МЗС України не має інформації про місію ЄС для перевірки нафтопроводу "Дружба"

Міністерство закордонних справ України не має інформації про місію Європейського Союзу на пошкоджений внаслідок обстрілу РФ нафтопровід "Дружба", про яку напередодні повідомляли ЗМІ.

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Деталі поїздки міністерству невідомі

"Мені не відомо про якісь конкретні домовлені дати чи поїздки. Мені також невідомі деталі цієї поїздки, які з'явилися в ЗМІ", - сказав речник відомства.

Тихий зазначив, що питаннями допуску на стратегічні об’єкти займається СБУ.

"Можу нагадати, що допуск або недопуск на стратегічні об’єкти в умовах воєнного стану - це питання до СБУ",- заявив речник МЗС.

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Ремонт нафтопроводу

Водночас речник розповів, що Єврокомісія зверталася до України із запитами щодо приблизних термінів ремонту "Дружби", і українська сторона надала роз'яснення.

"Роз'яснення Єврокомісії були своєчасно надані українською стороною. Крім того , ми підтримуємо постійний зв'язок і з Єврокомісією, і з партнерами, в тому числі з Угорщиною і Словаччиною, щодо стану нафтопроводу, завданих пошкоджень і орієнтовних термінів ремонту", - сказав Тихий.

Він нагадав, що останній такий брифінг МЗС і Нафтогаз провели 14 березня, і на ньому були присутні дипломати іноземних держав, зокрема і посли Угорщини і Словаччини. На цьому брифінгу присутнім "була надана вичерпна інформація, зокрема, фото і відеозаписи з місця події".

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Що передувало

Раніше видання "Європейська правда" з посиланням на анонімне європейське джерело повідомляло, що у середу, 18 березня, представники Європейського Союзу прибудуть в Україну для оцінки пошкоджень нафтопроводу "Дружба".

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