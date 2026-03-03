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Новини Конфіскація заморожених активів
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Єврокомісія про позов РФ щодо заморожених активів: Ми не здивовані

Заморожені активи РФ: ЄК відреагувала на позов Росії

У Єврокомісії переконані, що рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ є законним.

Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Ужварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

У грудні РФ подала позов до Загального суду Євросоюзу, в якому оскаржує рішення про замороження активів.

"Ми беремо до уваги позов, поданий Центральним банком Росії до Генерального суду ЄС, в якому оскаржується регламент Ради Європейського Союзу від 12 грудня 2025 року. Цей позов подано в контексті зростаючої кількості правових оскаржень Росії щодо наших заходів підтримки України, і тому, звичайно, ми не здивовані", - сказав речник ЄК.

За словами Ужварі, Єврокомісія "повністю впевнена в законності цього регламенту та його сумісності із законодавством ЄС і міжнародним правом".

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Що передувало?

У грудні РФ подала позов проти Euroclear до суду Москви через заморожені активи.

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Єврокомісія (2448) позов (489) росія (70353) заморожені активи (877)
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Йух на все рило кацапам, а не активи!
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03.03.2026 14:47 Відповісти
Позов задовольнити після гааги та репарації
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03.03.2026 15:01 Відповісти
В спортлото теж не здивовані від позову кремлівських Шарікових.
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03.03.2026 15:41 Відповісти
 
 