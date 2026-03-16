Словаччина надіслала "Укренерго" листа про припинення договору про аварійну допомогу

"Укренерго" отримало від словацького оператора системи передачі електроенергії SEPS офіційного листа щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву "Укренерго" в соцмережі фейсбук.

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Зазначається, що остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року.

Без пояснення причин

"Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК "Укренерго" ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства", - наголосили в компанії.

Чи вплине рішення SEPS на ситуацію в українській енергосистемі

В "Укренерго" заявили, що рішення словацького системного оператора не вплине на стан енергосистеми України.

"Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК "Укренерго" досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року", - розповіли у компанії.

Крім того, припинення дії згаданого договору жодним чином не вплине на комерційний обмін.

"Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів", - сказано в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що оператор системи передачі Словаччини SEPS заявив про намір припинити контракт із "Укренерго" щодо аварійного постачання електроенергії.

Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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