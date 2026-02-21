Методы России напоминают нацизм, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что действия российского режима против Украины напоминают методы нацистов, и призвал Европу ответить Москве силой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом канцлер Германии заявил во время партийного съезда Христианско-демократического союза (ХДС) в Штутгарте.
По словам немецкого лидера, агрессия РФ сопровождается "невыносимой нацистской пропагандой" против украинцев – народа, который исторически пострадал от тирании обоих режимов. Мерц подчеркнул, что Германия категорически не принимает такую политику и будет продолжать безоговорочно поддерживать Украину.
Канцлер также предостерег от попыток задобрить агрессора, подчеркнув, что политика умиротворения не способна принести реальный мир. Он отметил, что история доказывает: уступки только поощряют захватчика к новым атакам. Мерц призвал Европу отказаться от "наивного пацифизма" и научиться разговаривать с Россией "языком силы", чтобы не допустить более масштабных конфликтов в будущем.
Что предшествовало?
Генеральная Ассамблея ООН приняла 15 декабря 2025 года резолюцию о борьбе с прославлением нацизма, подготовленную Россией, одновременно внесла поправку, указывающую на использование РФ этой темы для оправдания агрессии против Украины.
Що нам ще винні німці?
12% нації вбито
вся країна в руїнах
більше 800 000 повішено і вбито УЖЕ ПІСЛЯ капітуляції
репарації ВЕЛИЧЕЗНІ
і тді тді тд
німці понесли найбільше покарання в історії
А якщо точніше - російський шовізінізм. Ось його тези
- у них є право визначати майбутнє народів - хто піде в ЕС, хто ні, а кому вони НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ мати АЕС для Вірменії
- ВСІ КОГО ВОНИ САМІ НАЗНАЧАТЬ "рузкіе" - наприклад українці, білоруси чи литовці - вони не визнають існування українського етносу взагалі
- те саме з мовою - ЦЕ ПЕРШЕ що вони знищують. Це те на що націлені пропросійські партії всі роки - українська мова для них ціль номер 1
- депортації
- розстріли
- викрадення дітей
Якщо подивитись на їх злочини то виявиться що злодіяння їх більші чим нацистів
Рашизм, нацизм, расизм - це окремі різновидності фашизму.
натомість світ все ще толерує іх
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час з'їзду правлячої Християнсько-демократичної партії у Штутгарті заявив про рішучу підтримку України.
У своєму виступі він наголосив: «Ми стоїмо поруч з українським народом - беззастережно і безумовно. Злочинний російський режим чинить звірства проти мирних людей. Поступки і наївний пацифізм ведуть не до миру, а до нової війни».
Також Мерц привітав делегацію «Європейської Солідарності», присутню на з'їзді (партія-посестра ХДС у сімʼї Європейської народної партії), висловив підтримку нашій боротьбі і передав особисті слова підтримки лідеру партії Петру Порошенку. Канцлер побажав йому якнайшвидшого одужання та висловив жаль, що він не зміг особисто прибути до Штутгарта.
«Ми - разом з українським народом. Беззастережно і безумовно. Злочинний російський режим чинить звірства проти мирного населення. Вдається до нацистської пропаганди і брехні про український народ. Ми (Німеччина, Європа) - не у війні, але і не в мирі. Кібератаки, тероризм, убивства, фейкова пропаганда - росія вже робить це. Ми відповідальні за те, що ми робимо. Ми маємо бути в безпеці, сильними і вільними. Разом з іншими демократичними країнами. Поступливість і наївний пацифізм - шлях не до миру, а до війни в майбутньому. Ми хочемо бути здатними захищати себе, щоб нам не довелося захищатися. Має бути реалізм, заснований на цінностях. Підтримуючи технології, прогрес, долаючи популізм. Маємо визначити майбутнє…» - говорив федеральний канцлер Фрідріх Мерц, виступаючи на 38 партійному зʼїзді ХДС у Штутгарті.
Німеччина, Європа приймають нову реальність - «світ сили» - і готуються протидіяти її загрозам.
Щоб посісти і втримати лідируючі позиції в цьому світі, маємо забути про підхід «5-6 менеджерів» і обʼєднати усі можливості. Популізм убиває шанс. Потрібен реалізм, заснований на цінностях. Технології і розвиток. Правда, прозорість і спільна робота - дають цей шанс.
Це буде найкраще посилення тиску.Це змінить ситуацію, путін бздливий щур.
А як Макрон сміявся з 🇺🇦 , називав актрисою... ?
А як Джонсон казав що росіяни не наступають, а лише штовхають граніцу?
А як Клінтом гроші пустив на асфальт а не на оборону?!!
Що ?!!! А хто ж то робив ??? Невже холобородько Сєньор холодомор ?!!!! Та невже !! 🙄
"німецький робітничий націонал-соціалізм"?
- Коли Мерц це додасть? Але поки дякую і за те, що вже є.
Німеччини Карл!
На рашці тепер ще більше будуть "пишатися" собою!