Техническая команда ЕС уже в Украине и ожидает доступа к "Дружбе", — СМИ

Техническая команда Европейского Союза уже находится в Украине и ожидает доступа к нефтепроводу "Дружба", повреждённому вследствие российского обстрела.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил неназванный чиновник ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Техническая команда уже в Украине

"У нас уже есть техническая команда в Украине — это объединение экспертов из государств-членов и Еврокомиссии. Как только они получат доступ, смогут оценить ситуацию. Нам нужны эксперты, чтобы дать точное понимание, сколько продлятся ремонтные работы и что можно сделать, чтобы их ускорить", — рассказал чиновник ЕС.

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что в настоящее время техническая команда ожидает разрешения.

"Что касается экспертов, мы понимаем, что на месте (в Украине. — Ред.) находятся эксперты из Европейской комиссии и некоторых государств-членов, но на данный момент они еще не получили разрешений (осмотреть нефтепровод, — ред.)", — сказал он.

Венгры и словаки не будут участвовать

Чиновник Еврокомиссии сообщил, что эксперты осмотрят повреждения "Дружбы" "как можно скорее", ведь 19 марта лидеры ЕС соберутся на саммит, чтобы обсудить разблокирование кредита в 90 миллиардов евро для Украины.

В то же время он добавил, что представители Словакии и Венгрии не будут участвовать в визите на участок трубопровода.

Что предшествовало

СМИ сообщали, что 18 марта представители Европейского Союза прибудут в Украину для оценки повреждений нефтепровода "Дружба".

Президент Владимир Зеленский ранее пообещал европейским партнерам возобновить транзит примерно через полтора месяца.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиция Будапешта относительно финансовой поддержки Украины не изменится, пока поставки нефти по "Дружбе" не будут возобновлены.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января вследствие российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. "Нафтогаз" сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Возник пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

