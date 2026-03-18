Технічна команда ЄС уже в Україні й очікує доступу до "Дружби", - ЗМІ

Технічна команда Європейського Союзу уже перебуває в Україні й очікує доступу до нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок російського обстрілу.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив неназваний посадовець ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

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Технічна команда вже в Україні

"У нас уже є технічна команда в Україні — це поєднання експертів із держав-членів і Єврокомісії. Щойно вони отримають доступ, зможуть оцінити ситуацію. Нам потрібні експерти, щоб дати точне розуміння, скільки триватимуть ремонтні роботи і що можна зробити, щоб їх пришвидшити",- розповів посадовець ЄС.

Високопоставлений дипломат ЄС сказав, що наразі технічна команда очікує дозволу.

"Щодо експертів, ми розуміємо, що на місці (в Україні, - ред.) є експерти з Європейської комісії та деяких держав-членів, але на цей момент вони ще не отримали дозволів (оглянути нафтопровід, - ред.)", - сказав він.

Угорці та словаки не братимуть участі

Посадовець Єврокомісії повідомив, що експерти оглянуть пошкодження "Дружби" "якомога раніше", адже 19 березня лідери ЄС зберуться на саміт, щоб обговорити розблокування позики у 90 мільярдів євро для України.

Водночас він додав, що представники Словаччини й Угорщини не братимуть участі у візиті на ділянку трубопроводу.

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Що передувало

ЗМІ повідомляли, що 18 березня, представники Європейського Союзу прибудуть в Україну для оцінки пошкоджень нафтопроводу "Дружба".

Президент Володимир Зеленський раніше пообіцяв європейським партнерам відновити транзит приблизно за півтора місяця.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позиція Будапешта щодо фінансової підтримки України не зміниться, доки постачання нафти через "Дружбу" не буде відновлено.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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