Словакия хочет проверить ситуацию с нефтепроводом "Дружба" непосредственно в Украине, - глава МИД Бланар
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что считает необходимым проверить ситуацию на нефтепроводе "Дружба" непосредственно в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД Словакии в соцсети Х.
Бланар хочет проверить ситуацию на месте
"Нам снова сообщили, что, по информации Украины, нефтепровод "Дружба" может заработать через шесть недель. Однако ранее уже несколько раз объявлялись такие сроки. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте, с участием экспертов, которые также могли бы помочь с проведением необходимых ремонтных работ на нефтепроводе", - отметил Бланар.
Словакия считает предоставленную Украиной информацию недостаточной
В то же время в другом сообщении МИД страны говорится о том, что Словакия считает предоставленную на данный момент информацию о ситуации на нефтепроводе "недостаточной и рассматривает подход Украины неприемлемым, поскольку он подпитывает спекуляции, не соответствующие ее интересам".
"Министры иностранных дел стран ЕС в Брюсселе выразили четкую поддержку запросам, с которыми обратились Словакия, Венгрия и Европейская комиссия к Украине относительно предоставления информации о состоянии нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении МИД.
Что предшествовало
СМИ сообщали, что 18 марта представители Европейского Союза прибудут в Украину для оценки повреждений нефтепровода "Дружба".
- Президент Владимир Зеленский ранее пообещал европейским партнерам возобновить транзит примерно через полтора месяца.
- В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиция Будапешта относительно финансовой поддержки Украины не изменится, пока поставки нефти через "Дружбу" не будут возобновлены.
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Запустіть ціх перевірярників в трубу. Нехай ізнутри переаіряють.