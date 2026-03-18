Техническая команда ЕС уже в Украине и ожидает доступа к "Дружбе", — СМИ
Техническая команда Европейского Союза уже находится в Украине и ожидает доступа к нефтепроводу "Дружба", повреждённому вследствие российского обстрела.
Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил неназванный чиновник ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
Техническая команда уже в Украине
"У нас уже есть техническая команда в Украине — это объединение экспертов из государств-членов и Еврокомиссии. Как только они получат доступ, смогут оценить ситуацию. Нам нужны эксперты, чтобы дать точное понимание, сколько продлятся ремонтные работы и что можно сделать, чтобы их ускорить", — рассказал чиновник ЕС.
Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что в настоящее время техническая команда ожидает разрешения.
"Что касается экспертов, мы понимаем, что на месте (в Украине. — Ред.) находятся эксперты из Европейской комиссии и некоторых государств-членов, но на данный момент они еще не получили разрешений (осмотреть нефтепровод, — ред.)", — сказал он.
Венгры и словаки не будут участвовать
Чиновник Еврокомиссии сообщил, что эксперты осмотрят повреждения "Дружбы" "как можно скорее", ведь 19 марта лидеры ЕС соберутся на саммит, чтобы обсудить разблокирование кредита в 90 миллиардов евро для Украины.
В то же время он добавил, что представители Словакии и Венгрии не будут участвовать в визите на участок трубопровода.
Что предшествовало
СМИ сообщали, что 18 марта представители Европейского Союза прибудут в Украину для оценки повреждений нефтепровода "Дружба".
- Президент Владимир Зеленский ранее пообещал европейским партнерам возобновить транзит примерно через полтора месяца.
- В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиция Будапешта относительно финансовой поддержки Украины не изменится, пока поставки нефти по "Дружбе" не будут возобновлены.
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января вследствие российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. "Нафтогаз" сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Возник пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
-
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
-
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
-
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
-
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль