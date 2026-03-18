Мерц закликає ЄС негайно виділити Україні 90 млрд євро
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність терміново виплатити Україні вже погоджений у Євросоюзі кредит у розмірі 90 мільярдів євро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі DW.
За словами Мерца, фінансова підтримка має надійти без зволікань, з огляду на актуальні потреби України.
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Канцлер також наголосив на необхідності якнайшвидше ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії. Він розкритикував блокування рішень з боку окремих країн Євросоюзу.
"Ми не повинні зважати навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка зараз із внутрішньополітичних причин і через виборчу кампанію створює цю блокаду в Європі", — заявив Мерц.
Його слова, ймовірно, стосуються Угорщини, де найближчим часом мають відбутися парламентські вибори.
Угорщина продовжує блокування
Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що Будапешт і надалі блокуватиме як 20-й пакет санкцій проти РФ, так і виділення кредиту Україні.
За його словами, позиція Угорщини залишатиметься незмінною, доки Україна не відновить транзит нафти нафтопроводом "Дружба".
- Раніше у Єврокомісії заявили, що питання з 90 млрд євро кредиту для України може вирішитися до 19-20 березня.
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