Венгрия будет блокировать помощь Украине до возобновления транзита российской нефти по "Дружбе", — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать предоставление Европейским союзом кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Орбана

Он прокомментировал сегодняшнее заседание Европейского совета.

"Это была тяжелая дискуссия, но мы отстояли свою позицию. Мы имеем право сказать "нет" военной позиции для Украины. Пока президент Зеленский не отменит нефтяную блокаду, они не получат никаких средств из Брюсселя", - в очередной раз заявил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан и Фицо отказались поддержать выводы саммита Евросовета по помощи Украине

Венгерский премьер вновь заговорил о якобы шантаже Венгрии со стороны Украины.

"С одной стороны, Зеленский шантажировал нас нефтью, а они [ЕС] шантажировали нас отсюда. И они оказывали на нас давление, чтобы мы уступили украинцам и Зеленскому.

Но они попытались это сделать не в том месте и не в то время, потому что венгерская позиция настолько глубоко укоренилась. И вся страна настолько поддерживает эту венгерскую позицию, что они тщетно пытаются меня здесь шантажировать. Это невозможно, когда за позицией, что на самом деле нас шантажируют украинцы, стоит национальное единство", — убеждает Орбан.

Он подчеркнул, что "интересы Венгрии должны быть защищены, а задача премьер-министра — защищать страну".

"В такой ситуации, когда вся страна по сути единодушно поддерживает эту позицию, то нападки и шантаж, плюс со стороны нескольких европейских лидеров, не приведут к результатам. Поэтому я говорю со всей скромностью, что, как непоколебимый оловянный солдатик, я выстоял, и мы там, где были утром. Если будет нефть, будут деньги, если нет нефти, то не будет денег", — сказал он в видео под постом.

Читайте также: Венгрия запретила въезд в Шенген троим украинцам из-за якобы "угроз" Орбану

Фото: Скриншот / Orbán Viktor

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.