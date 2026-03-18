Словаччина хоче перевірити ситуацію з нафтопроводом "Дружба" безпосередньо в Україні, - глава МЗС Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що вважає за необхідне перевірити ситуацію на нафтопроводі "Дружба" безпосередньо в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі МЗС Словаччини у соцмережі Х.

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Бланар хоче перевірити ситуацію на місці

"Нам знову повідомили, що, за інформацією України, нафтопровід "Дружба" може запрацювати за шість тижнів. Однак раніше вже кілька разів оголошувалися такі терміни. Тому ми вважаємо за необхідне перевірити ситуацію безпосередньо на місці, за участю експертів, які також могли б допомогти з проведенням необхідних ремонтних робіт на нафтопроводі", - зазначив Бланар.

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Словаччина вважає надану Україною інформацію недостатньою

Водночас в іншому дописі МЗС країни йдеться про те, що Словаччина вважає надану наразі інформацію щодо ситуації на нафтопроводі "недостатньою і розглядає підхід України неприйнятним, оскільки він підживлює спекуляції, що не відповідають її інтересам".

"Міністри закордонних справ країн ЄС у Брюсселі висловили чітку підтримку запитам, з якими звернулися Словаччина, Угорщина та Європейська комісія до України щодо надання інформації про стан нафтопроводу "Дружба", - йдеться в повідомленні МЗС.

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Що передувало

ЗМІ повідомляли, що 18 березня, представники Європейського Союзу прибудуть в Україну для оцінки пошкоджень нафтопроводу "Дружба".

Президент Володимир Зеленський раніше пообіцяв європейським партнерам відновити транзит приблизно за півтора місяця.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позиція Будапешта щодо фінансової підтримки України не зміниться, доки постачання нафти через "Дружбу" не буде відновлено.

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Атака РФ на нафтопровід "Дружба"