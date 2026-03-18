Україна має надію, що ЄС знайде спосіб обійти вето Орбана, - МЗС
Україна сподівається на швидке знайдення інструментів для отримання 90 млрд євро репараційного кредиту від ЄС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить стенограма речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.
За його словами, фінансування є критично важливим для безпеки всієї Європи та має на меті передусім захист від російської агресії.
Репараційний кредит як засіб безпеки
"Це кошти, які передбачені не просто на благодійність для України... Це кошти, якими Європа убезпечує себе від потенційного зростання ризиків з боку Росії", — підкреслив речник МЗС.
У відомстві також відкинули будь-які спроби пов’язати виділення фінансової допомоги з технічними питаннями роботи української газотранспортної системи чи нафтопроводів.
Позиція України
Позиція Києва залишається незмінною: безпекові питання та економічна підтримка не можуть бути предметом торгу щодо технічного стану інфраструктури.
"Ми розраховуємо, що будуть знайдені механізми, якими б вони не були, для того щоб Україна почала отримувати ці кошти", — підсумував Георгій Тихий.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв європейським партнерам відновити транзит газу газогоном "Дружба" приблизно за півтора місяця.
- Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позиція Будапешта щодо фінансової підтримки України не зміниться, доки постачання нафти через "Дружбу" не буде відновлено.
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