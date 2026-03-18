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Словаччина хоче перевірити ситуацію з нафтопроводом "Дружба" безпосередньо в Україні, - глава МЗС Бланар

Словаччина хоче перевірити нафтопровід Дружба

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що вважає за необхідне перевірити ситуацію на нафтопроводі "Дружба" безпосередньо в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі МЗС Словаччини у соцмережі Х.

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Бланар хоче перевірити ситуацію на місці

"Нам знову повідомили, що, за інформацією України, нафтопровід "Дружба" може запрацювати за шість тижнів. Однак раніше вже кілька разів оголошувалися такі терміни. Тому ми вважаємо за необхідне перевірити ситуацію безпосередньо на місці, за участю експертів, які також могли б допомогти з проведенням необхідних ремонтних робіт на нафтопроводі", - зазначив Бланар.

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Словаччина вважає надану Україною інформацію недостатньою

Водночас в іншому дописі МЗС країни йдеться про те, що Словаччина вважає надану наразі інформацію щодо ситуації на нафтопроводі "недостатньою і розглядає підхід України неприйнятним, оскільки він підживлює спекуляції, що не відповідають її інтересам".

"Міністри закордонних справ країн ЄС у Брюсселі висловили чітку підтримку запитам, з якими звернулися Словаччина, Угорщина та Європейська комісія до України щодо надання інформації про стан нафтопроводу "Дружба", - йдеться в повідомленні МЗС.

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Словаччина про Дружбу

Словаччина про Дружбу

Що передувало

ЗМІ повідомляли, що 18 березня, представники Європейського Союзу прибудуть в Україну для оцінки пошкоджень нафтопроводу "Дружба".

  • Президент Володимир Зеленський раніше пообіцяв європейським партнерам відновити транзит приблизно за півтора місяця.
  • Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позиція Будапешта щодо фінансової підтримки України не зміниться, доки постачання нафти через "Дружбу" не буде відновлено.

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Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Автор: 

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Топ коментарі
+12
ПНХ суки. Це вже зверх наглості і цинізму після всіх підлостей яких Фіцо зробив Україні, в тому числі блокування допомоги від ЄС і відмова від допомоги аварійної е/е, тепер ще й вимагати що Україна щось йому винна. Скажіть Фіцо що запуск ''дружби'' призведе до ескалації і втягнення Європи в третю світову війну.
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18.03.2026 13:28 Відповісти
+10
Ото б було добре щоб приїхали а по них прилетіло від кацапів ... зрозуміли б тоді що таке війна і одразу б зняло купу ідіотських питань 🤔
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18.03.2026 13:25 Відповісти
+9
Не сіпайтеся, високошановний Пане Міністре. У нас війна, грошей обмаль, поруйновано всього багато. Можливостей для швидкого ремонту нема. Поготів, коли надходження коштів з ЕС загальмовано.
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18.03.2026 13:25 Відповісти

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