Єврокомісія про позов РФ щодо заморожених активів: Ми не здивовані

У Єврокомісії переконані, що рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ є законним.

Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Ужварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

У грудні РФ подала позов до Загального суду Євросоюзу, в якому оскаржує рішення про замороження активів.

"Ми беремо до уваги позов, поданий Центральним банком Росії до Генерального суду ЄС, в якому оскаржується регламент Ради Європейського Союзу від 12 грудня 2025 року. Цей позов подано в контексті зростаючої кількості правових оскаржень Росії щодо наших заходів підтримки України, і тому, звичайно, ми не здивовані", - сказав речник ЄК.

За словами Ужварі, Єврокомісія "повністю впевнена в законності цього регламенту та його сумісності із законодавством ЄС і міжнародним правом".

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Що передувало?

У грудні РФ подала позов проти Euroclear до суду Москви через заморожені активи.

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