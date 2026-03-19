Венгрия будет блокировать помощь Украине до возобновления транзита российской нефти по "Дружбе", — Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать предоставление Европейским союзом кредита Украине на сумму 90 млрд евро.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Орбана
Он прокомментировал сегодняшнее заседание Европейского совета.
"Это была тяжелая дискуссия, но мы отстояли свою позицию. Мы имеем право сказать "нет" военной позиции для Украины. Пока президент Зеленский не отменит нефтяную блокаду, они не получат никаких средств из Брюсселя", - в очередной раз заявил Орбан.
Венгерский премьер вновь заговорил о якобы шантаже Венгрии со стороны Украины.
"С одной стороны, Зеленский шантажировал нас нефтью, а они [ЕС] шантажировали нас отсюда. И они оказывали на нас давление, чтобы мы уступили украинцам и Зеленскому.
Но они попытались это сделать не в том месте и не в то время, потому что венгерская позиция настолько глубоко укоренилась. И вся страна настолько поддерживает эту венгерскую позицию, что они тщетно пытаются меня здесь шантажировать. Это невозможно, когда за позицией, что на самом деле нас шантажируют украинцы, стоит национальное единство", — убеждает Орбан.
Он подчеркнул, что "интересы Венгрии должны быть защищены, а задача премьер-министра — защищать страну".
"В такой ситуации, когда вся страна по сути единодушно поддерживает эту позицию, то нападки и шантаж, плюс со стороны нескольких европейских лидеров, не приведут к результатам. Поэтому я говорю со всей скромностью, что, как непоколебимый оловянный солдатик, я выстоял, и мы там, где были утром. Если будет нефть, будут деньги, если нет нефти, то не будет денег", — сказал он в видео под постом.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извинитьсяза свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
-
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
-
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
-
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
