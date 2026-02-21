Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что действия российского режима против Украины напоминают методы нацистов, и призвал Европу ответить Москве силой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом канцлер Германии заявил во время партийного съезда Христианско-демократического союза (ХДС) в Штутгарте.

По словам немецкого лидера, агрессия РФ сопровождается "невыносимой нацистской пропагандой" против украинцев – народа, который исторически пострадал от тирании обоих режимов. Мерц подчеркнул, что Германия категорически не принимает такую политику и будет продолжать безоговорочно поддерживать Украину.

Канцлер также предостерег от попыток задобрить агрессора, подчеркнув, что политика умиротворения не способна принести реальный мир. Он отметил, что история доказывает: уступки только поощряют захватчика к новым атакам. Мерц призвал Европу отказаться от "наивного пацифизма" и научиться разговаривать с Россией "языком силы", чтобы не допустить более масштабных конфликтов в будущем.

Что предшествовало?

Генеральная Ассамблея ООН приняла 15 декабря 2025 года резолюцию о борьбе с прославлением нацизма, подготовленную Россией, одновременно внесла поправку, указывающую на использование РФ этой темы для оправдания агрессии против Украины.

