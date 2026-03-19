Нафтопровід "Дружба" було серйозно пошкоджено, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові фото підтверджують високу ймовірність серйозного пошкодження нафтопроводу "Дружба" внаслідок російського удару.

Про це йдеться в матеріалі Texty.org, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Транзит нафти було призупинено наприкінці січня 2026 року внаслідок російської атаки. Угорщина та Словаччина не вірять цим заявам та звинувачують Україну у штучному припиненні поставок.

Журналісти проаналізували супутникові фото та оцінили ймовірність пошкоджень.

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Так, NASA FRIMS зафіксувало пожежу, що припадає на дні після удару РФ 27 січня 2026 року.

Видання також оцінило можливі руйнування об'єкта, використавши алгоритм на основі Sentinel-1. Він підтверджує масштабні руйнування об'єкта станом на 27 січня.

Важливо

Супутниковий знімок нижче — це звичайна карта-підложка, схожа з тим, що ви бачите на Google Maps, і не відповідає зазначеній даті. Зони ураження позначені фіолетовим кольором поверх карти.

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"Через обмеження можливостей алгоритму ми не можемо подивитись ураження за конкретний день чи тиждень. Однак для порівняння перевірили січень 2025 року. На минулорічному знімку уражень практично немає. Зважаючи на те, що серйозних пожеж на обʼєкті протягом року не було, логічно припустити, що більша частина руйнувань приходиться саме на день атаки 27 січня 2026 року", - зазначили автори.

Журналісти зауважили, що певні зміни на об'єкті фіксувалися ще протягом 2025 року — без супутніх пожеж за даними NASA.

"Пояснити їхню причину ми не можемо. Варто нагадати: алгоритм відстежує не руйнування як таке, а суттєві зміни у стані конструкцій. Більшість таких змін справді спричинена руйнуваннями, але, наприклад, встановлення захисних споруд на об'єкті також може їх викликати", - підсумували у матеріалі.

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Що передувало

Президент Володимир Зеленський раніше пообіцяв європейським партнерам відновити транзит приблизно за півтора місяця.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позиція Будапешта щодо фінансової підтримки України не зміниться, доки постачання нафти через "Дружбу" не буде відновлено.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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