026 11:02 Відповісти
Це точно. Хто-хто, в німці на націонал-соціалізмі знаються! Особливо "оссі".
21.02.2026 13:41 Відповісти
Ну кому як не Мерцу у якого дід був нацистом знати про нацизм
21.02.2026 12:06 Відповісти
Они такими всегда были. А вы 30 лет выкармливали их газо-нефтебаксами.
21.02.2026 12:46 Відповісти
Нацистський Карфаген повинен бути зруйнований!

- Коли Мерц це додасть? Але поки дякую і за те, що вже є.
21.02.2026 14:24 Відповісти
Це каже Канцлер Німеччини!
Німеччини Карл!

На рашці тепер ще більше будуть "пишатися" собою!
21.02.2026 16:48 Відповісти
 
 