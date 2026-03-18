Словакия хочет проверить ситуацию с нефтепроводом "Дружба" непосредственно в Украине, - глава МИД Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что считает необходимым проверить ситуацию на нефтепроводе "Дружба" непосредственно в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД Словакии в соцсети Х.

Бланар хочет проверить ситуацию на месте

"Нам снова сообщили, что, по информации Украины, нефтепровод "Дружба" может заработать через шесть недель. Однако ранее уже несколько раз объявлялись такие сроки. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте, с участием экспертов, которые также могли бы помочь с проведением необходимых ремонтных работ на нефтепроводе", - отметил Бланар.

Словакия считает предоставленную Украиной информацию недостаточной

В то же время в другом сообщении МИД страны говорится о том, что Словакия считает предоставленную на данный момент информацию о ситуации на нефтепроводе "недостаточной и рассматривает подход Украины неприемлемым, поскольку он подпитывает спекуляции, не соответствующие ее интересам".

"Министры иностранных дел стран ЕС в Брюсселе выразили четкую поддержку запросам, с которыми обратились Словакия, Венгрия и Европейская комиссия к Украине относительно предоставления информации о состоянии нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении МИД.

Что предшествовало

СМИ сообщали, что 18 марта представители Европейского Союза прибудут в Украину для оценки повреждений нефтепровода "Дружба".

Президент Владимир Зеленский ранее пообещал европейским партнерам возобновить транзит примерно через полтора месяца.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиция Будапешта относительно финансовой поддержки Украины не изменится, пока поставки нефти через "Дружбу" не будут возобновлены.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"