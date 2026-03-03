Єврокомісія про позов РФ щодо заморожених активів: Ми не здивовані
У Єврокомісії переконані, що рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ є законним.
Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Ужварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
У грудні РФ подала позов до Загального суду Євросоюзу, в якому оскаржує рішення про замороження активів.
"Ми беремо до уваги позов, поданий Центральним банком Росії до Генерального суду ЄС, в якому оскаржується регламент Ради Європейського Союзу від 12 грудня 2025 року. Цей позов подано в контексті зростаючої кількості правових оскаржень Росії щодо наших заходів підтримки України, і тому, звичайно, ми не здивовані", - сказав речник ЄК.
За словами Ужварі, Єврокомісія "повністю впевнена в законності цього регламенту та його сумісності із законодавством ЄС і міжнародним правом".
Що передувало?
У грудні РФ подала позов проти Euroclear до суду Москви через заморожені активи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль