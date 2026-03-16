Словакия направила "Укрэнерго" письмо о расторжении договора об аварийной помощи

Словакия расторгает договор об аварийной помощи с Укрэнерго

"Укрэнерго" получило от словацкого оператора системы передачи электроэнергии SEPS официальное письмо об одностороннем расторжении Договора о взаимном оказании аварийной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в социальной сети Facebook.

Отмечается, что окончательное прекращение действия договорных условий произойдет с мая этого года.

Без объяснения причин

"Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны, НЭК "Укрэнерго" никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения к нормам европейского законодательства", - подчеркнули в компании.

Повлияет ли решение SEPS на ситуацию в украинской энергосистеме

В "Укрэнерго" заявили, что решение словацкого системного оператора не повлияет на состояние энергосистемы Украины.

"Аварийная помощь из Словакии привлекалась НЭК "Укрэнерго" довольно редко и в очень ограниченных объемах. Последний такой случай был зафиксирован еще в январе этого года", - рассказали в компании.

Кроме того, прекращение действия упомянутого договора никоим образом не повлияет на коммерческий обмен.

"Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без каких-либо ограничений, в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных переходов", - говорится в сообщении.

  • Ранее сообщалось, что оператор системы передачи Словакии SEPS заявил о намерении расторгнуть контракт с "Укрэнерго" по аварийным поставкам электроэнергии.

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

ЗЕлупень, добивался_добивался и добился. Следующий этап добиться отмены поставок Словакией дизеля для ЗСУ.
16.03.2026 20:39 Ответить
Не буде проблем з електрикою, заспокійся.
16.03.2026 20:40 Ответить
Жгі володька,не зупиняйся!Зате ти показав що в тебе яйця чугунні.Будемо з проблемами з електрикою але зате в тебе яйця чугунні!
16.03.2026 20:31 Ответить
Так,не буде.В нас же міністр Шмигаль!
16.03.2026 20:42 Ответить
Міністр ні при чому, не буде, побачиш.
16.03.2026 20:43 Ответить
Байден?Макрон?Мерц?Рептилоїди?Массони?Чи просто бізнес та в-во зупинять?
16.03.2026 20:46 Ответить
чий Крим?
16.03.2026 20:50 Ответить
Та то тебе питати треба
16.03.2026 21:01 Ответить
Проблеми самі зупиняться навіть без риптілоїдів. Просто пропаде причина бити по енергетиці бо боенергетика буде розчленована на тисячі маленьких генерацій знищити всі просто неможливо, дронів і ракет не вистачить..
16.03.2026 21:24 Ответить
То підарський бот ) не зважай на уйобків.
16.03.2026 20:47 Ответить
Є електрика, є проблеми, немає електрики, немає проблеми.
16.03.2026 21:19 Ответить
Зато шутки были прикольные. Лохторату понравилось. Ближе к зиме потом все вместе паржом.
16.03.2026 20:46 Ответить
Ми це дуже добре запам'ятаємо, Словатчині.
16.03.2026 20:46 Ответить
не Словатчині а фіцо .
16.03.2026 20:54 Ответить
якісь стрільці нефартові пішли:

- стріляли в трампа - ледь поцарапали вухо.
- стріляли в фіцо - той воскрес за кілька днів.
16.03.2026 20:57 Ответить
 
 