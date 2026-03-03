Еврокомиссия об иске РФ по замороженным активам: Мы не удивлены
В Еврокомиссии убеждены, что решение о бессрочном замораживании суверенных активов РФ является законным.
Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Ужвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности
В декабре РФ подала иск в Общий суд Евросоюза, в котором оспаривает решение о замораживании активов.
"Мы принимаем во внимание иск, поданный Центральным банком России в Общий суд ЕС, в котором оспаривается регламент Совета Европейского Союза от 12 декабря 2025 года. Этот иск подан в контексте растущего количества правовых обжалований России в отношении наших мер поддержки Украины, и поэтому, конечно, мы не удивлены", - сказал пресс-секретарь ЕК.
По словам Ужвари, Еврокомиссия "полностью уверена в законности этого регламента и его совместимости с законодательством ЕС и международным правом".
Что предшествовало?
В декабре РФ подала иск против Euroclear в суд Москвы из-за замороженных активов.
