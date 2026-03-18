Словакия хочет проверить ситуацию с нефтепроводом "Дружба" непосредственно в Украине, - глава МИД Бланар

Словакия хочет проверить нефтепровод "Дружба"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что считает необходимым проверить ситуацию на нефтепроводе "Дружба" непосредственно в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД Словакии в соцсети Х.

Бланар хочет проверить ситуацию на месте

"Нам снова сообщили, что, по информации Украины, нефтепровод "Дружба" может заработать через шесть недель. Однако ранее уже несколько раз объявлялись такие сроки. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте, с участием экспертов, которые также могли бы помочь с проведением необходимых ремонтных работ на нефтепроводе", - отметил Бланар.

Словакия считает предоставленную Украиной информацию недостаточной

В то же время в другом сообщении МИД страны говорится о том, что Словакия считает предоставленную на данный момент информацию о ситуации на нефтепроводе "недостаточной и рассматривает подход Украины неприемлемым, поскольку он подпитывает спекуляции, не соответствующие ее интересам".

"Министры иностранных дел стран ЕС в Брюсселе выразили четкую поддержку запросам, с которыми обратились Словакия, Венгрия и Европейская комиссия к Украине относительно предоставления информации о состоянии нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении МИД.

Что предшествовало

СМИ сообщали, что 18 марта представители Европейского Союза прибудут в Украину для оценки повреждений нефтепровода "Дружба".

  • Президент Владимир Зеленский ранее пообещал европейским партнерам возобновить транзит примерно через полтора месяца.
  • В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиция Будапешта относительно финансовой поддержки Украины не изменится, пока поставки нефти через "Дружбу" не будут возобновлены.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Топ комментарии
+10
ПНХ суки. Це вже зверх наглості і цинізму після всіх підлостей яких Фіцо зробив Україні, в тому числі блокування допомоги від ЄС і відмова від допомоги аварійної е/е, тепер ще й вимагати що Україна щось йому винна. Скажіть Фіцо що запуск ''дружби'' призведе до ескалації і втягнення Європи в третю світову війну.
18.03.2026 13:28 Ответить
+8
Ото б було добре щоб приїхали а по них прилетіло від кацапів ... зрозуміли б тоді що таке війна і одразу б зняло купу ідіотських питань 🤔
18.03.2026 13:25 Ответить
+7
Не сіпайтеся, високошановний Пане Міністре. У нас війна, грошей обмаль, поруйновано всього багато. Можливостей для швидкого ремонту нема. Поготів, коли надходження коштів з ЕС загальмовано.
18.03.2026 13:25 Ответить
Не сіпайтеся, високошановний Пане Міністре. У нас війна, грошей обмаль, поруйновано всього багато. Можливостей для швидкого ремонту нема. Поготів, коли надходження коштів з ЕС загальмовано.
18.03.2026 13:25 Ответить
Ото б було добре щоб приїхали а по них прилетіло від кацапів ... зрозуміли б тоді що таке війна і одразу б зняло купу ідіотських питань 🤔
18.03.2026 13:25 Ответить
Невідомі заблукавші дрони вони такі... бувають.
18.03.2026 14:18 Ответить
Хотіти не "вредно", з хотєлками йдіть до *****, свого друга!
18.03.2026 13:25 Ответить
ПНХ суки. Це вже зверх наглості і цинізму після всіх підлостей яких Фіцо зробив Україні, в тому числі блокування допомоги від ЄС і відмова від допомоги аварійної е/е, тепер ще й вимагати що Україна щось йому винна. Скажіть Фіцо що запуск ''дружби'' призведе до ескалації і втягнення Європи в третю світову війну.
18.03.2026 13:28 Ответить
перевір своє дупло
18.03.2026 13:29 Ответить
Може ще з рашки є бажаючі перевірити ???
18.03.2026 13:30 Ответить
Що це за розмови "Я хочу"? Йдеться про нацбезпеку країни. Може їм ще передати управління всім нашим енергетичним комплексом?
18.03.2026 13:30 Ответить
Нагадує анекдот - заходить така собі бабуля з сокиркою в аптеку і питає - в вас преднізалон є? - немає - а якшо найду?
18.03.2026 13:34 Ответить
Как сказал бы Беня, если б его спросили- это уже хуцпа.
18.03.2026 13:35 Ответить
Фіцо хоче побачити лайно безпосередньо у задньому проході товстого кишківника. Він думає, що воно якесь інакше, ніж в унітазі. 😁
18.03.2026 13:39 Ответить
Отвезите их на самую восточную точку провода,пусть начнут оттуда.
18.03.2026 13:43 Ответить
Бажать не шкодно.
Запустіть ціх перевірярників в трубу. Нехай ізнутри переаіряють.
18.03.2026 13:45 Ответить
Це вже набридло реально. Час ігнорувати ці вимоги посилаючі їх всіх нах за караблем мацква.
18.03.2026 13:50 Ответить
Чи не забагато ті засранці хочуть?
18.03.2026 14:08 Ответить
Треба мовчки лупити по цій дружбі на території рашки, і хай йорбануті їздять туди і перевіряють скільки влізе, задовбали вже. Від всіх запропонованих альтернатив ввдмовляються, подай їм тільки кремлівську соску. Мерзота продажна.
18.03.2026 14:14 Ответить
У Європі назріває дефіцит нафти. Поки що вдається тримати ціну за рахунок продажу резервів. Наразі доводиться поповнювати резерви з усіх джерел. Якось цинічно виглядає створювати додаткові перешкоди для Європейської економіки, перекривши трубу в самий невідповідний момент. На чий млин Україна воду ллє? У виграші лише КНР та РФ.
18.03.2026 14:24 Ответить
А сала на комірок він не хоче? Якісь *** буде ще на Україні заглядати в кожну дірку. Хай перевіряе, чи в кожного словака г....н заштопаний, шоби більше не плодилися такі уроди, як він сам.
18.03.2026 14:50 Ответить
 
 