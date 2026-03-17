Вопрос о кредите в 90 млрд евро для Украины может решиться до 19-20 марта, - Еврокомиссия

Вопрос о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро может быть решен даже до заседания Европейского совета 19–20 марта, поскольку Украина согласилась принять техническую и финансовую помощь от ЕС для ремонта нефтепровода "Дружба".

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Подробности

"Что касается кредита, этого чрезвычайно важного кредита для Украины, то дискуссии продолжаются, и мы надеемся и уверены, что вскоре увидим определенный прогресс в этих обсуждениях. Посмотрим. В идеале это должно произойти до заседания Европейского совета", — отметила она.

Известно, что заседание состоится 19-20 марта.

"Эксперт готов отправиться в Украину — все происходит прямо сейчас, пока мы говорим, — чтобы убедиться, что вся необходимая работа будет выполнена с точки зрения ремонта, с точки зрения восстановления трубопровода, чтобы поставки нефти в конечном итоге были возобновлены", — добавила пресс-секретарь.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

