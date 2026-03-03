РУС
Новости Конфискация замороженных активов
816 3

Еврокомиссия об иске РФ по замороженным активам: Мы не удивлены

Замороженные активы РФ: ЕК отреагировала на иск России

В Еврокомиссии убеждены, что решение о бессрочном замораживании суверенных активов РФ является законным.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Ужвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

В декабре РФ подала иск в Общий суд Евросоюза, в котором оспаривает решение о замораживании активов.

"Мы принимаем во внимание иск, поданный Центральным банком России в Общий суд ЕС, в котором оспаривается регламент Совета Европейского Союза от 12 декабря 2025 года. Этот иск подан в контексте растущего количества правовых обжалований России в отношении наших мер поддержки Украины, и поэтому, конечно, мы не удивлены", - сказал пресс-секретарь ЕК.

По словам Ужвари, Еврокомиссия "полностью уверена в законности этого регламента и его совместимости с законодательством ЕС и международным правом".

Что предшествовало?

В декабре РФ подала иск против Euroclear в суд Москвы из-за замороженных активов.

Йух на все рило кацапам, а не активи!
03.03.2026 14:47 Ответить
Позов задовольнити після гааги та репарації
03.03.2026 15:01 Ответить
В спортлото теж не здивовані від позову кремлівських Шарікових.
03.03.2026 15:41 Ответить
 
 