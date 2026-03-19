РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8963 посетителя онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана Блокировка Венгрией решений ЕС Транзит нефти через Дружбу
1 015 21

Венгрия будет блокировать помощь Украине до возобновления транзита российской нефти по "Дружбе", — Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать предоставление Европейским союзом кредита Украине на сумму 90 млрд евро. 

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Орбана

Он прокомментировал сегодняшнее заседание Европейского совета.

"Это была тяжелая дискуссия, но мы отстояли свою позицию. Мы имеем право сказать "нет" военной позиции для Украины. Пока президент Зеленский не отменит нефтяную блокаду, они не получат никаких средств из Брюсселя", - в очередной раз заявил Орбан.

Венгерский премьер вновь заговорил о якобы шантаже Венгрии со стороны Украины.

"С одной стороны, Зеленский шантажировал нас нефтью, а они [ЕС] шантажировали нас отсюда. И они оказывали на нас давление, чтобы мы уступили украинцам и Зеленскому.

Но они попытались это сделать не в том месте и не в то время, потому что венгерская позиция настолько глубоко укоренилась. И вся страна настолько поддерживает эту венгерскую позицию, что они тщетно пытаются меня здесь шантажировать. Это невозможно, когда за позицией, что на самом деле нас шантажируют украинцы, стоит национальное единство", — убеждает Орбан.

Он подчеркнул, что "интересы Венгрии должны быть защищены, а задача премьер-министра — защищать страну".

"В такой ситуации, когда вся страна по сути единодушно поддерживает эту позицию, то нападки и шантаж, плюс со стороны нескольких европейских лидеров, не приведут к результатам. Поэтому я говорю со всей скромностью, что, как непоколебимый оловянный солдатик, я выстоял, и мы там, где были утром. Если будет нефть, будут деньги, если нет нефти, то не будет денег", — сказал он в видео под постом.

Фото: Скриншот / Orbán Viktor

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Автор: 

Венгрия (2399) Орбан Виктор (739)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
19.03.2026 22:07 Ответить
+3
Скоро 12 квітня.Тоді полялякаєм.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:11 Ответить
+3
УГОРЩИНА нічого не блокує, а все робить отой агент від московських урок і фсбшників, - орбан!!! А це зовсім не поєднані реалії !!!
і в Україні, і в ЄС та НАТО, це добре знають!!! Знає про це і ******…
показать весь комментарий
19.03.2026 22:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фу яка уйобіщна морда.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:06 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 22:07 Ответить
Ти бач, яке гівно затяте.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:08 Ответить
Жаба хабадна 😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
19.03.2026 22:10 Ответить
Бикує
показать весь комментарий
19.03.2026 22:10 Ответить
І видок такий - морда ліца - не хилий
показать весь комментарий
19.03.2026 22:17 Ответить
Скоро 12 квітня.Тоді полялякаєм.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:11 Ответить
Думаю, после 12 апреля, обнаружится, что Венгрия настоятельно просит не восстанавливать нефтепровод, т.к это снимает со страны обязательства подписанные орбаном.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:25 Ответить
не піддержую бубін вислiв про орбану пузу,
але зачіска в нього класна!
показать весь комментарий
19.03.2026 22:12 Ответить
УГОРЩИНА нічого не блокує, а все робить отой агент від московських урок і фсбшників, - орбан!!! А це зовсім не поєднані реалії !!!
і в Україні, і в ЄС та НАТО, це добре знають!!! Знає про це і ******…
показать весь комментарий
19.03.2026 22:15 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 22:16 Ответить
Я ніде не бачу засудження Оркбаном кацапських обстрілів тієї "Вздрюжби". Співпадіння?
показать весь комментарий
19.03.2026 22:17 Ответить
Короче говоря, до 12 апреля.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:22 Ответить
Якщо цей уйобанутий переможе на виборах ситуація ще більш ускладниться. Не дарма вони з рудим півнем подільники.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:22 Ответить
Орбан, как тот телёнок, у двух маток сосёт - у путлера и трампа.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:24 Ответить
не маток, а папок...
показать весь комментарий
19.03.2026 22:55 Ответить
В советское время были популярны игрушечные олвянные солдатики. Наверное, этот Виктор тоже игрался.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:39 Ответить
"Угорщина блокуватиме допомогу Україні навіть і після відновлення транзиту російської нафти "Дружбою", - Орбан" (с)
показать весь комментарий
19.03.2026 22:48 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
19.03.2026 23:00 Ответить
Путінські ****. Друг Трампа. І в ЄС. Ще й Мелоні його розуміє. Якийсь перевертень, чи монстр. Таких осиновим кілком виправляли.
показать весь комментарий
19.03.2026 23:14 Ответить
 
 