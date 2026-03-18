МИД Украины не располагает информацией о миссии ЕС для проверки нефтепровода "Дружба"

Министерство иностранных дел Украины не располагает информацией о миссии Европейского Союза на поврежденный в результате обстрела со стороны РФ нефтепровод "Дружба", о которой накануне сообщали СМИ.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Детали поездки министерству неизвестны

"Мне не известно о каких-либо конкретных согласованных датах или поездках. Мне также неизвестны детали этой поездки, которые появились в СМИ", — сказал пресс-секретарь ведомства.

Тихий отметил, что вопросами допуска на стратегические объекты занимается СБУ.

"Могу напомнить, что допуск или недопуск на стратегические объекты в условиях военного положения — это вопрос к СБУ", — заявил пресс-секретарь МИД.

Ремонт нефтепровода

В то же время пресс-секретарь рассказал, что Еврокомиссия обращалась к Украине с запросами относительно приблизительных сроков ремонта "Дружбы", и украинская сторона предоставила разъяснения.

"Разъяснения Еврокомиссии были своевременно предоставлены украинской стороной. Кроме того, мы поддерживаем постоянную связь и с Еврокомиссией, и с партнерами, в том числе с Венгрией и Словакией, относительно состояния нефтепровода, нанесенных повреждений и ориентировочных сроков ремонта", - сказал Тихий.

Он напомнил, что последний такой брифинг МИД и "Нафтогаз" провели 14 марта, и на нем присутствовали дипломаты иностранных государств, в частности послы Венгрии и Словакии. На этом брифинге присутствующим "была предоставлена исчерпывающая информация, в частности, фото и видеозаписи с места происшествия".

Что предшествовало

Ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на анонимный европейский источник сообщало, что в среду, 18 марта, представители Европейского Союза прибудут в Украину для оценки повреждений нефтепровода "Дружба".

