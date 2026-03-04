РУС
Встреча Мерца и Трампа
2 612 24

Мерц на карте объяснял Трампу, почему линия фронта в Украине не должна двигаться в сторону Запада

Мерц и Трамп рассматривали карту Украины во время встречи

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом показал лидеру США на карте, почему линия фронта в Украине не должна продвигаться на запад.

Об этом он рассказал в интервью ARD, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Канцлер заявил, что рассматривал карту Украины с Трампом.

"И я думаю, что это было важно. Я еще раз четко объяснил ему: линия фронта, которую сейчас удерживает Украина, должна остаться и не может быть отодвинута дальше на запад в пользу России, в ущерб Украине", - подчеркнул Мерц.

Он отметил, что на линии созданы прочные оборонительные рубежи.

Канцлер подчеркнул, что если эта линия фронта падет, "шоссе на Киев будет открыто", что было бы неприемлемо не только для Украины, но и для европейцев.

Также он подчеркнул важность сохранения доступа Украины к Черному морю, обратив внимание на важность Одессы как ворот Украины к Черному морю.

"Это та часть, которая и в будущем будет открывать Украине доступ к Черному морю. И это также должно оставаться", - добавил канцлер.

В целом немецкий канцлер заявил, что атмосфера на встрече с президентом США была хорошей.

Визит Мерца в США

Автор: 

БЛ ЦЕ ЩЕ І ПОЯСНЮВАТИ ТРЕБА!!!!

- поясність йому також що красти це не добре
- вбивати теж
- секс з 10 літніми теж не гут

і решту що батьки не навчили а то мужику всього лише 80 років
Коли Білла того шо Клінтон запитали шо він робив на острові Енштейна він відповів: "Я не пам"ятаю, мені 79 років"
С компасом приходил? Трамп в курсе где Восток _- Запад?
