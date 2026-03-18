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Новини Фінансова допомога Україні
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Мерц закликає ЄС негайно виділити Україні 90 млрд євро

Мерц розкритикував блокування санкцій проти Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність терміново виплатити Україні вже погоджений у Євросоюзі кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі DW.

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За словами Мерца, фінансова підтримка має надійти без зволікань, з огляду на актуальні потреби України.

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У ЄС закликають прискорити санкції

Канцлер також наголосив на необхідності якнайшвидше ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії. Він розкритикував блокування рішень з боку окремих країн Євросоюзу.

"Ми не повинні зважати навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка зараз із внутрішньополітичних причин і через виборчу кампанію створює цю блокаду в Європі", — заявив Мерц.

Його слова, ймовірно, стосуються Угорщини, де найближчим часом мають відбутися парламентські вибори.

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Угорщина продовжує блокування

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що Будапешт і надалі блокуватиме як 20-й пакет санкцій проти РФ, так і виділення кредиту Україні.

За його словами, позиція Угорщини залишатиметься незмінною, доки Україна не відновить транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

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Автор: 

Угорщина (3037) кредит (4179) Євросоюз (15290) Мерц Фрідріх (462)
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Топ коментарі
+6
Пинка під гузно Орбану і гроші на бочку - Мерц
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18.03.2026 19:51 Відповісти
+5
Піди дай в лобешник Орбану, так, щоб зкопитився.
Або хоча би скажи, що мад'яри з Орбаном за рік йдуть ***** з Євросоюзу.
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18.03.2026 20:04 Відповісти
+4
Мерц мав би не закликати духів предків, а давно по-тихому перекрити мадярській гниді фінансовий кисень, щоб орбан на колінах благав дати Україні гроші та зброю і прийняти до ЄС і НАТО.
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18.03.2026 20:02 Відповісти

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