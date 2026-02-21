РУС
Методы России напоминают нацизм, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что действия российского режима против Украины напоминают методы нацистов, и призвал Европу ответить Москве силой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом канцлер Германии заявил во время партийного съезда Христианско-демократического союза (ХДС) в Штутгарте.

По словам немецкого лидера, агрессия РФ сопровождается "невыносимой нацистской пропагандой" против украинцев – народа, который исторически пострадал от тирании обоих режимов. Мерц подчеркнул, что Германия категорически не принимает такую политику и будет продолжать безоговорочно поддерживать Украину.

Канцлер также предостерег от попыток задобрить агрессора, подчеркнув, что политика умиротворения не способна принести реальный мир. Он отметил, что история доказывает: уступки только поощряют захватчика к новым атакам. Мерц призвал Европу отказаться от "наивного пацифизма" и научиться разговаривать с Россией "языком силы", чтобы не допустить более масштабных конфликтов в будущем.

Что предшествовало?

Генеральная Ассамблея ООН приняла 15 декабря 2025 года резолюцию о борьбе с прославлением нацизма, подготовленную Россией, одновременно внесла поправку, указывающую на использование РФ этой темы для оправдания агрессии против Украины.

Не нагадують а це і є нацизм. гітлер робив все по лекалах кацапів. НКВД, табори смерті і т.д.
21.02.2026 08:07 Ответить
Це рашизм ,це нацизм ,фашизм ,печерний шовінізм і дика азійська орда разом узяті ,хіба хтось думав що в Європі в 21 столітті таке можливо ,але це кацапи варвари.
21.02.2026 08:08 Ответить
Це є рашизм, а нацизм це жалюгідна його подібність
21.02.2026 08:26 Ответить
А Мерцу шо мішає відповісти силою? - це локомотив Європи - тільки один одного закликають - не лідери а кликуші
21.02.2026 07:59 Ответить
Епоха балаболів. Весь світ плаче крокодилячими сльозами. Чмерц, де Туаруси?
21.02.2026 08:01 Ответить
Може, нехай краще Тауруси прямо деркачу на москву вишлють, там цікавляться такими технологіями
21.02.2026 08:47 Ответить
Тауруси модна вже почати передавати Україні!О це буде діло , а не балаканина!А так ...
21.02.2026 08:02 Ответить
Нагадують?!
21.02.2026 08:05 Ответить
Власне, що нагадують. У кацапів немає нації, тому їх методи розправи з неугожними не можуть спиратися на ідейний нацизм. Це банда і те, чтм ця банда займаєтьмя, у світі класифіеуєтьмя, як тероризм, терорищм державних масштабів. Кацапи не нацисти, а терористи. Нацисти знищують інші нацвї заради величі своєї. Терорости знищують всіх, використоауючи навіть власних жвнок і дітей, як живу зброю, обв'язуючи їх вибухівкою і скеровуючи на таких же жінок і дітей.
21.02.2026 11:21 Ответить
Давай Тауруси клоун.
21.02.2026 08:05 Ответить
Всі кілька сотень? А що далі будемо просити?
21.02.2026 09:37 Ответить
Нехай виготовляють для українців, німці при їх можливості можуть їх роботи сотнями в місяць
21.02.2026 17:12 Ответить
То може нехай вони й воюють з кацапами замість українців?
Що нам ще винні німці?
21.02.2026 18:04 Ответить
21.02.2026 08:07 Ответить
Це є рашизм, а нацизм це жалюгідна його подібність
21.02.2026 08:26 Ответить
Може навпаки. Нацисти були дисципліновані,розумні,мали дуже сильну харизму,вони не були ссцикунами і нападали на країни набагато сильніше за них. В десь я читав,і по моєму це вірно ,рашизм це ссикливий нацизм.
21.02.2026 09:14 Ответить
Лесь Подеревянський вважається автором терміну «сцикливого нацизму».
21.02.2026 13:08 Ответить
Це рашизм ,це нацизм ,фашизм ,печерний шовінізм і дика азійська орда разом узяті ,хіба хтось думав що в Європі в 21 столітті таке можливо ,але це кацапи варвари.
21.02.2026 08:08 Ответить
Була покарана вся Європа. Володарі світу перетворилися на другосортні країни-шістки. Це був найбільший перелом в історії.
21.02.2026 08:18 Ответить
Це тобі трампонутий сказав, бо наскільки я пам'ятаю таким як Браун, та іншим дали притулок у США
21.02.2026 08:28 Ответить
НІМЦІ НЕ БУЛИ ПОКАРАНІ???????????? РЕАЛЬНО????

12% нації вбито
вся країна в руїнах
більше 800 000 повішено і вбито УЖЕ ПІСЛЯ капітуляції
репарації ВЕЛИЧЕЗНІ
і тді тді тд

німці понесли найбільше покарання в історії
21.02.2026 08:37 Ответить
Вони там всі в змові - роблять велики гроші, а лохам лапшу різну в патріотичний упаковці на вуха вішають.
21.02.2026 08:19 Ответить
А чому б ФРН не показати приклад: нарешті почати постачання Україні 'таурусів', депортувати на історичну батьківщину всіх, хто, живучі в Німеччині, зберіг російське громадянство, або засвітився в якості прихильника 'русского міра', заборонити німецькому бізнесу будь-яку економічну співпрацю з РФ та її резидентами, запровадити щодо Росії щось на кшталт ізраїльського механізму, за яким в країну не пускають громадян третіх країн, якщо в їхніх закордонних паспортах побачать відмітки про відвідання певних мусульманських держав?
21.02.2026 08:25 Ответить
ТАК ЦЕ ВОНО І Є.

А якщо точніше - російський шовізінізм. Ось його тези

- у них є право визначати майбутнє народів - хто піде в ЕС, хто ні, а кому вони НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ мати АЕС для Вірменії
- ВСІ КОГО ВОНИ САМІ НАЗНАЧАТЬ "рузкіе" - наприклад українці, білоруси чи литовці - вони не визнають існування українського етносу взагалі
- те саме з мовою - ЦЕ ПЕРШЕ що вони знищують. Це те на що націлені пропросійські партії всі роки - українська мова для них ціль номер 1
- депортації
- розстріли
- викрадення дітей

Якщо подивитись на їх злочини то виявиться що злодіяння їх більші чим нацистів
21.02.2026 08:35 Ответить
Ращизм!
Рашизм, нацизм, расизм - це окремі різновидності фашизму.
21.02.2026 08:40 Ответить
Уничтожение фашистской Раиссии это на сегодняшний день должно быть приоритетом для цивилизованных стран.
21.02.2026 08:50 Ответить
московія повинна бути зруйнована під нуль ...
натомість світ все ще толерує іх
21.02.2026 08:51 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/18662 Ростислав Павленко, нардеп, фракція https://t.me/officialeurosolidarity/18661 "Європейська Солідарність":
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час з'їзду правлячої Християнсько-демократичної партії у Штутгарті заявив про рішучу підтримку України.
У своєму виступі він наголосив: «Ми стоїмо поруч з українським народом - беззастережно і безумовно. Злочинний російський режим чинить звірства проти мирних людей. Поступки і наївний пацифізм ведуть не до миру, а до нової війни».
Також Мерц привітав делегацію «Європейської Солідарності», присутню на з'їзді (партія-посестра ХДС у сімʼї Європейської народної партії), висловив підтримку нашій боротьбі і передав особисті слова підтримки лідеру партії Петру Порошенку. Канцлер побажав йому якнайшвидшого одужання та висловив жаль, що він не зміг особисто прибути до Штутгарта.
«Ми - разом з українським народом. Беззастережно і безумовно. Злочинний російський режим чинить звірства проти мирного населення. Вдається до нацистської пропаганди і брехні про український народ. Ми (Німеччина, Європа) - не у війні, але і не в мирі. Кібератаки, тероризм, убивства, фейкова пропаганда - росія вже робить це. Ми відповідальні за те, що ми робимо. Ми маємо бути в безпеці, сильними і вільними. Разом з іншими демократичними країнами. Поступливість і наївний пацифізм - шлях не до миру, а до війни в майбутньому. Ми хочемо бути здатними захищати себе, щоб нам не довелося захищатися. Має бути реалізм, заснований на цінностях. Підтримуючи технології, прогрес, долаючи популізм. Маємо визначити майбутнє…» - говорив федеральний канцлер Фрідріх Мерц, виступаючи на 38 партійному зʼїзді ХДС у Штутгарті.
Німеччина, Європа приймають нову реальність - «світ сили» - і готуються протидіяти її загрозам.
Щоб посісти і втримати лідируючі позиції в цьому світі, маємо забути про підхід «5-6 менеджерів» і обʼєднати усі можливості. Популізм убиває шанс. Потрібен реалізм, заснований на цінностях. Технології і розвиток. Правда, прозорість і спільна робота - дають цей шанс.
21.02.2026 08:52 Ответить
а як же велич зеленого клована?
21.02.2026 16:26 Ответить
Вмісто слів Тауруси краще давай!
21.02.2026 08:57 Ответить
Не закликай європейців посилити тиск,зроби що обіцяв - надай "Taurus."
Це буде найкраще посилення тиску.Це змінить ситуацію, путін бздливий щур.
21.02.2026 09:02 Ответить
Та що ті Тауруси,в нас Фламінго є!!!!
21.02.2026 09:29 Ответить
Це все правильні слова, які без рішучих дій нічого не варті. А рішучі дії - це далекобійні ракети для знищення вонної промисловості нацистів.
21.02.2026 09:18 Ответить
Європейці як заклинателі змій. Дують в дудку. Видають приємні звуки. Більше нічого. Зате в українських вухах оргазм.
21.02.2026 09:19 Ответить
Вони не нагадують- вони ідентичні, др дрібниць
21.02.2026 09:56 Ответить
І називаються вони РАШИЗМ.
21.02.2026 09:58 Ответить
А пам'ятаєте як Мерц казав " я вам нічєго нє должен"
А як Макрон сміявся з 🇺🇦 , називав актрисою... ?
А як Джонсон казав що росіяни не наступають, а лише штовхають граніцу?
А як Клінтом гроші пустив на асфальт а не на оборону?!!

Що ?!!! А хто ж то робив ??? Невже холобородько Сєньор холодомор ?!!!! Та невже !! 🙄
21.02.2026 10:32 Ответить
РАШИЗМ- ЦЕ Є ПРАВНУК НАЦИЗМУ, ЯКИЙ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД ГІТЛЕРОМ ПЕРЕБРАВСЯ В СОВКОВИЙ СОЮЗ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД РАШИЗМОМ .СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ТЕ Ж САМЕ.ЩО РОБИЛИ СОЮЗНИКИ , В ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ З НАЦИСТАМИ...
21.02.2026 10:58 Ответить
Пан натякає на "план Маршалла"?
21.02.2026 13:45 Ответить
Чому всі встидаються називати "нацизм" його повним ім'ям:
"німецький робітничий націонал-соціалізм"?
21.02.2026 11:00 Ответить
Тому, що це вже сталий термін - нацизм. І він більш інформативний для **********, ніж націонал-соціалізм.
21.02.2026 11:44 Ответить
Навпаки, він замилює той факт, що т.зв. "нацизм" є різновидом соціалізму - першої, нижчої фази комунізму.
21.02.2026 13:39 Ответить
Приятно слышать такое от лидера Европы, и особенно от немца!
21.02.2026 11:02 Ответить
Це точно. Хто-хто, в німці на націонал-соціалізмі знаються! Особливо "оссі".
21.02.2026 13:41 Ответить
Ну кому як не Мерцу у якого дід був нацистом знати про нацизм
21.02.2026 12:06 Ответить
Они такими всегда были. А вы 30 лет выкармливали их газо-нефтебаксами.
21.02.2026 12:46 Ответить
Нацистський Карфаген повинен бути зруйнований!

- Коли Мерц це додасть? Але поки дякую і за те, що вже є.
21.02.2026 14:24 Ответить
Це каже Канцлер Німеччини!
Німеччини Карл!

На рашці тепер ще більше будуть "пишатися" собою!
21.02.2026 16:48 Ответить
 
 